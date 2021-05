Σημαντική άνοδο σημειώνει η τιμή του Dogecoin μετά από ανάρτηση που έκανε ο Έλον Μασκ, σε μια ακόμα αναφορά του ιδρυτή της Tesla για τα κρυπτονομίσματα.

Το κρυπτονόμισμα έφτασε να ενισχύεται έως και 11% το μεσημέρι της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας).

Ο Μασκ ανήρτησε στο Twitter μια φωτογραφία με ένα δολάριο και την επιγραφή την λέξη Cyberviking, γράφοντας «πόσο είναι το Doge σε αυτό το παράθυρο;»

How much is that Doge in the window? pic.twitter.com/bxTkWOr50V

