Συνέχεια στις διορθωτικές κινήσεις στο Χρηματιστήριο

Μεγαλύτερες πρωτοβουλίες κινήσεων από τους αγοραστές χρειάζεται το ΧΑ για την υπέρβαση των 1.350 μονάδων.

Τελ. ενημέρωση 11:30

Αναμενόμενο profit taking επικράτησε χθες στη Wall Street μετά το ανοδικό σερί που έφερε τον Dow Jones στο ιστορικό 13x13.

Τις εντυπώσεις βέβαια κλέβει η Bank of Japan και όχι η ΕΚΤ, με την τελευταία να αυξάνει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης χωρίς να δίνει ένα ουσιαστικό guidance για τις επόμενες κινήσεις της... υιοθετώντας μια στάση wait and see!

Από την άλλη, η BoJ ξάφνιασε τις αγορές, στέλνοντας ένα ελαφρώς περίπλοκο μήνυμα, καθώς διατήρησε τον στόχο της για JGB στη δεκαετία στο 0%, αλλά ουσιαστικά διεύρυνε το εύρος στο +1% από 0,5% ακόμα κι αν έχει διατηρήσει τις αρχικές ζώνες ως σημεία αναφοράς. Όπως αναφέρουν αναλυτές «η BoJ δεν θα μπορέσει να υπερασπιστεί το 0,5% πλέον εν τη απουσία μιας μακροοικονομικής ανάπτυξης που μειώνει δομικά τις αποδόσεις. Τα δεκαετές της ιαπωνίας έχει αυξηθεί στο υψηλότερο σημείο από το 2014 και να συνεχίσει να αυξάνει τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Στα εγχώρια, τα αποτελέσματα των εισηγμένων βρίσκονται στο επίκεντρο, με τη Μυτιληναίος και την Τιτάν να διαψεύδουν θετικά τους αναλυτές.

Την εκτίμησή του πως τα EBITDA της Mytilineos θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ το 2023 επανέλαβε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ευάγγελος Μυτιληναίος, κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο θέμα της παραγωγής γάλλιου που έχει ζητήσει η ΕΕ, άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την εισαγωγή των μετοχών σε ξένο χρηματιστήριο και προανήγγειλε μια στρατηγική εξαγορά στον κλάδο του αλουμινίου.

«Όταν ερωτήθηκα στην πρόσφατη γενική συνέλευση για κάποιο guidance είχα πει ότι αν δεν υπάρξουν έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα θα ξεπεράσουμε εύκολα το 1 δισ. ευρώ ΕBITDA φέτος… Τώρα, δύο μήνες μετά, επαναλαμβάνω ακριβώς αυτή την πρόβλεψη και το γεγονός πως είμαστε πιο κοντά στο τέλος της χρονιάς με κάνει πιο σίγουρο ότι θα ξεπεράσουμε το 1 δισ. ευρώ», δήλωσε ο κ. Μυτιληναίος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναλυτή.

Στη συνέχεια τόνισε μάλιστα πως ο όμιλος έχει αλλάξει για τα καλά επίπεδο. «Πολλοί πιστεύαν ότι το περσινό EBITDA ήταν μια ανωμαλία λόγω της κατάστασης στην αγορά ενέργειας και πίστευαν ακόμη πως θα γυρνάγαμε στα επίπεδα των 300-350 εκατ. ευρώ που είμασταν πριν την πανδημία… Έχουμε αλλάξει επίπεδο και δεν κοιτάμε πίσω» υπογράμμισε.

Από την άλλη, σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης βλέπει ο όμιλος ΤΙΤΑΝ καθώς τα μεγάλα έργα υποδομών συμπεριλαμβανομένων και όσων χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και η διαρκώς αυξανόμενη ιδιωτική κατασκευαστική δραστηριότητα θα οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση της ζήτησης τσιμέντου τα επόμενα χρόνια.

Οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι έχουν ένα ανεκτέλεστο ρεκόρ λόγω και του Ταμείου Ανάκαμψης, ανέφερε ο Μιχάλης Κολακίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΤCI και οικονομικός διευθυντής του ομίλου ΤΙΤΑΝ κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου. Όπως εκτίμησε τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της κατασκευαστικής δραστηριότητας είναι ήδη εμφανή και το peak αναμένεται το 2024 και το 2025.

Στο ταμπλό μένει να φανεί αν οι αγοραστές θα δείξουν μεγαλύτερη κινητικότητα για υπερπηδήσουν το εμπόδιο των 1.350 μονάδων με επόμενο κρίσιμο στόχο τις 1.375 μονάδες.

Σήμερα, ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά 0,37% στις 1.340,88 μονάδες, με τον τζίρο να μη ξεπερνά μετά από μια ώρα συνεδρίασης τα 10 εκατ. ευρώ.

Ο FTSE 25 υποχωρεί κατά 0,31% στις 3.252 μονάδες, ενώ ο τραπεζικό διορθώνει προς το 0,42% και τις 1.105,21 μονάδες.

Στις τράπεζες, η Πειραιώς υποχωρεί κατά 1,3% στα 3,484 ευρώ, η Alpha Bank κατά 0,51% και η ΕΤΕ κατά 0,16%. Ήπια άνοδος 0,06% για Eurobank στο 1,602 ευρώ.

Ήπια άνοδος επίσης για ΟΤΕ, ΜΟΗ και Μυτιληναίο. Στο 1,92% η ΕΥΔΑΠ, ενώ ανοδικά κινούνται επίσης η Cenergy και η Βιοχάλκο.

Από την άλλη, η κατοχύρωση κερδών συνεχίζεται σε Aegean, ElvalHalcor και ΔΕΗ.

Συνεχίζει προς χαμηλότερα επίπεδα η Τέρνα Ενεργειακή, φτάνοντας πλέον στα 17,34 ευρώ.