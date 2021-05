Έλον Μασκ στο Twitter: «Θέλετε η Tesla να αποδέχεται dogecoins;»

Τα «νερά» της αγοράς κρυπτονομισμάτων έρχεται να ταράξει και πάλι ο Έλον Μασκ, ξεκινώντας διαδικτυακή δημοσκόπηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter. O CEO της Tesla καλεί τους περίπου 53,8 εκατομμύρια followers του να ψηφίσουν εάν συμφωνούν με την αποδοχή των dogecoins από την Tesla.

Ρωτά συγκεκριμένα: «Θέλετε η Tesla να δέχεται dogecoins;»

Do you want Tesla to accept Doge?

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2021