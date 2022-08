Πετρέλαιο: Πόσο θα διαρκέσει η πτώση των τιμών – Τι προσδοκά η αγορά

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν καταγράψει πάνω από 30% πτώση μέσα σε δύο μόλις μήνες και κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος της Ουκρανίας.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν καταγράψει πάνω από 30% πτώση μέσα σε δύο μόλις μήνες και κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος της Ουκρανίας.

Όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία την περασμένη άνοιξη, οι ειδικοί στον τομέα της ενέργειας προέβλεπαν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν τα 200 δολάρια το βαρέλι, μια τιμή που θα έστελνε το κόστος της ναυτιλίας και των μεταφορών στα ύψη και θα γονάτιζε την παγκόσμια οικονομία.

Ωστόσο, οι διεθνείς τιμές μειώνονται καθημερινά τις τελευταίες εννέα εβδομάδες, με τις τιμές των καυσίμων να υποχωρούν επίσης, κάτι που η αγορά και οι καταναλωτές προσδοκούν μεταφραστεί σε χαμηλότερες τιμές για αγαθά και υπηρεσίες.

Όπως εκτιμούν όμως διεθνείς αναλυτές, θα ήταν πρόωρο να … πανηγυρίσουμε. Οι τιμές της ενέργειας μπορεί να εκτιναχθούν τόσο εύκολα όσο πέφτουν, απροσδόκητα και ξαφνικά.

Η Κίνα, όπου τα lockdown Covid-19 παραμένουν ευρέως σε ισχύ, τελικά θα επιτρέψει ξανά τις απρόσκοπτες εμπορευματικές συναλλαγές, αυξάνοντας τη ζήτηση. Οι αποσύρσεις πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ θα λήξουν τον Νοέμβριο ενώ ένα μεμονωμένο απροσδόκητο γεγονός, όπως π.χ ένας τυφώνας που πλημμύρισε το Houston Ship Channel και έθεσε εκτός λειτουργίας πολλά διυλιστήρια του Κόλπου του Μεξικού για εβδομάδες ή και μήνες, θα μπορούσε να εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων στα ύψη.

Αυτού του είδους η καταστροφή θα μπορούσε να προκαλέσει παλιρροϊκά κύματα στην στην παγκόσμια οικονομία, καθώς οι τιμές της ενέργειας είναι θεμελιώδεις για τις τιμές σε ό,τι αποστέλλεται και παράγεται, είτε πρόκειται για σιτηρά είτε για προμήθειες κτιρίων.

«Οι τιμές του πετρελαίου έχουν πάντα την ικανότητα να εκπλήσσουν», αναφέρει ο Daniel Yergin, ο ενεργειακός ιστορικός και συγγραφέας του «The New Map: Energy, Climate and the Clash of Nations», μιλώντας στους The New York Times.

Αστάθεια στις τιμές το επόμενο διάστημα

Οι τιμές θα μπορούσαν να μειωθούν περαιτέρω εάν το Ιράν συναινέσει σε ένα νέο σχέδιο πυρηνικής συμφωνίας αφού υπαναχώρησε από το αίτημά του να διαγραφούν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης από τον κατάλογο της τρομοκρατίας των ΗΠΑ, καθιστώντας πιθανή τη διοχέτευση τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου βαρελιών επιπλέον ημερησίως στη διεθνή αγορά.

Επιπλέον, η προοπτική μιας συνεχιζόμενης αύξησης των επιτοκίων έχει οδηγήσει πολλούς επενδυτές και οικονομολόγους να προβλέπουν ύφεση — και μείωση της ζήτησης — παρόλο που η ανεργία είναι χαμηλή και τα κέρδη παραμένουν ανθεκτικά.

«Νομίζω ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να σημειώσουν μεγαλύτερη πτώση», δήλωσε η Sarah Emerson, πρόεδρος της ESAI Energy. «Έχουμε πολλούς παράγοντες που συνδυάζονται ταυτόχρονα: Έχουμε την Κίνα να μειώσει τις εισαγωγές αργού πετρελαίου το τρίτο τρίμηνο, έχουμε το τέλος της καλοκαιρινής σεζόν β, έχουμε ανησυχίες για οικονομική επιβράδυνση και ειλικρινά, άφθονη προσφορά».

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι τιμές δεν θα καταγράψουν νέα άνοδο. «Αυτό δεν σημαίνει ότι οι τιμές δεν θα ανέβουν ξανά», εκτιμά, επισημαίνοντας το επικείμενο τέλος στην απόσυρση του στρατηγικού αποθεματικού — από το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε συντονισμό με άλλες χώρες, έχουν αποδεσμεύσει έως και εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα — και την πιθανότητα η Ευρώπη να αντικαταστήσει την καύση πετρελαίου με φυσικό αέριο σε περίπτωση που υπάρχει κρύος χειμώνας.

Την Τρίτη το μεσημέρι (12:03 ώρα Ελλάδος), το αμερικανικό αργό διαπραγματεύεται στα 88,43 δολάρια καταγράφοντας πτώση κατά 1,10% και το Brent στα 93,77 δολάρια καταγράφοντας πτώση κατά 1,48%.