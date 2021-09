«Βουτιά» 13% για το Bitcoin - Συνεχίζεται το sell off στα κρυπτονομίσματα

Συνεχίζεται η «βουτιά» που καταγράφει η τιμή του Bitcoin, έπειτα από τις ισχυρότερες απώλειες σε 2,5 μήνες, με το κρυπτονόμισμα να κινείται περίπου στα 45.000, έπειτα από το υψηλό της Δευτέρας, που ξεπέρασε τα 52.000 δολάρια, στον απόηχο της απόφασης του Ελ Σαλβαδόρ να υιοθετήσει το κρυπτονόμισμα ως νόμιμο μέσο συναλλαγής.

Σύμφωνα με αναλυτές, όσοι αγόρασαν τη φήμη για την κίνηση του Ελ Σαλβαδόρ, τώρα πωλούν το γεγονός.

Το Bitcoin υποχωρεί 13,7% στα 45.173 δολάρια, έχοντας φτάσει νωρίτερα και το -18,6%, εξανεμίζοντας πάνω από 180 δισ. από την αγορά. Το Ether χάνει 15% στα 3.308,34 δολάρια.

Παράλληλα, οι χρήστες της Coinbase ανέφεραν προβλήματα και καθυστερήσεις στις συναλλαγές, με την εταιρεία να αναφέρει πως τα θέματα επιλύονται, ενώ και οι πλατφόρμες Kraken και Gemini εμφανίζουν προβλήματα.

We’re aware transactions are currently delayed or cancelled at elevated rates and our apps may be experiencing errors. Our team is investigating the issue and we’ll update here as soon as we know more.

— Coinbase Support (@CoinbaseSupport) September 7, 2021