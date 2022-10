Τι δείχνουν τα κρίσιμα τεχνικά σημεία για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών

Σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκονται εγχώριοι τραπεζικοί τίτλοι. Τα οφέλη και οι δυσκολίες σε ένα ταχύτατα επιδεινούμενο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Τι δείχνουν τα τεχνικά όρια και τα κύματα στον τραπεζικό δείκτη και στις τέσσερις μετοχές των συστημικών τραπεζών.

των Ανδρέα Βελισσάριου, Αντώνη Κοφινάκου

Έχοντας αφήσει πίσω τους το μεγαλύτερο μέρος των δυσκολιών του παρελθόντος, της οικονομικής κρίσης και του βάρους των «κόκκινων» δανείων, με τη στήριξη του μηχανισμού κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής», οι τράπεζες, ακολουθώντας τις αναπτυξιακές προοπτικές και τη δυναμική της οικονομίας, επανέρχονται, έστω και διστακτικά, στη βασική τους θέση, στήριξης και χρηματοδότησης σημαντικών κλάδων και μοντέλων, όπως η «πράσινη» μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η «αναθέρμανση» του real estate.

Τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν στη βάση του πρώτου εξαμήνου πρόσφεραν έναν «άνεμο» συγκρατημένης αισιοδοξίας, με τα έσοδα από προμήθειες να παραμένουν ενισχυμένα εξαιτίας και της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης και της αύξησης των συναλλαγών, ενώ η «επιθετική» στρατηγική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να λειτουργήσει περαιτέρω θετικά στο σκέλος των επιτοκιακών εσόδων. Ωστόσο, οι αυξήσεις των επιτοκίων, υπό το βάρος των έντονων πληθωριστικών πιέσεων και σε ένα ταχύτατα επιδεινούμενο διεθνές οικονομικό περιβάλλον διαμορφώνουν ένα «φάσμα» κινδύνων γύρω από το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις στα οποία εντείνονται οι πιέσεις εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και της συνεχούς ανόδου των τιμών των πρώτων υλών. Η Nichola James, Co-Head of Global Sovereign Ratings της DBRS Morningstar επισήμανε πρόσφατα, μιλώντας στο insider.gr πως είναι πιθανό όλοι αυτοί οι παράγοντες να οδηγήσουν σε νέες εισροές μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) για τις τράπεζες, των οποίων ο όγκος θα εξαρτηθεί από το μέγεθος και τον χρονικό ορίζοντα της ύφεσης, κάτι που έχουν τονίσει και άλλοι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι.

Θα πρέπει να επισημανθεί πως οι ελληνικές τράπεζες είναι θετικά προσανατολισμένες στην αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ, δεδομένου ότι περίπου το 85% - 90% των δανείων τους είναι κυμαινόμενου επιτοκίου και περίπου το 80% των καταθέσεων τους είναι τρέχουσες, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται από την πλευρά των δανειοληπτών. Ένα ακόμη βασικό σκέλος στην ενότητα των τραπεζών είναι οι θέσεις που διατηρούν στα ελληνικά κρατικά ομόλογα, τα οποία αποτελούν το 43% - 60% των συνολικών τους τίτλων, με την αποτίμηση των ομολόγων σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων (FVTOCI) να αποτελεί το 2% - 14% των συνολικών τίτλων. Έτσι, ενώ οι τράπεζες κατέγραψαν απώλειες σε MTM κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους (εξαιτίας της ραγδαίας επιδείνωσης του κλίματος στις αγορές ομολόγων) κατάφεραν να τις αντισταθμίσουν μέσω του hedging.

Περνώντας στο χρηματιστηριακό και στο τεχνικό σκέλος, ως ένα κυκλικός κλάδος, οι τράπεζες τείνουν να υποαποδίδουν όταν επιβραδύνεται η ανάπτυξη, δηλαδή όταν υποχωρούν οι δείκτες PMI της περιοχής. Από την άλλη ωστόσο, οι τίτλοι των ελληνικών τραπεζών διαπραγματεύονται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, τόσο ως προς τον δείκτη τιμής προς κέρδη όσο και ως προς τον δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία, ενώ εμφανίζουν ένα υψηλό discount σε σύγκριση με τους ευρωπαϊκούς τραπεζικούς τίτλους που διαπραγματεύονται σε άκρως ελκυστικά επίπεδα, κάτι που ωστόσο δεν καθίστανται επαρκές για να προσφέρει θετικές αποδόσεις στον κλάδο. Ο εγχώριος τραπεζικός δείκτης πραγματοποίησε τον Νοέμβριο του 2020 ιστορικό χαμηλό στις 221,87 μονάδες και εν συνεχεία ξεκίνησε μια ανοδική τάση, η οποία είχε δομή 5 προωθητικών κυμάτων και κορύφωσε στις 6 Μαΐου 2021, ενώ έπειτα και μέχρι τις 19 Ιουλίου πραγματοποιούσε μια διορθωτική κίνηση. Αμέσως μετά ξεκίνησε νέο προωθητικό κύμα 5 κυμάτων, όπου ολοκληρώθηκε στις 16 Φεβρουαρίου με την κορύφωση της τιμής στις 752,66 μονάδες.

Σύμφωνα με τον Αντώνη Κοφινάκο General Manager & Investment Advisor του School of Trading & TradeYourWay, από τα χαμηλά του Νοεμβρίου του 2020 μέχρι και την κορυφή του Φεβρουαρίου του 2022 , η τιμή πραγματοποίησε 2 προωθητικά κύματα και ένα διορθωτικό. Το πιθανότερο σενάριο είναι να εκδηλώθηκε ένα ανοδικό A-B-C (5-3-5). Από την κορυφή του Φεβρουαρίου μέχρι και τoν πυθμένα που σημειώθηκε στις 5 Ιουλίου η τιμή διόρθωσε με δύο διαδοχικά A-B-C (Double Three) και στη συνέχεια η τιμή αντέδρασε ανοδικά μέχρι και τις 22 Αυγούστου, δίχως να καταφέρει να διασπάσει καμία κρίσιμη ανοδική κορυφή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η τιμή να αντιστρέψει εκ νέου καθοδικά. Φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε ένα ευρύτερο διορθωτικό σχηματισμό (complex pattern) μορφής Triple Three, δηλαδή τριών διαδοχικών A-B-C. Όπως εξηγεί ο Αντώνης Κοφινάκος, σημαντικό είναι να δούμε, αν η τιμή προσεγγίσει το Cluster 490 - 486 μονάδων, το πως θα αντιδράσει.

Eurobank

Ακριβώς την ίδια εικόνα με τον τραπεζικό δείκτη παρουσιάζει και η μετοχή της Eurobank, καθώς κυματικά υπάρχει η ίδια δομή, το οποίο σημαίνει, ότι η ανοδική κίνηση από το Νοέμβριο του 2020 μέχρι το Φεβρουάριο του 2022 αναπτύχθηκε με 2 προωθητικά κύματα και ένα διορθωτικό, μορφής A-B-C. Ενώ από τον Φεβρουάριο του 2022 μέχρι και σήμερα, βρίσκεται σε έναν ευρύτερο διορθωτικό σχηματισμό, με 3 διαδοχικά διορθωτικά A-B-C (Triple Three).

Alpha Bank

Παρόμοια και η τεχνική εικόνα της Alpha Bank, καθώς την ανοδική κίνηση την εκτέλεσε με 2 προωθητικά κύματα και ένα διορθωτικό, μορφής A-B-C, ενώ από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Ιούλιο, ολοκλήρωσε ένα καθοδικό διορθωτικό A-B-C μορφής Zig Zag. Τη δεδομένη στιγμή, πιθανότατα βρίσκεται σε ένα ευρύτερο διορθωτικό σχηματισμό, με 2 διαδοχικά διορθωτικά Α-Β-C (Double Three).

Εθνική Τράπεζα

Με τον ίδιο τρόπο πραγματοποίησε την άνοδο και η μετοχή της Εθνικής Τράπεζα, δηλαδή με 2 προωθητικά και ένα διορθωτικό. Αυτή η κίνηση δεν είναι ευδιάκριτη και έχει διπλή ανάγνωση, δηλαδή είτε ολοκλήρωσε ένα διορθωτικό A-B-C , είτε ολοκλήρωσε τα εξής προωθητικά κύματα, κύμα 1- κύμα 2- υποκύμα 1.3 και τώρα εκτελεί το διορθωτικό υποκύμα 2.3. Σε κάθε περίπτωση από τον Φεβρουάριο μέχρι και σήμερα φαίνεται ότι βρισκόμαστε εντός ενός Regular Flat Correction.

Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς φαίνεται ότι διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες τράπεζες και χρονικά και κυματικά. Το ιστορικό χαμηλό στα 0,71 ευρώ το σημείωσε στις 14 Ιουλίου και στη συνέχεια αντέστρεψε με 5 προωθητικά κύματα. Στις 15 Σεπτεμβρίου κορύφωσε τα 5 υποκύματα στα 1,1995 ευρώ, δημιουργώντας ταυτόχρονα έναν σχηματισμό reverse head & shoulders, ο οποίος δεν έχει ενεργοποιηθεί. Από τις 16 Σεπτεμβρίου μέχρι και σήμερα εκτελεί ένα διορθωτικό Α-Β-C, όπου είναι κοντά, στο να δημιουργήσει έναν άλλο σχηματισμό Double Top. Συνεπώς η τιμή βρίσκεται ανάμεσα σε 2 διαφορετικές γραμμές λαιμού (necklines). Από πάνω η γραμμή λαιμού του Reverse H.Shoulders και από κάτω η γραμμή λαιμού του Double Top.

