Οι αποδόσεις που κατέγραψαν και το χρήμα που τράβηξαν τα αμοιβαία κεφάλαια από τις αρχές του έτους

Ξεπέρασε και τα 18 δισ. ευρώ η αξία της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων, έχοντας ενισχυθεί κατά 14,87% ή κατά 2,35 δισ. ευρώ περίπου σε απόλυτο μέγεθος, από τις αρχές του έτους.

Οι συνολικές καθαρές εισροές προς όλες τις κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων διαμορφώνονται σχεδόν στα 1,52 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, με τα διεθνή ομολογιακά να κατέχουν τη μερίδα του λέοντος, με εισροές που προσεγγίζουν τα 1,328 δισ. ευρώ. Φυσικά, τα χαμηλά επιτόκια στις τραπεζικές καταθέσεις και η ισχυρή δυναμική της εγχώριας μετοχικής αγοράς αλλά και των διεθνών, οδήγησαν ένα κομμάτι της άπλετης ρευστότητας που υπάρχει στο σύστημα, να διοχετευτεί στα αμοιβαία κεφάλαια.

Όπως αναφέρει στο insider.gr ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, κ. Θεοφάνης Μυλωνάς, «το τελευταίο διάστημα έχει χαρακτηριστεί από την κυριαρχία των ομολογιακών αμοιβαίων Target Maturity. Με την επικείμενη μείωση των επιτοκίων από το καλοκαίρι και μετά, αναμένουμε οι στρατηγικές επενδύσεων να είναι πιο ισορροπημένες και να δημιουργηθούν χαρτοφυλάκια σε όλα τα asset classes».

«Σε αυτό το πλαίσιο και καθώς η Ελλάδα έχει θετικές προοπτικές, περιμένουμε εισροές σε ελληνικά μετοχικά αμοιβαία. Αυτό βέβαια πάντα μέσα από ανάλογες επενδυτικές στρατηγικές οι οποίες μπορούν να δημιουργηθούν, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση ρίσκου/απόδοσης που είμαστε διατεθειμένοι σαν επενδυτές να αναλάβουμε», όπως επισημαίνει ο ίδιος.

Αξιόλογα κεφάλαια πέρασαν λοιπόν και προς τα εγχώρια μετοχικά Α/Κ, στη βάση της θετικής πορείας της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς, των ισχυρών σετ αποτελεσμάτων και των περαιτέρω κινήσεων ενίσχυσης της κερδοφορίας και της εξωστρέφειας από τους εισηγμένους ομίλους και τις τράπεζες. Στο πρώτο τρίμηνο, οι καθαρές εισροές στα μετοχικά Α/Κ ξεπέρασαν τα 48 εκατ. ευρώ, με την Πειραιώς ΑΕΔΑΚ να ηγείται, με εισροές - σε αυτή την κατηγορία - που προσεγγίσουν τα 13 εκατ. ευρώ.

- Επιμέρους, στο σύνολό τους, (42 μετοχικά Α/Κ εσωτερικού) τα μετοχικά αμοιβαία εσωτερικού έχουν προσφέρει θετικές αποδόσεις με κάποια να υπεραποδίδουν έναντι του Γενικού Δείκτη - εγχείρημα όχι και τόσο δύσκολο - που από τις αρχές του έτους βρίσκεται στο +8,31%. Τα Allianz Μετοχών Εσωτερικού (εισροές 1,83 εκατ. ευρώ περίπου από τις αρχές του έτους) και Alpha Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό (εκροές 2,049 εκατ. ευρώ) βρίσκονται στην κορυφή με απόδοση +10,27% και +10,10% αντίστοιχα.

Το πρώτο Α/Κ έχει σημαντική θέση επί του ενεργητικού του, στις μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς (8,1%), της Εθνικής Τράπεζας (7%) και της Τιτάν (6,8%) και χαμηλότερη στάθμιση σε άλλες, ενώ στο δεύτερο, ηγείται η μετοχή της Εθνικής με στάθμιση επί του χαρτοφυλακίου στο 9,1%, ενώ ακολουθούν η Πειραιώς (8,9%) και η ΔΕΗ (7,2%).

Ακολούθως, το Alpha Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό (εισροές σχεδόν 13 εκατ. ευρώ από τις αρχές τους έτους) έχει προσφέρει απόδοση 10,08% στους μεριδιούχους, με σημαντικές θέσεις στην Εθνική, τη ΔΕΗ, την Alpha Bank και τη Eurobank. Στο συνολικό μείγμα του Α/Κ, το 94,5% είναι τοποθετημένο σε μετοχές, το 2,9% είναι cash και το υπόλοιπο 2,6% αφορά τοποθετήσεις σε άλλα μετοχικά Α/Κ.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το Optima Ελληνικό Mετοχικό (R) (εισροές 979 χιλ. ευρώ) που κινείται στο +9,98%, με σημαντικές θέσεις στη ΔΕΗ (8,57%), την Optima (7,06%) και την Alpha Bank (7,02%) με το Ypsilon Μετοχικό Εσωτερικού, της Attica στο +9,86% αλλά με ισχνές εκροές που δε ξεπερνούν τις 92 χιλ. ευρώ από τις αρχές του έτους.

- Θετικές αποδόσεις, καταγράφουν και τα διεθνή μετοχικά αλλά και τα ευρωπαϊκά που ανταγωνίζονται ευθέως και τα του εσωτερικού. Στην κατηγορία των διεθνών, ξεχωρίζουν, το Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών με απόδοση +12,33% και το Μετοχικό Διεθνές της 3Κ στο +12,06%, ενώ στην κατηγορία των μετοχικών της Ευρωζώνης, στην κορυφή βρίσκεται το NBG International Funds Sicav/European All Stars A με απόδοση 11,03%, έχοντας υψηλή διαφοροποίηση αλλά μεγαλύτερη στάθμιση στις μετοχές των ASML, LVMH, Total, SAP, Πειραιώς, Schneider Electric, Sanofi, Loreal, Allianz και Hermes.

- Ως προς τα διεθνή ομολογιακά που καταγράφουν και το μεγαλύτερο όγκο εισροών, στην κορυφή βρίσκεται το Δήλος Δολαριακό Ομολογιακό Εξωτερικού με απόδοση +3,02%, με πενιχρές ωστόσο εισροές, με το Eurobank I (LF) Income Plus σε δολάριο να ακολουθεί στο +2,99% και το Eurobank Income Plus Fund επίσης σε δολάριο να συμπληρώνει την τριάδα των υψηλότερων αποδόσεων, με εκροές ωστόσο 1,18 εκατ. ευρώ περίπου. Από την άλλη, εισροές που προσεγγίζουν τα 393 εκατ. ευρώ καταγράφει το Alpha Maturity Target VI Ομολιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Classic D, με οριακά χαμηλότερη απόδοση κατά 0,24%. Επιπλέον, πάνω από 200 και 195 εκατ. ευρώ έχουν κατευθυνθεί στο Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό και στο Eurobank DIS GF Target Maturity VII Ομολογιακό.

- Στα ομολογιακά Α/Κ εσωτερικού το Alpha Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων Institutional έχει ξεχωρίσει (+2,52% - εισροές 12,55 εκατ. ευρώ) έχοντας μια σημαντική έκθεση στα τραπεζικά ομόλογα, ενώ και το Eurobank I (LF) Income Plus Fund σε ευρώ βρίσκεται στο +2,23% με εισροές άνω των 2,3 εκατ. ευρώ, από τις αρχές του έτους.

- Στην κατηγορία των Funds of Funds Μετοχικά ξεχωρίζουν τα Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA ESG Μετοχικό Institutional και Eurobank (LF) Fund of Funds - Equity Blend σε δολάριο με αποδόσεις 12% και 10,82%, ενώ ακολουθεί το Private Banking (LF) FoF Equity Blend σε δολάριο με απόδοση 10,82%. Επιπλέον, οι συνολικές εκροές σε αυτή τη κατηγορία ξεπερνού τα 15,123 εκατ. ευρώ από τις αρχές του έτους. Τα συγκεκριμένα Α/Κ επενδύουν σε μερίδια άλλων αμοιβαίων, κορυφαίων διεθνών διαχειριστών, διαθέτοντας ένα διαφοροποιημένο μετοχικό χαρτοφυλάκιο με ευρύ γεωγραφικό προσανατολισμό.

- Από την άλλη, στα Μεικτά Funds of Funds, δηλαδή σε multi asset, με ευρύτερη γεωγραφική κατανομή, ηγείται το Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US σε δολάριο με απόδοση +8,21% και έχοντας έναν μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα επένδυσης. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US, με απόδοση +8,21% ενώ ακολουθεί το Eurobank (LF) Fund of Funds Global High στο +7,59%. Τα συγκεκριμένης κατηγορίας διαθέτουν μια ισορροπημένη έκθεση σε διάφορες κατηγορίες επενδύσεων και τοποθετούνται κατά βάση σε μεγάλα μετοχικά, ομολογιακά και όχι μόνο Α/Κ κορυφαίων διαχειριστών. Να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη κατηγορία καταγράφει εκροές, που ξεπερνούν από τις αρχές του έτους τα 68,45 εκατ. ευρώ.