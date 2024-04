Ενεργοποίηση αγοραστών και μάζεμα της προσφοράς στο Χρηματιστήριο

Μεταβλητότητα και επιφυλάξεις σε διεθνείς αγορές και ΧΑ από την πορεία πετρελαίου και της κατάστασης στη Μ. Ανατολή.

Τελ. ενημέρωση 13:35

Από το +0,8% στο -1,2% ο S&P 500 στη χθεσινή συνεδρίαση, με τη μεταβλητότητα να ενισχύεται σημαντικά, μετά τα σχόλια αξιωματούχων της Fed για τα επιτόκια αλλά κυρίως για το τι μελλεί γενέσθαι στη Μέση Ανατολή.

Ο βασικός καταλύτης για το σύντομο risk off ήταν οι αυξανόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές του Brent να κλείνουν πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο, γεγονός που με τη σειρά του ενίσχυσε τους υπάρχοντες φόβους για τον πληθωρισμό. Επιπλέον, υπήρξαν επίσης κάποιες hawkish παρατηρήσεις από αξιωματούχους της Fed, με τον πρόεδρο της Fed της Minneapolis Kashkari να λέει ότι «αν συνεχίσουμε να βλέπουμε τον πληθωρισμό να κινείται προς τα πλάγια, τότε αυτό θα με έκανε να αναρωτηθώ αν έπρεπε να κάνουμε αυτές τις μειώσεις επιτοκίων». Έτσι, υπήρξε μια ανοιχτή παραδοχή ότι οι μειώσεις των επιτοκίων ενδέχεται να μην συμβούν σε ένα σενάριο με πιο επίμονο πληθωρισμό, στον οποίο η τελευταία άνοδος των τιμών του πετρελαίου δεν θα βοηθήσει.

Tο σκηνικό αυτό επιβάρυνε πολύ τις μετοχές, με τον S&P 500 να κλείνει με πτώση 1,23%, τη μεγαλύτερη από τα μέσα Φεβρουαρίου, αφού σημείωσε άνοδο +0,8% εντός της ημέρας. Αυτό ώθησε επίσης τον δείκτη μεταβλητότητας VIX σε υψηλό 5 μηνών στις 16,35 μονάδες. Η πτώση ήταν ευρεία, με 23 από τους 24 κλάδους του S&P 500 να υποχωρούν, ενώ οι τεχνολογικές μετοχές παρουσιάζουν ελαφρά χαμηλότερη απόδοση, με τον NASDAQ να υποχωρεί 1,40%. Οι Magnificent 7 (-1,06%) σημείωσαν διαφοροποιημένες κινήσεις, με τη Nvidia (-3,44%) και την Alphabet (-2,83%) να σημειώνουν μεγάλη πτώση, ενώ η Tesla (+1,62%) και η Meta (+0,82%) ενισχύθηκαν ελαφρώς και οι δύο.

Ένα σημαντικό σημείο για τις αγορές σήμερα είναι τα non farm payrolls στις ΗΠΑ που έχουν σημειώσει αξιοσημείωτη βελτίωση, με την άνοδο σε τριμηνη βάση να έχει ανέλθει σε +265 χιλιάδες τον Φεβρουάριο, που είναι η ταχύτερη αύξηση από τον Ιούνιο του περασμένου έτους. Έτσι, όταν το συνδυάσετε με τις ανοδικές εκπλήξεις του πληθωρισμού τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, φαίνεται ότι οι επενδυτές διαφωνούν και στέλνουν για πιο πίσω τις μειώσεις των επιτοκίων. Όσον αφορά το τι να περιμένουμε σήμερα, οι αμερικανοί οικονομολόγοι της Deutsche Bank προβλέπουν αύξηση στα non farm payrolls στις +200 χιλιάδες, με το ποσοστό ανεργίας να υποχωρεί κατά ένα δέκατο στο 3,8%. Βλέπουν τους κινδύνους για τις προβλέψεις κάπως ισοσκελισμένους, αλλά όταν πρόκειται για τη Fed, πιστεύουν ότι εάν δεν υπάρχουν ουσιαστικές εκπλήξεις, η έκθεση για τον πληθωρισμό την επόμενη εβδομάδα θα τραβήξει μεγαλύτερη προσοχή δεδομένης της έμφασης της Fed στις προοπτικές για τον πληθωρισμό.

Στο κόκκινο άνοιξε όπως ήταν αναμενόμενο και η Ευρώπη απόρροια των χθεσινών κινήσεων της μέκκας των αγορών, με το ΧΑ από την άλλη να δείχνει να έχει προηγηθεί της διόρθωσης που παρατηρείται έξω ή μπορεί και όχι. Θα φανεί σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Να υπενθυμίσουμε πως όταν ξεκίνησε το bull market και το μεγάλο ανοδικό κύμα στις διεθνείς αγορές τον Οκτώβριο, το ΧΑ ξανά είχε προηγηθεί όπως και στη διόρθωση του πριν από αυτό.

Παράλληλα, το rerating συνεχίζει για πολλές μετοχές, με τη Jefferies να αναβαθμίζει σήμερα τη Eurobank και τη Euroxx τη Cenergy.

Όπως αναφέρει ο Πέτρος Στεριώτης, μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τεχνικών Αναλυτών (IFTA), «η εν εξελίξει διορθωτική κίνηση του ΧΑ δεν δημιουργεί έκπληξη, μετά από το μεγάλο bull market των τελευταίων μηνών. Ασφαλώς και η πρόβλεψη του πώς και πότε θα πέσει μια long αγορά δεν είναι εύκολη, καθώς οι κορυφές τιμών χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να σχηματιστούν, σε σύγκριση με τους «πάτους» που ολοκληρώνονται γρηγορότερα.

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, οι δυναμικοί παράγοντες ανόδου της Λεωφόρου Αθηνών (κερδοφορία-ρεκόρ των εγχώριων εισηγμένων, βήματα του ΧΑ προς την επενδυτική βαθμίδα, ευνοϊκό διεθνές επενδυτικό κλίμα κλπ.) δεν ανατράπηκαν εντελώς μέσα σε λίγες συνεδριάσεις, συνεπώς δεν θα δραματοποιήσουμε την πτώση του Γενικού Δείκτη από τα υπερδεκαετή του υψηλά.

Προφανώς και οι Αγορές, ενσωματώνοντας ταχέως τις νέες πληροφορίες, φήμες και εξελίξεις, αποτιμούν την μεταβολή των προσδοκιών για τα παγκόσμια Επιτόκια, την όποια αύξηση του πολιτικού ρίσκου στη Χώρα και τις διαθέσεις των profit takers να «πάνε ταμείο».

Η υποχώρηση του ΓΔ είναι «υγιής» καθώς δίνει τη δυνατότητα σε underweight επενδυτές να εκτελέσουν εντολές αγοράς σε επιλεγμένους τίτλους, γνωρίζοντας πλέον τα υψηλά του Μαρτίου και θέτοντας αυτά ως πρώτους στόχους-αντιστάσεις σε περίπτωση νέας «επίσκεψης» των τιμών σε αυτά. Η συγκυρία ταυτόχρονων σημάτων πώλησης στα βραχυχρόνια και αγοράς στα μακρόπρόθεσμα timeframe ίσως αποτελεί προάγγελο πλάγιας κίνησης, με στόχους α.την απορρόφηση των overbought συνθηκών και β.το δώσιμο χρόνο σε νέους long για να προβούν σε νέες αγοραστικές κινήσεις.

Ας μην ξεχνάμε ότι μετά το οποίο window dressing έλαβε χώρα στο κλείσιμο του προηγούμενου τριμήνου, οι μεγάλες Αγορές (ειδικότερα ο αμερικάνικος S&P για τον οποίο υπάρχουν άφθονα διαθέσιμα στοιχεία) εισέρχονται σε ένα εποχιακά αδύναμο τετράμηνο. Γνωστή, άλλωστε, η ρήση «sell in May and go away» που συνοψίζει τους «κόντρα ανέμους» της χρηματιστηριακής εποχής», σύμφωνα με τον Πέτρο Στεριώτη.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης έφτασε να καταγράφει βαριές απώλειες φτάνοντας μέχρι και στις 1.364,08 μονάδες, με τον τζίρο βέβαια σε εκείνο το σημείο να είναι χαμηλός δείχνοντας πως μερικοί επενδυτές πούλαγαν αλλά χωρίς να έχουν ενργοποιηθεί οι αγοραστές που περίμεναν στη γωνία, αφήνοντας προς ώρας το παιχνίδι στους βραχυπρόθεσμους και φοβισμένους.

Η ενεργοποίηση των long σε σπάσιμο στηρίξεων και το μάζεμα της προσφορά σε πολλές μετοχές φέρνει τον ΓΔ πάνω από τις 1.375 μοναδες με απώλειες 0,8%. Ο τζίρος βρίσκεται στα 50 εκατ. ευρώ, με τον FTSE 25 να σημειώνει απώλειες 0,79% στις 3.309,53 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός διολισθαίνει κατά 0,82% στις 1.158,17 μονάδες, έχοντας χάσει για λίγο και τις 1.150 μονάδες πέφτοντας στις 1.146 περίπου

Στις τράπεζες, η Πειραιώς δείχνει το δρόμο επιστρέφοντας σε θετικό πρόσημο, με την ΕΤΕ να προσπαθεί να επανέλθει, έχοντας απώλειες 0,65%, τη Eurobank στο -1,53% και την Alpha στο -1,5%.

Μέχρι τα 33 ευρώ έφτασε ο Μυτιληναίος συμπληρώνοντας ένα οκταήμερο βαθύ αρνητικό σερί, προτού μαζέψουν αρκετά χειρουρχικά το χαρτί ισχυρά ξένα χέρια. Σε ανάλογο μήκος κύματος και η ΔΕΗ που προσπαθεί να περάσει σε θετικό πρόσημο, κάτι που ήδη έχουν κάνει ΟΤΕ, ΕΛΠΕ και ΜΟΗ.

Οκταήμερο πτωτικό σερί για τη Μυτιληναίος με το sell off να συνεχίζει και τη μετοχή να χάνει και τα 34 ευρώ ανοίγοντας το δρόμο για τα 32 αν δεν επανέλθει άμεσα.

Πιέσεις 1,82% για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και 0,44% για την Τέρνα Ενεργειακή. Το μεγαλύτερο μέρος του το ταμπλό βάφεται κόκκινο καθώς οι φοβισμένοι πετάνε χαρτιά από τα παράθυρα, με το τζίρο να μη δείχνει ξεπούλημα αλλά φόβο.

Απώλειες 2,45% για ΟΤΟΕΛ, 1,68% για ΑΡΑΙΓ και 3,23% για Σαράντης μετά το ράλι. Απώλειες και για Intracom, ΕΛΧΑ και ΒΙΟ. Σε νέο χαμηλό το ΔΑΑ στα 8,43 ευρώ. Παράλληλα στο -2,18% βρίσκεται η ΕΕΕ.