Πώς το μαγνήσιο μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους

Μπορεί το μαγνήσιο να σας βοηθήσει να χάσετε βάρος;

Το μαγνήσιο είναι ένα μέταλλο που έχει πολλά οφέλη για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων αυτών για την καρδιά και τα οστά. Τι γίνεται όμως με τα κιλά; Θα μπορούσε το μαγνήσιο να αποτελέσει μια αποτελεσματική στρατηγική για την απώλεια κιλών; Είναι δυνατό να χάσετε βάρος με πολλούς τρόπους, μερικοί από τους οποίους είναι ασφαλέστεροι από άλλους

Τι είναι το μαγνήσιο;

Το μαγνήσιο είναι ένα μέταλλο που βρίσκεται σε όλο το σώμα—κυρίως στα οστά. Υπάρχει επίσης φυσικά σε πολλά τρόφιμα, από το τόφου μέχρι τη μαύρη σοκολάτα. Επιπλέον το μαγνήσιο εμπλέκεται σε πολλαπλές ζωτικές λειτουργίες, όπως η παραγωγή πρωτεϊνών, η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, η μυϊκή λειτουργία, η νευρική λειτουργία και ο έλεγχος του σακχάρου στο αίμα. Είναι επίσης ένας ηλεκτρολύτης, μαζί με το νάτριο, το κάλιο, τον φώσφορο, το χλωριούχο και το ασβέστιο.

Οι ηλεκτρολύτες είναι ζωτικής σημασίας για την καλή υγεία, καθώς μεταφέρουν θρεπτικά συστατικά στα κύτταρά σας, επιτρέποντας λειτουργίες όπως οι καρδιακοί παλμοί, η αγωγιμότητα των νευρικών ερεθισμάτων και η μυϊκή συστολή. Επιπλέον, οι ηλεκτρολύτες βοηθούν στη ρύθμιση της ισορροπίας υγρών, ώστε το σώμα σας να έχει τη σωστή ποσότητα νερού και μετάλλων ανά πάσα στιγμή. Κατά μέσο όρο, οι άντρες χρειάζονται 400 χιλιοστόγραμμα και οι γυναίκες χρειάζονται 300 mg μαγνησίου κάθε μέρα, σύμφωνα με το NIH.

Πώς το μαγνήσιο μπορεί να σας βοηθήσει να χάσετε κιλά

Υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η επαρκής πρόσληψη μαγνησίου βοηθά στην απώλεια κιλών και στη διατήρηση ενός υγιούς βάρους, σύμφωνα με μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση του 2020 στο Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Επίσης, μια μελέτη του 2020 που δημοσιεύτηκε στο European Journal of Nutrition υποδηλώνει ότι οι ενήλικες με επαρκή πρόσληψη μαγνησίου είχαν χαμηλότερο ΔΜΣ, σωματικό λίπος και φλεγμονή. Επιπλέον, μια ανασκόπηση του 2021 στο Nutrients υποδηλώνει ότι τα άτομα με παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2 και μεταβολικό σύνδρομο τείνουν να έχουν έλλειψη μαγνησίου.

Υπάρχουν τουλάχιστον δύο μηχανισμοί μέσω των οποίων το μαγνήσιο μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους. Ο πρώτος είναι βοηθώντας στη διαχείριση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Μια ανασκόπηση του 2024 που δημοσιεύτηκε στο Cureus υποδηλώνει ότι η χαμηλή πρόσληψη μαγνησίου σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2, μιας ασθένειας που είναι συχνή σε άτομα με παχυσαρκία.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr