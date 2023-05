Στο «photo finish» το θετικό πρόσημο στο Χρηματιστήριο

Ισχυρή άνοδος για Ελλάκτωρ, Lamda, Aegean. Νευρικότητα σε τράπεζες.

Πρεμιέρα με το δεξί κατάφερε - μετά κόπων και βασάνων - να κάνει το Χρηματιστήριο στο μήνα Μάιο, με τους επενδυτές να εστιάζουν στις τράπεζες αλλά και στις επιλογές που θα κάνουν Fed και ΕΚΤ τις επόμενες ημέρες.

Όπως περιέγραψε διεξοδικά το insider.gr, από τα «χείλη» των κεντρικών τραπεζών κρέμονται οι αγορές μετοχών βαδίζοντας προς έναν μήνα που «φοβίζει» και υπό τη γνωστή ρήση του «Sell in May and Go Away». Το εύθραυστο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σκηνικό, η εμπιστοσύνη που κλονίζεται και αποτυπώνεται εμφανώς πλέον στο διεθνές τραπεζικό σύστημα στη βάση και της ελλιπούς εποπτείας, το «American Dream» που ξεθωριάζει και εξελίσσεται σε μια παγίδα χρέους και η αβεβαιότητα που ενισχύεται κατακόρυφα καθώς οι γεωπολιτικές ισορροπίες αναδιαμορφώνονται και οι κρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη εν ριπή οφθαλμού, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αγοραστικών κινήσεων από τα χαρτοφυλάκια, που θέτουν επί τάπητος πλέον έναν πιο «αμυντικό» προσανατολισμό καθώς αναθεωρείται το σενάριο μιας «απότομης προσγείωσης» («hard landing» σενάριο) της οικονομίας. Μιας παγκόσμιας οικονομίας που συνεχίζει να «ακροβατεί σε ένα τεντωμένο σχοινί» και δε διαθέτει κανένα «μαξιλάρι» και καμία «θωράκιση» έναντι μιας απότομης ύφεσης, τη στιγμή μάλιστα που οι κίνδυνοι - αλληλοσυνδεόμενοι ως επί το πλείστον - παραμένουν πολύ πιο αυξημένοι από ό,τι συνήθως.

Από την άλλη, ξένοι οίκοι και εγχώριες χρηματιστηριακές συνεχίζουν να στηρίζουν στο ακέραιο το εγχώριο επενδυτικό story. Συγκεκριμένα, στις προτιμώμενες επιλογές της Goldman Sachs μεταξύ των αναδυόμενων αγορών της Ευρώπης αλλά και ευρύτερα συγκαταλέγεται πλέον το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αναλυτές στρατηγικής να αυξάνουν μάλιστα και τα περιθώρια ανόδου για το Γενικό Δείκτη.

Ο αμερικανικός οίκος θέτει τιμή στόχο για το Γενικό Δείκτη στις 1.200 μονάδες από τις 1.075 μονάδες που ανέμενε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με την αγορά να βρίσκεται στις 1.096 μονάδες.

Παράλληλα, σε αναπροσαρμογή των εκτιμήσεών της για τα μεγέθη της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς προχώρησε η Morgan Stanley, αυξάνοντας παράλληλα και τις τιμές στόχους για τις μετοχές των δύο συστημικών τραπεζών. Ο οίκος θέτει σύσταση «equal - weight» για τη μετοχή της Alpha Bank, αυξάνοντας την τιμή στόχο στα 1,44 ευρώ (βασικό σενάριο) από 1,37 ευρώ προηγουμένως, ενώ στο «bull case» η τιμή φτάνει στα 1,70 ευρώ (από 1,67 ευρώ) και στο «bear case» στα 0,50 ευρώ από 0,48 ευρώ.

Ακολούθησε και η Eurobank Equities, η οποία θεωρεί πως παραμένουν άθικτες οι προοπτικές των θεμελιωδών μεγεθών των ελληνικών τραπεζών, διατηρώντας τη σύσταση «buy» για τις τρεις μετοχές εκ των τεσσάρων συστημικών που καλύπτει, αλλά αυξάνοντας τις τιμές στόχους.

Στο ταμπλό, παρά τις πιέσεις που έφεραν τον ΓΔ στις 1.075 μονάδες, η προσφορά κατάφερε να καλυφθεί με τους επενδυτές να βρίσκουν κάποια ελκυστικά σημεία εισόδου.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Γενικός Δείκτης κατάφερε προς τις δημοπρασίες να περάσει σε θετικό έδαφος κλείνοντας με άνοδο 0,22% στις 1.087,49 μονάδες, με τον τζίρο στα 66,40 εκατ. ευρώ. Ο FTSE 25 σημείωσε άνοδο 0,18% στις 2.628,82 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,30% στις 792,50 μονάδες.

Στις τράπεζες, η Alpha σημείωσε άνοδο 0,31%, η ΕΤΕ υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,11%, η Eurobank κατά -1,56% και η Τρ. Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 1,12%.

Η Ελλάκτωρ αντέδρασε με άνοδο 3,24%, ενώ και η ΔΕΗ κατέγραψε κέρδη 1,66% στα 7,95 ευρώ. Ισχυρά κέρδη επίσης για την Aegean (2,31%) και τη Lamda (3,04%).

Ήπιες απώλειες για τη μετοχή της Μυτιληναίος στο -1,14%, με τη Viohalco στο -3,32%. Στο 1,23% ο ΟΠΑΠ.