Μητσοτάκης: Βασικός ομιλητής στο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο που διοργανώνουν το Χ.Α. και η Morgan Stanley στο Λονδίνο

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Νοεμβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Morgan Stanley στη βρετανική πρωτεύουσα.

Ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης θα είναι ο βασικός oμιλητής στο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο που διοργανώνουν το Χρηματιστήριο Αθηνών και η Morgan Stanley, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2022, στο Συνεδριακό Κέντρο της Morgan Stanley στο Λονδίνο. Το συνέδριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Alpha Bank, την Eurobank, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς.

Το Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο στοχεύει στη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, μέσω της ανάδειξης των επενδυτικών ευκαιριών της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και της ενίσχυσης της θεσμικής εμπιστοσύνης στη χώρα μας. Θα περιλαμβάνει ατομικές και ομαδικές συναντήσεις μεταξύ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών και διεθνών επενδυτικών funds, καθώς επίσης συζητήσεις σε πάνελ, παρουσιάσεις και εκδηλώσεις δικτύωσης.

Η πρώτη ημέρα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει one to one και group meetings καθώς και τις παρακάτω συζητήσεις:

-Καλωσόρισμα & Συζήτηση με τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας Συντονιστής: Franck Petitgas, Επικεφαλής της Morgan Stanley International

-Συζήτηση με τον κ. 'Αλεξ Πατέλη, Οικονομικό Σύμβουλο του πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας Συντονιστής: Γιάνος Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών.

-Πάνελ: Ελληνικές Τράπεζες

Βασίλειος Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Services and Holdings Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος, Piraeus Financial Holdings Συντονιστής: Nida Iqbal Siddiqi, Επικεφαλής EEMEA Banks Morgan Equity Research, Morgan Stanley

Η δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου περιλαμβάνει αποκλειστικά meetings εκπροσώπων των ελληνικών επιχειρήσεων με διεθνή funds.

Οι εισηγμένες που συμμετέχουν στο Συνέδριο είναι οι εξής: ΑΔΜΗΕ, Aegean Airlines, Alpha Bank, ΕΧΑΕ, ΕΥΔΑΠ, Autohellas, Cenergy, Ελλάκτωρ , Elvalhalcor, Eurobank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ , ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, Intracom, Intralot, Lamda Development, Motor Oil, Μυτιληναίος, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, ΔΕΗ, Σαράντης και Τέρνα Ενεργειακή. Επίσης θα συμμετέχουν και δύο μη εισηγμένες εταιρείες η Noval Property (η οποία έχει εκδώσει εταιρικό ομόλογο και σχεδιάζει την είσοδό της στο Χ.Α) και η εταιρεία PeopleCert.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ