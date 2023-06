Χρηματιστήριο Ελβετίας: Έρευνα για το χειρότερο «μπλακ άουτ» της 10ετίας - «Πάγωσαν» για ώρες οι συναλλαγές

Διεκόπη, χθες για αρκετή ώρα, το χρηματιστήριο της Ελβετίας SIX, με τις Αρχές να διερευνούν τα αίτια, αποκλείοντας πάντως το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης.

Σημειωτέον ότι πρόκειται για τη χειρότερη διακοπή λειτουργίας του την τελευταία δεκαετία, αφού οι συναλλαγές ανεστάλησαν για σχεδόν 3 ώρες, ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

«Ήταν τεχνικό ζήτημα» ανέφερε ο Juerg Schneider, επικεφαλής Τύπου του χρηματιστηρίου, χωρίς να δίνει περαιτέρω πληροφορίες.

«Μπορούμε, σίγουρα, να αποκλείσουμε ότι ήταν κυβερνοεπίθεση» συμπλήρωσε.

Το σημερινό πρόβλημα που αντιμετώπισε το χρηματιστήριο της Ελβετίας προστίθεται σε μια σειρά από δυσλειτουργίες που έχουν πλήξει τα τελευταία χρόνια τις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές, συμπεριλαμβανομένου και του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.

Το ελβετικό χρηματιστήριο διασφαλίζει ότι «αυτό δεν θα ξανασυμβεί, είμαι βέβαιος ότι εσωτερικά θα υπάρξουν μέτρα για να προσπαθήσουμε να το αποφύγουμε αυτό στο μέλλον» είπε ο Schneider.

Trading on the SIX Swiss Exchange has been restored. The recent disruption was caused by a technical issue. We have promptly notified market participants and regulators about the situation. We apologize for any inconvenience this may have caused. pic.twitter.com/HrUCzqww70

— SIX (@sixgroup) June 13, 2023