Ασφαλή καταφύγιο στο χρυσό βρήκαν οι επενδυτές μετά την επιβολή νέων δασμών από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οδηγώντας το πολύτιμο μέταλλο σε νέα υψηλά 6 μηνών, με άνοδο 2,7% σε εβδομαδιαία βάση.

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλλει από 1η Σεπτεμβίου νέους δασμούς 10% σε κινεδικά αγαθά αξίας 300 δισ. δολαρίων.

...during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%...