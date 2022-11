Τι αποκαλύπτει η τεχνική ανάλυση για τον S&P 500 και το δολάριο - Τα όρια των αγοραστών και ο φόβος για την επόμενη ημέρα

Ποια είναι τα κρίσιμα σημεία για τον S&P 500 και το δείκτη του δολαρίου και που οριοθετείται η δυναμική των αγοραστών. Η πιθανή διάσπαση του ορόσημου των 4.000 μονάδων και οι φόβοι για ένα εκ νέου βύθισμα για τον δείκτη βαρόμετρο.

των Ανδρέα Βελισσάριου, Αντώνη Κοφινάκου

Στα σήματα και στην επόμενη κίνηση της «μητέρας των αγορών» και του δολαρίου στρέφονται κατά κύριο λόγο τα βλέμματα των διαχειριστών παγκοσμίως, βαδίζοντας προς ένα ταχύτατα επιδεινούμενο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, γεμάτο βραδυφλεγείς «βόμβες».

Τα μεγαλύτερα «tail risks» που ελλοχεύουν ως προς το πέρασμα και τη θεμελίωση μιας πιο δομικής «bull market» και της επακόλουθης εξόδου από τα «bear market rallies» που συνεπάγονται βίαιες διορθώσεις, έγκειται στη διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα, στην επιδείνωση του γεωπολιτικού κλίματος, στις επιθετικότερες κινήσεις των κεντρικών τραπεζών, στην εκδήλωση ενός συστημικού γεγονότος και στον αποπληθωρισμό χρέους, όπως διατυπώνεται από τους κορυφαίους διαχειριστές σε έρευνα που διενήργησε η Bank of America τον Νοέμβριο.

Ωστόσο, ο S&P 500 έδειξε να αποδρά από τα επίπεδα των 3.491 μονάδων (χαμηλό στις 13 Οκτωβρίου) ενεργοποιώντας τους long και φτάνοντας να «χτυπά» μέχρι και τα επίπεδα των 4.000 μονάδων, λαμβάνοντας ώθηση (στα μέσα αυτής της κίνησης) και από την επιβραδυνόμενη κίνηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ. Η επιβεβαιωμένη διακράτηση των κεκτημένων της ανοδικής τμήσης φτάνουν προς το ψυχολογικό όριο των 4.000 μονάδων, τη στιγμή που ο δείκτης βαρόμετρο άρχιζε να «σκάβει» ένα βασικό επίπεδο στήριξης στις 3.915 μονάδες, το οποίο αποτελεί το 50% της κίνησης Αυγούστου - Οκτωβρίου και οφείλονταν κατά βάση στην είδηση σχετικά με την πτώση ενός πυραύλου - στη βάση της πολεμικής σύρραξης μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας, Δύσης - στην Πολωνία, με μια γρήγορη βολή αποστροφής κινδύνου να μπαίνει στο «κάδρο» του δείκτη. Αν και δεν υφίστανται προς ώρας κάποια περαιτέρω ένδειξη αντιστροφής της μικρής ανοδικής τάσης, οποιαδήποτε διάσπαση κάτω από την άμεση στήριξη στο υψηλό των 3.912 των αρχών Νοεμβρίου θα ήταν ένα πρώιμο σημάδι ότι η βραχυπρόθεσμη ανοδική πίεση μπορεί να εξασθενεί, ενώ μια πτωτική τμήση του χαμηλού άκρου του ανερχόμενου - από τον Οκτώβριο - καναλιού (περίπου στις 3.815 πλέον) θα επιβεβαίωνε ότι η ανάκαμψη αρχίζει να ραγίζει και μάλιστα προς επικίνδυνα χαμηλότερα επίπεδα.

Παράλληλα, στο εβδομαδιαίο chart, ο S&P 500 εκτέλεσε ένα προωθητικό καθοδικό σφηνοειδή σχηματισμό (Leading Expanding Diagonal) από το ιστορικό υψηλό των 4.818 μονάδων στις αρχές Ιανουαρίου μέχρι και το χαμηλό του Οκτωβρίου στις 3.491 μονάδες, ολοκληρώνοντας ένα κύμα Α. Την δεδομένη στιγμή πιθανότατα βρίσκεται σε ένα διορθωτικό κύμα Β, μορφής Zigzag. Ακολουθώντας την θεωρία της κυματικής ανάλυσης μετά την ολοκλήρωση του διορθωτικού κύματος Β θα ακολουθήσει ένα πεντακύματο καθοδικό κύμα C, ολοκληρώνοντας ένα ευρύτερο Zigzag.

Αναφορικά με τα επίπεδα αντίστασης, στις 4.000 - 4.012 μονάδες υπάρχει ένα ισχυρό Cluster, στις 4.067 μονάδες υπάρχει ο ΚΜΟ 200, στις 4.090 - 4.100 μονάδες υπάρχει η κατερχόμενη γραμμή τάσης, ενώ στις 4.159 μονάδες βρίσκεται ο ΚΜΟ 50 εβδομάδων. Στον αντίποδα, επίπεδα στήριξης συναντάμε στις 3.820 μονάδες όπου υπάρχει ένα ισχυρό Cluster, ενώ στις 3.632 μονάδες υπάρχει ο ΚΜΟ 200 εβδομάδων και στις 3.563 μονάδες ο ΚΜΟ 50 μηνών.

Εξετάζοντας την βραχυπρόθεσμη εικόνα του δείκτη, η άνοδος που καταγράφεται τον τελευταίο μήνα πιθανότατα να εξελίσσεται μέσω ενός ανοδικού A-B-C Zigzag. Φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί το A και το Β και να βρισκόμαστε στο υποκύμα 4 του κύματος C. Συνεπώς για την ολοκλήρωση του κύματος C αναμένουμε την εμφάνιση του κύματος 5. Το κύμα 5 με την σειρά του μπορεί να ολοκληρωθεί σε ένα από τα παραπάνω Cluster (στις 4.105 ή στις 4.154 μονάδες).

Από την άλλη, ο δείκτης του δολαρίου πραγματοποιεί μια καθοδική διόρθωση, εκτελώντας ένα προωθητικό πεντακύματο κύμα C, ενώ αν εξετάσουμε την δομή του, πιθανότατα βρισκόμαστε σε ένα ανοδικό υποκύμα 4 του κύματος C. Στην συνέχεια αναμένουμε να ακολουθήσει ένα καθοδικό κύμα 5 όπου και θα ολοκληρώσει το κύμα C.

Παράλληλα, η «dovish» αίσθηση σχετικά με την επιβράδυνση του ρυθμού των μελλοντικών αυξήσεων στα επιτόκια που εκφράζεται από πολλούς αξιωματούχους της Fed είναι το μήνυμα που επιλέγουν να ακούσουν οι αγορές, παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται σε αρκετά υψηλά επίπεδα και ότι η Fed θα συνεχίζει να πορεύεται στο μονοπάτι της αυστηροποίησης των χρηματοοικονομικών συνθηκών έως ότου υπάρξει μια επιβεβαίωση από τα οικονομικά στοιχεία ότι ο πληθωρισμός επανέρχεται προς τον στόχο. Η έκταση του sell off του δολαρίου συνοδεύτηκε από μια διάσπαση των επίπεδων των 110,30 και των 109,30 μονάδων και μάλιστα με περισσή ευκολία, εμφανίζοντας ως πρώτο επίπεδο στήριξης το ψυχολογικό όριο των 105 μονάδων (απλός ΚΜΟ 200), ακολουθούμενο από το υψηλό του 1999 των 104,90 που λειτούργησε ως «pivot point» μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Ο δείκτης MACD φανερώνει ότι το momentum εξακολουθεί να είναι με την πλευρά των «αρκούδων», ενώ ο RSI έχει πλησιάσει, αλλά δεν έχει περάσει ακόμη προς την υπερπουλημένη ζώνη, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει μια επακόλουθη αντίδραση για το δολάριο, με πρώτη αντίσταση τις 107,68 μονάδες και επακόλουθη τις 110 μονάδες.

Συνεπώς, κινητήριος δύναμη της όποιας κίνησης της αμερικανικής αγοράς και του δολαρίου είναι η τροπή που θα λάβει η αλληλοσυνδεόμενη σχέση μεταξύ της τροχιάς του πληθωρισμού, των επιτοκίων, της αγοράς εργασίας και των αντοχών της οικονομίας. Όπως εκτιμά ο Jan Hatzius, επικεφαλής οικονομολόγος της Goldman Sachs , οι ΗΠΑ αναμένεται να αποφύγουν την ύφεση, καθώς ο δομικός πληθωρισμός (PCE) που παρακολουθεί η Fed, επιβραδύνεται από το 5% που βρίσκεται τώρα προς το 3% στα τέλη του 2023, με μια αύξηση του ποσοστού ανεργίας κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Επιπλέον, για να διατηρηθεί η ανάπτυξη χαμηλότερα από το δυνητικό της επίπεδο, εν μέσω μιας ισχυρότερης αύξησης του πραγματικού εισοδήματος, ο Hatzius αναμένει πλέον από τη Fed να προβεί σε αυξήσεις των επιτοκίων κατά 125 μονάδες βάσης σωρευτικά ώστε να φτάσει σε ένα υψηλότερο επίπεδο της τάξεως του 5 - 5,25%, χωρίς, παράλληλα, να υπάρξουν μειώσεις εντός του 2023.

Από την άλλη, πιο ήπιες κινήσεις από τη Fed αναμένουν οι οικονομολόγοι της Morgan Stanley , καθώς εκτιμούν πως η εξομάλυνση των πληθωριστικών πιέσεων θα ελαφρύνει μερικώς το περιβάλλον στα επιτόκια. Συγκεκριμένα, αναμένουν πως οι ΗΠΑ δεν θα περάσουν το κατώφλι της ύφεσης (οριακή ανάπτυξη της τάξεως του 0,3% το 2023), με τον δομικό πληθωρισμό στο 2,9% στο τέλος του επόμενου έτους και με τα επιτόκια στο 4,375% και στο 2,375% ένα χρόνο αργότερα (τέλη του 2024). Μάλιστα, επισημαίνουν πως τόσο η Fed όσο και η ΕΚΤ θα προβούν στις τελικές αυξήσεις των επιτοκίων κατά τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο του 2023 αντίστοιχα, με τη Fed να προχωρά κατά το τέταρτο τρίμηνο του νέου έτους σε μειώσεις.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής στρατηγικής για τις αμερικανικές μετοχές και επικεφαλής του Investment Office της Morgan Stanley, Michael Wilson διατηρεί μια αρκετά «bearish» οπτική για τον S&P 500, καθώς αναμένει να κλείσει κοντά στις 3.900 μονάδες (χαμηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα) προς τα τέλη του 2023. Όπως αναφέρει η ισχυρή «αρκούδα» της Wall Street, «το consensus για τα EPS είναι αρκετά υψηλά για το 2023 (232 δολάρια), εν αντιθέσει με εμάς που θέτουμε τον «πήχη» στα 195 δολάρια, που υποδηλώνει μια πτώση κατά 16% έναντι του consensus, καθώς οι εταιρείες συσσωρεύουν εργατικό δυναμικό και βλέπουν τα περιθώρια της λειτουργικής τους κερδοφορίας να συμπιέζονται σε μια οικονομία πολύ αργής αναπτυξιακής δυναμικής. Παράλληλα, οι αποτιμήσεις στο 17,1x/ERP των 204 μονάδων βάσης έχουν μπροστά τους τις χαμηλότερες προοπτικές γύρω από την απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς τίτλου (3,5% έως το τέλος του 2023)». Ο ίδιος «σπάει» το 2023 σε δύο μέρη, θεωρώντας πως θα αποτελέσει ένα έτος με ένα δύσκολο εφαλτήριο και ένα δυνατό φινάλε.

Να επισημάνουμε πως σύμφωνα με την IBES, ο δείκτης τιμής προς κέρδη (forward P/E) για τον S&P 500, εκτιμάται στο 16,4x για το 2023 από 17,1x για εφέτος, ενώ η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση σε μια δωδεκάμηνη βάση διαμορφώνεται στο 1,8%. Παράλληλα, τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) αναμένεται να ενισχυθούν μόλις κατά 4,3% το 2023, έναντι 50,5% το 2021 και 7,9% κατά τη φετινή χρονιά.

Αποποίηση Ευθυνών: Το παρόν άρθρο έχει αμιγώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί προτροπή ή σύσταση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών. Οι αρθρογράφοι και το insider.gr δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη από πλευράς των αναγνωστών ή άλλων τρίτων.