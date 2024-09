Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Στο 1,5 δισ. ευρώ οι επενδύσεις της φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αξιοποιώντας τα κίνητρα του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και με ίδια κεφάλαια, υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ μέχρι το 2026.

Την προσφερόμενη υπεραξία στην κοινωνία και την οικονομία από τις επενδύσεις που υλοποιεί η βιομηχανία φαρμάκου, επενδύσεις που υπολογίζεται, ότι μέχρι το 2026 θα ανέλθουν στην Ελλάδα σε 1,5 δισ. ευρώ, ανέδειξαν οι συμμετέχοντες σε πάνελ εκδήλωσης με τίτλο «Ξεπερνώντας τις προκλήσεις, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες: Η βιομηχανία φαρμάκου στο επίκεντρο».

Το πάνελ, που υποστηρίχθηκε από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, έλαβε χώρα στο πλαίσιο της 88ης ΔΕΘ με τιμώμενη χώρα τη Γερμανία και ήταν ενταγμένο σε μια ευρύτερη εκδήλωση με κεντρικό τίτλο «Δύο αγορές, μια αποστολή: «Ελληνογερμανικές συνεργασίες στην οικονομία της υγείας» που διοργάνωσε το Germany Trade & Invest, εκ μέρους του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Προστασίας του Κλίματος, σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο.

Αναλυτικότερα, στην επιτυχημένη παρουσία της Boehringer Ingelheim για πάνω από μισό αιώνα και στο επενδυτικό προφίλ της εταιρείας στην Ελλάδα, αναφέρθηκε στην ομιλία του ο κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας στην Ελλάδα και Αντιπρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, σημειώνοντας ότι «το δυνατό χαρτί της εταιρείας είναι οι εξαγωγές της: Ο όγκος πωλήσεών της για το 2023 ήταν 1,3 δισ. ευρώ, από τα οποία το 1,2 δισ. ευρώ αντιστοιχεί σε εξαγωγές προς 90 χώρες. Απασχολεί συνολικά 670 εργαζόμενους, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση, στον τομέα φαρμάκων για τη φροντίδα των ζώων, καθώς και στην παραγωγή φαρμάκων στο εργοστάσιό της στο Κορωπί». Σχολιάζοντας το επενδυτικό σχέδιο της Boehringer Ingelheim ο κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε, ότι αυτό εστιάζει στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου στο Κορωπί, με αναφορά στην περίοδο 2023 – 2027, αγγίζοντας σε αξία τα 120 εκατ. ευρώ. Πρόσθεσε ειδικότερα, ότι «η σημαντικότερη επένδυση αφορά το νέο κτίριο παραγωγής στο Κορωπί, το οποίο θα στεγάζει εξελιγμένα μηχανήματα για την παραγωγή νέων προϊόντων (New Chemical entities), καθώς και την παραγωγή αντιδιαβητικών ιδιοσκευασμάτων (σε μορφή φιαλιδίων) για την αμερικανική αγορά». Ο ίδιος, ανέλυσε και τη στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης της εταιρείας, η οποία, όπως είπε, στηρίζεται σε τρεις άξονες: More Health (Καλή Υγεία για τους ανθρώπους και τα ζώα), More Potential (Συν-δημιουργία υγιών, ενσωματωμένων και βιώσιμων κοινοτήτων) και More Green (Ειλικρινής φροντίδα για το περιβάλλον). Τέλος, αναφέρθηκε και στη σημασία της προστασίας της καινοτομίας και των αναπτυξιακών κινήτρων που πρέπει να δίνονται για το σκοπό αυτό, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της Ελλάδας ως παράδειγμα και στη συνεισφοράς της στην ανεξαρτησία της Ευρώπης στον τομέα της υγείας.

Από την πλευρά της η Managing Director και General Manager της Merck Greece & Cyprus, κ. Susan King-Barnardo, αναφερόμενη στην εταιρεία υπογράμμισε: «Έχοντας μια εντυπωσιακή ιστορία με περισσότερα από 350 χρόνια κληρονομιάς, η Merck αποτελεί μια εταιρεία επιστήμης και τεχνολογίας, που συνδυάζει τρεις ισχυρούς τομείς -την υγεία, τις βιοεπιστήμες και τα ηλεκτρονικά- υπό μια καινοτόμο ομπρέλα, που τροφοδοτείται από τη δέσμευσή μας να ανεβάσουμε τον πήχη και να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις, βελτιώνοντας εκατομμύρια ζωές καθημερινά. Η καινοτομία ισχυροποιείται όταν ενώνει διαφορετικές προοπτικές. Μαζί, εμπνέουμε πρόοδο διευρύνοντας τον ανθρώπινο νου και «αγκαλιάζοντας» τη διαφορετικότητα. Η δύναμή μας βρίσκεται στην ενότητά μας, καθιστώντας μας πιο δυνατούς ως ONE Merck». Σε ότι αφορά ειδικότερα τη διάθεση επιδόματος γονιμότητας, η κ. Susan King-Barnardo τόνισε ότι «υποστηρίζουμε μια ομάδα διαφορετική, χωρίς αποκλεισμούς, που συμβάλλει σε ένα πιο καινοτόμο και συμπεριληπτικό περιβάλλον εργασίας».

Η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Bayer Hellas, κ. Σόνια Μουσαβερέ, εκπροσωπώντας τη CEO της εταιρείας, κ. Ana Vega, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «στη Bayer, θέτουμε την επιστήμη και την καινοτομία στην υπηρεσία των δύο βασικότερων αναγκών της ανθρωπότητας, την υγεία και τη διατροφή. Συγκεκριμένα στον κλάδο της υγείας, αναπτύσσουμε συνεχώς λύσεις για να ενισχύσουμε την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση χρόνιων νοσημάτων, αλλά και για να βρούμε την απάντηση σε αναπάντητα ιατρικά ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματική αντιμετώπιση ή και τη ριζική θεραπεία ασθενειών, όπως ο καρκίνος και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα επιστημονικά ερευνητικά κέντρα και τα νοσοκομεία της Ελλάδας συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη των νέων θεραπειών, μέσα από την κλινική έρευνα, η οποία αποτελεί σημαντική επένδυση της εταιρείας στη χώρα. Παράλληλα, προσπαθούμε αδιάκοπτα να διασφαλίσουμε την πρόσβαση των κατοίκων της χώρας σε όλες τις νέες και καινοτόμες θεραπείες που αναπτύσσουμε, ώστε να επιτύχουμε την αποστολή μας για “Υγεία και Τροφή για όλους”».

Τέλος, ο Co CEO του ομίλου ELPEN, κ. Θεόδωρος Τρύφων, στην τοποθέτησή του σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αξιοποιώντας τα κίνητρα του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και με ίδια κεφάλαια, υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ μέχρι το 2026. Έπειτα από μια υφεσιακή δεκαετία, οι επενδύσεις αυτές αναβαθμίζουν τις ερευνητικές και παραγωγικές δυνατότητές μας επιτρέποντας την ακόμη πιο ενεργή συμμετοχή μας στις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας του φαρμάκου. Ταυτόχρονα θωρακίζουν το σύστημα φαρμακευτικής φροντίδας, εξασφαλίζοντας την κάλυψη σημαντικού μέρους των φαρμακευτικών αναγκών των ασθενών στην Ελλάδα και το εξωτερικό». Αναφερόμενος στην ELPEN, επεσήμανε ότι «υλοποιεί ένα σημαντικό πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 170 εκατ. στον τομέα της παραγωγής και της έρευνας. Με το 60% της παραγωγής της να εξάγεται και με παρουσία σε περισσότερες από 90 χώρες, η ELPEN αποτελεί παράδειγμα επιχειρηματικής εξωστρέφειας», ενώ ειδικότερα για την εξωστρεφή δράση της εταιρείας υπογράμμισε ότι «από το 2012, δραστηριοποιείται στη γερμανική αγορά μέσω της θυγατρικής της ELPEN GmbH επιλέγοντας να επενδύσει σε μια χώρα που αναμφίβολα αποτελεί την κορυφαία φαρμακευτική αγορά στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα του φαρμάκου και προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης».

Τη συζήτηση του πάνελ συντόνισε ο κ. Βασίλης Καρύδας-Υφαντής, Public & Government Affairs Manager, του Ιδρύματος Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.