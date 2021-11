UBS: Ποιες προοπτικές ανοίγονται για τις αγορές το 2022

Ως ένα έτος μετάβασης που θα φανερώσει πως θα είναι η νέα κανονικότητα μετά από δύο χρόνια πανδημίας και περιοριστικών μέτρων, χαρακτήρισε ο Mark Haefele, επικεφαλής του Investment Office, της UBS Wealth Management, στο πλαίσιο του «Year Ahead 2022» που παρακολούθησε το insider.gr, το 2022, που αναμένεται ουσιαστικά να είναι ένα έτος δύο διαφορετικής έντασης και δυναμικής, καθώς στο πρώτο εξάμηνο αναμένονται υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και πληθωρισμού που θα υποχωρήσουν στο δεύτερο. Όπως ανέφερε μάλιστα ο M. Haefele, αναμένεται ένα rotation ως προς το σκέλος της ανάπτυξης καθώς οι ανεπτυγμένες αγορές αναμένεται να προσφέρουν μια ασυνήθιστα ισχυρή δυναμική σε σύγκριση με τις αναδυόμενες κατά το πρώτο εξάμηνο, κάτι που θα αλλάξει στο δεύτερο εξάμηνο.

Σύμφωνα με τις προοπτικές του τμήματος Global Wealth Management της UBS για το έτος 2022, οι κεντρικές τράπεζες πιθανότατα θα μειώσουν την έκτακτη νομισματική στήριξη και τις διευκολύνσεις που παρείχαν, καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας υποχωρούν όλο και περισσότερο. Από την άλλη ωστόσο, το αυστηρότερο πλαίσιο που θα υπάρξει δεν αναμένεται να αποτρέψει μια περαιτέρω ανοδική κίνηση για τις αγορές μετοχών. Στήριγμα δύναται να αποτελέσει τόσο η σταθεροποίηση των τιμών ενέργειας (αν και σε κάπως υψηλότερα επίπεδα από τα τρέχοντα) όπως και η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού από το νέο έτος, με τη UBS να αναμένει υποχώρηση στις ΗΠΑ από το 6,5% στα τέλη του έτους, στο 1,8% μέχρι το τέλος του 2022 σε ετήσια βάση και στο 1,4% το 2023, ενώ αντίστοιχη τάση αποκλιμάκωσης αναμένεται και στην Ευρωζώνη, από το 4,1% στο 1,2%, με αντίθετη πορεία στην Κίνα όπου αναμένεται αύξηση στο 2,3% από 1,5%.

Οι βασικές συστάσεις της UBS, όπως επισήμανε ο Mark Haefele είναι η τοποθέτηση σε κυκλικούς τίτλους στην Ευρωζώνη και στην Ιαπωνία, καθώς η οικονομική ανάπτυξη πιθανότατα θα παραμείνει πάνω από την τάση για το πρώτο εξάμηνο του 2022, αλλά και στα mid caps των ΗΠΑ, στα παγκόσμια χρηματοοικονομικά, στους τίτλους που συνδέονται με τα commodities και στους τίτλους τους ενεργειακού κλάδου, που δείχνουν επίσης ελκυστικοί.

Παράλληλα, ο ίδιος προτείνει στα χαρτοφυλάκια να αναζητήσουν ευκαιρίες στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, αν και η ανάπτυξη αναμένεται να είναι ισχυρή στις αρχές του 2022, ευνοώντας τους κυκλικούς κλάδους, μια επιβράδυνση κατά τη διάρκεια του έτους θα αρχίσει να ευνοεί περισσότερο τέτοιους τίτλους με αμυντικά χαρακτηριστικά.

Μεταξύ των επιλογών της UBS, είναι και οι μη συμβατικές αποδόσεις όπως είναι οι senior αμερικανικοί τίτλοι, synthetic και private credit και οι μετοχές με ισχυρές μερισματικές αποδόσεις, που δείχνουν ελκυστικές υπό το πρίσμα ότι τα επιτόκια και οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων παραμένουν χαμηλά, συγκριτικά με τα ιστορικά επίπεδα. Ο M. Haefele στο σκέλος του FX, προτείνει διαμόρφωση θέσεων στο αμερικανικό δολάριο που αναμένει ισχυροποίησή του εξαιτίας του tapering της Fed αλλά και της επιβράδυνσης της παγκόσμιας αναπτυξιακής δυναμικής, κάτι που θα χτυπήσει τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών. Εξάλλου, στο βασικό σενάριο της, η UBS, αναμένει πως η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου θα κινηθεί στο 1,12, ενώ στο uspide στο 1,18 και στο downside στο 1,09.

Στο βασικό σενάριο του ο ελβετικός οίκος, θέτει στόχο (μέχρι τον Ιούνιο του 2022) για τον S&P 500 στις 5.000 μονάδες (στο uspide στις 5.200 μονάδες και στο downside στις 4.000 μονάδες), στις 4.750 μονάδες για τον Eurostoxx 50 (στο uspide στις 5.000 μονάδες και στο downside στις 3.700 μονάδες) και στις 1.400 μονάδες για τον MSCI EM (Αναδυόμενων Αγορών, στο uspide σενάριο στις 1.450 μονάδες και στο downside στις 1.000 μονάδες). Παράλληλα, το spread στα αμερικανικά high yield αναμένεται να φτάσει στις 350 μ.β (στο uspide στις 270 μ.β και στο downside στις 550 μ.β) ενώ για τα investment grade στις 80 μ.β. (στο uspide σενάριο στις 45 μ.β και στο downside στις 150 μ.β), με τον χρυσό να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 1.750 δολαρίων στο βασικό σενάριο του ελβετικού οίκου και χαμηλότερα μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους, ήτοι στα 1.650 δολάρια ανά ουγγιά. Για το πετρέλαιο, τόσο για το αμερικανικό αργό όσο και για το Brent, η UBS αναμένει να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα μέχρι το τέλος του 2022 και πιο συγκεκριμένα στα 82 και 85 δολάρια το βαρέλι αντίστοιχα.

Από τη μεριά της η Solita Marcelli επικεφαλής Investment Officer για τη UBS Global Wealth Management στην Αμερική εκτίμησε πως η Fed αναμένεται να ολοκληρώσει το tapering στο μηνιαίο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων έως τα μέσα του 2022, με την ίδια να επισημαίνει πως οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι πιο πιθανό να κάνουν λάθος από την πλευρά της πιο χαλαρής πολιτικής σε περίπτωση μη ξεκάθαρων οικονομικών σημάτων. Όπως ανέφερε η S. Marcelli, εάν ο πληθωρισμός υποχωρήσει σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, τα επιτόκια στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να παραμείνουν ως έχουν μέχρι το 2023 με την ΕΚΤ και την Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας να διατηρούν τα επιτόκια σταθερά για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα. Από την άλλη, ήπιες αυξήσεις αναμένονται εντός του 2022 από την Τράπεζα της Αγγλίας, του Καναδά και της Νέας Ζηλανδίας.

Παράλληλα, τόσο ο Haefele όσο και η Marcelli στάθηκαν ιδιαίτερα στο greentech εκτιμώντας πως η «πράσινη» μετάβαση θα αποδειχθεί μια από τις πιο σημαντικές επενδυτικές τάσεις της επόμενης δεκαετίας. Όπως ανέφερε η Marcelli, οι 59 χώρες που είναι υπεύθυνες για το 55% των παγκόσμιων εκπομπών, έχουν δεσμευτεί να φτάσουν σε μηδενικές εκπομπές έως το 2050. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να φτάσουν το 80% σε καθαρή ηλεκτρική ενέργεια και το 50% στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2030, ενώ η ΕΕ στοχεύει σε 55% χαμηλότερες εκπομπές, με το 40% της ενέργειας να προέρχεται από ΑΠΕ έως το τέλος αυτής της δεκαετίας και μηδενικές εκπομπές ρύπων για όλα τα νέα αυτοκίνητα μέχρι το 2035.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την ανάλυση του ελβετικού οίκου «Year Ahead 2022», οι αναλυτές εξετάζουν τρία σενάρια για τη εξέλιξη της δεκαετίας, όπου στο bear case κυριαρχεί η προοπτική του στασιμοπληθωρισμού, με υψηλότερες αποδόσεις στα ομόλογα, χαμηλότερες αποτιμήσεις στις μετοχές και προτίμηση στα real assets. Στο βασικό της σενάριο, του «lower for longer», επικρατεί η προοπτική των χαμηλών αν και ελαφρώς υψηλότερων επιτοκίων, με μια μέτρια ανάπτυξη και πληθωρισμό κοντά στο στόχο των κεντρικών τραπεζών. Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει αντίστροφη κίνηση για ομόλογα και μετοχές, με μέτριες αποδόσεις στα πιο επικίνδυνα assets και προτίμηση στις growth μετοχές από τις value. Στο πιο «bullish» σενάριο του οίκου, όπου η ανάπτυξη και ο πληθωρισμός ενισχύονται, υποστηρίζοντας μια κίνηση για υψηλότερα επιτόκια, θα υπάρξει μια αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων, πτώση των αποτιμήσεων των μετοχών που μπορεί να αντισταθμιστεί από την αύξηση των κερδών και προτίμηση στις value μετοχές.

Φωτογραφία: Getty Images/Ideal Image