Ξεπερνούν τα 860 εκατ. ευρώ οι καθαρές εισροές στα Αμοιβαία Κεφάλαια - Αυτά που ξεχωρίζουν και το «παράδοξο» των εγχώριων μετοχικών

Η «άνθιση» κυρίως της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς και η θετική δυναμική της οικονομίας, έχει οδηγήσει σε μια περαιτέρω κινητοποίηση των χαρτοφυλακίων και προς την πλευρά της αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων για εφέτος. Σε ποια εισέρχονται κεφάλαια και σε ποια εξέρχονται. Το «παράδοξο» των εγχώριων μετοχικών Α/Κ.

Η «άνθιση» κυρίως της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς και η θετική δυναμική της οικονομίας φαίνεται να έχει οδηγήσει σε μια περαιτέρω κινητοποίηση των χαρτοφυλακίων και προς την πλευρά της αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων για εφέτος. Φυσικά σε αυτό συνέβαλε και η ευρύτερη ανάκαμψη από το δύσκολο, για τις αγορές, 2022 που ακόμη και σε αυτό, κάποια μεικτά Α/Κ, διεθνή, αλλά και στρατηγικές με συνδυασμούς Α/Κ έβγαλαν σημαντικές «άμυνες» και υπεραπέδωσαν έναντι των αποδόσεων των δεικτών της αγοράς.

Κάπως έτσι, οι καθαρές εισροές στα αμοιβαία κεφάλαια ξεπερνούν τα 860 εκατ. ευρώ από τις αρχές του έτους, με το σύνολο του ενεργητικού της αγοράς των 14 ΑΕΔΑΚ να έχει ενισχυθεί κατά 12,92%, ή κατά 1,405 δισ. ευρώ, φτάνοντας τα 12,287 δισ. ευρώ. Παράλληλα, υψηλότερη συγκέντρωση ως προς την κατανομή των αμοιβαίων καταλαμβάνουν τα ομολογιακά σε ποσοστό 33,35%, ενώ ακολουθούν τα μεικτά (23,51%) και τα μετοχικά (14,81%).

Παρ'όλα αυτά, παρότι τα εγχώρια μετοχικά αμοιβαία ξεχωρίζουν, προσφέροντας στο σύνολό τους πολύ υψηλές αποδόσεις, από την άλλη καταγράφονται εκροές συγκριτικά με τα υπόλοιπα μετοχικού προσανατολισμού Α/Κ, έχοντας και ένα υψηλότερο προφίλ κινδύνου. Συγκεκριμένα, εκροές ύψους 42,54 εκατ. ευρώ έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στα εγχώριου ενδιαφέροντος μετοχικά Α/Κ, εν αντιθέσει με τα εγχώρια ομολογιακά στα οποία έχουν περάσει συνολικά κεφάλαια ύψους 556,51 εκατ. ευρώ.

- Επιμέρους, στο σύνολο τους (42 μετοχικά Α/Κ εσωτερικού) τα μετοχικά αμοιβαία εσωτερικού έχουν προσφέρει θετικές αποδόσεις (όλα ξεπερνούν το 12%) με κάποια μάλιστα να ξεπερνούν και την πορεία του Γενικού Δείκτη. Τα Allianz Επιθετικής Στρατηγικής Εσωτερικού και Allianz Μετοχών Εσωτερικού βρίσκονται στην κορυφή με απόδοση +21,77% και +21,41% αντίστοιχα, έχοντας σημαντική θέση επί του ενεργητικού τους στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και στη Mytilineos που έχουν καταγράψει μια ισχυρή ανοδική κίνηση από τις αρχές του έτους. Ακολούθως, το Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού έχει προσφέρει απόδοση +19,72% στους μεριδιούχους, το Athos High Peaks Ελληνικό Μετοχικό (Κατηγορία I) κινείται στο +18,97%, το Δήλος Blue Chips Επιλεγμένων Αξιών Εσωτερικού στο +18,76% και το Alpha Trust Hellenic Equity Fund στο +18,42%.

Θετικές αποδόσεις, αλλά συγκριτικά χαμηλότερες από αυτά του εσωτερικού εξαιτίας της υπεραπόδοσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καταγράφουν και τα διεθνή μετοχικά και αυτά με έκθεση στις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών. Στην κατηγορία των διεθνών ξεχωρίζουν το Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών της 3K με απόδοση 10,21% και το Μετοχικό Διεθνές με απόδοση 10,08%, ενώ στην κατηγορία των μετοχικών της Ευρωζώνης στην κορυφή βρίσκεται το NBG International Funds Sicav/European All Stars B με απόδοση 10,74%, έχοντας υψηλή διαφοροποίηση και στάθμιση στη μετοχές των TotalEnergies, SAP, Siemens, Allianz και Banco Santander.

- Ως προς τα ομολογιακά Α/Κ εσωτερικού το Alpha Ελληνικό Ομολογιακό Institutional έχει ξεχωρίσει (3,04%) έχοντας μια σημαντική έκθεση στα εγχώρια κρατικά ομόλογα, ενώ και τα Δήλος Εισοδήματος, Alpha Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων και Eurobank I (LF) Greek Government Bond Fund ξεπερνούν σε απόδοση το 2%. Από την άλλη, ένα υψηλό «κύμα» εισροών που ξεπερνά τα 362 εκατ. ευρώ έχει περάσει προς το Alpha Target Maturity I 2028 Ομολογιακό που τοποθετείται κυρίως σε εταιρικά ομόλογα ελληνικών εισηγμένων, ενώ έπεται το Eurobank DIS GF Target Maturity III με εισροές ύψους 180 εκατ. ευρώ.

- Ως προς τα διεθνή ομολογιακά στην κορυφή βρίσκεται το Thetis Ευρωπαϊκών Ομολόγων (+2,81%), με το Allianz Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας (+2,42%) και το Ιnternational Income Ομολογιακό Θεσμικών της 3K (+2,34%) να διαμορφώνουν την πρώτη τριάδα θετικών αποδόσεων. Επιπλέον, οι συνολικές καθαρές εισροές φτάνουν τα 383,77 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο όγκο κεφαλαίων να κατευθύνεται στο Πειραιώς ΑΚ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό (331,55 εκατ. ευρώ) με έμφαση στους ευρωπαϊκούς ομολογιακούς τίτλους.

- Στην κατηγορία των Funds of Funds Μετοχικά ξεχωρίζουν αυτά της Πειραιώς ΑΕΔΑΚ (εκροές ύψους 5,76 εκατ. ευρώ σε αυτή την κατηγορία) και πιο συγκεκριμένα τα Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό I και R με απόδοσεις 7,3% και 7,15%, ενώ ακολουθεί το Fund of Fund Ευρωπαϊκό Μετοχικό της NN με απόδοση 7,13%. Επιπλέον, οι συνολικές εισροές σε αυτή τη κατηγορία διαμορφώνονται στα 10,62 εκατ. ευρώ.

- Από την άλλη, στα Μεικτά Funds of Funds, δηλαδή σε multi asset, με ευρύτερη γεωγραφική κατανομή, οι εκροές ξεπερνούν τα 102,24 εκατ. ευρώ μέχρι στιγμής για φέτος, με την υψηλότερη απόδοση από την άλλη, να καταγράφει το Eurobank LF FoF Global High (απόδοση 3,61%) και το Interamerican LF FoF Global High (απόδοση 3,61%). Από την οπτική της ροής κεφαλαίων, οι υψηλότερες εισροές έχουν περάσει στο Alpha Lux Global Balanced ESG FoF σε ευρώ I ύψους 2 εκατ. ευρώ, ενώ από την αντίπερα «όχθη» εκροές ύψους 47,2 εκατ. ευρώ και 33,96 εκατ. ευρώ καταγράφηκαν στο Πειραιώς Low Volatility FoF Μεικτό R και στο Πειραιώς Μεικτό ESG Responsible Investing FoF R, αντίστοιχα.

- Τέλος, στα 14 Α/Κ Σύνθετα Ειδικού Τύπου καταγράφονται χαμηλές συνολικές εκροές, από την πλευρά κυρίως του asset management της Alpha (εκροές 875,8 χιλ. ευρώ), ενώ στη Eurobank πέρασαν συνολικά κεφάλαια 197,5 χιλ. ευρώ. Απόδοση της τάξεως του 4,72% έχει καταγράψει μέχρι στιγμής για εφέτος το Alpha Prosperity I 90-140 Σύνθετο που έχει συνάψει συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, ενώ επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομόλογων, μέσων χρηματαγοράς και λοιπών αξιογράφων. Ακολουθεί το Alpha Bancassurance EE 103 με απόδοση 3,82% και υψηλότερες θέσεις στα ελληνικά κρατικά ομόλογα αλλά και στον τίτλο της Alpha Bank με κουπόνι 7% και λήξη το 2025 και της Motor Oil με κουπόνι 2% και λήξη το 2026.