Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Απαίσια ιδέα» πως ο καπιταλισμός και οι αγορές θα σταματήσουν η κλιματική αλλαγή

«Εάν ο καπιταλισμός δημιούργησε την κρίση, τότε το να στηρίζεσαι στους μηχανισμούς του για να διορθώσει την κρίση είναι μια λάθος ιδέα», τονίζει στο νέο της βιβλίο.

Το πιο γνωστό πρόσωπο του κινήματος για το κλίμα και ίσως της γενιάς Z, η 20χρονη Σουηδή ακτιβίστρια, Γκρέτα Τούνμπεργκ επανήλθε στο θέμα του περιβάλλοντος αλλά και του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος.

Εάν ο καπιταλισμός δημιούργησε την κρίση, όπως πιστεύει η Τούνμπεργκ, τότε το να στηρίζεσαι στους μηχανισμούς του για να την διορθώσει είναι μια λάθος ιδέα, σύμφωνα με την ίδια.

Στο νέο βιβλίο της που κυκλοφορεί την Τρίτη: «The Climate Book: The Facts and the Solutions», η Τούνμπεργκ επικαλείται μετεωρολόγους, μηχανικούς, ωκεανογράφους και ιστορικούς για να υποστηρίξει ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα για την πρόληψη μιας κλιματικής καταστροφής.

Τον περασμένο μήνα, επέκρινε τους ισχυρούς που πραγματοποιούν συναντήσεις στο Νταβός της Ελβετίας, για «τροφοδοτούν την καταστροφή του πλανήτη» επενδύοντας σε ορυκτά καύσιμα και δίνοντας προτεραιότητα στα κέρδη έναντι των ανθρώπων που πλήττονται από την κλιματική κρίση.

Είναι «παράλογο» να πιστεύουμε ότι οι εταιρείες πετρελαίου που προκαλούν την κλιματική κρίση έχουν μια λύση σε αυτό τονίζει και προσθέτει πως η νηφάλια αντιμετώπιση των γεγονότων πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης.

«Εάν είστε ένας από τους 19 εκατομμύρια πολίτες των ΗΠΑ ή τα 4 εκατομμύρια πολίτες της Κίνας που ανήκουν στο πλουσιότερο 1% — μαζί με όλους τους άλλους που έχουν καθαρή περιουσία 1.055.337 δολάρια ή περισσότερο — τότε η ελπίδα ίσως δεν είναι αυτό που χρειάζεστε περισσότερο. Τουλάχιστον όχι αντικειμενικά», γράφει και συνεχίζει λέγοντας ότι ενώ η πρόοδος είναι ευπρόσδεκτη, δεν εμπιστεύεται απόλυτα τον τρόπο με τον οποίο αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία καταγράφουν αυτές τις αλλαγές.

«Η διατήρηση των εκπομπών κάτω του 1 μετρικού τόνου ανά άτομο ετησίως δεν θα είναι πρόβλημα για την πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού, καθώς θα χρειαστεί μόνο να κάνει μέτριες μειώσεις - εάν υπάρχουν - για να ζήσει εντός των πλανητικών ορίων. Σε πολλές περιπτώσεις, θα μπορούσαν ακόμη και να αυξήσουν τις εκπομπές τους αρκετά σημαντικά» σημειώνει.

Με το βιβλίο της υποδηλώνει ότι δεν είναι πολύ αργά για δράση, τονίζοντας πως είναι ένα «ζωτικό ανάγνωσμα για όποιον ενδιαφέρεται για τον πλανήτη».