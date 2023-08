Συναγερμός για τα επικίνδυνα σωματίδια στην ατμόσφαιρα - Σκεπασμένη με καπνούς η Ελλάδα 

Εκείνο που συστήνεται είναι η χρήση μάσκας, ο περιορισμός του χρόνου που βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους, αλλά και η απολύμανση του αέρα με φίλτρο στους εσωτερικούς χώρους.

Συναγερμός έχει σημάνει για τα επικίνδυνα αιωρούμενα σωματίδια και τον καπνό που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα της Αττικής, λόγω της φωτιάς που έχει ξεσπάσει στην Πάρνηθα.

«Στις περιοχές που υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση – όχι μόνο στις περιοχές των καμένων, αλλά και πολύ πιο μακριά – είναι σημαντικό να προστατευτούν οι άνθρωποι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, πολίτες που έχουν άσθμα, χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια. Καλό θα είναι να φορούν μάσκα, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα έκθεσης», δήλωσε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, στο MEGA.

Ιδιαίτερα, οι τιμές συγκέντρωσης των επικίνδυνων αυτών σωματιδίων είναι υψηλές στην ατμόσφαιρα της Αττικής και μπορούν να προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήματα, αλλά και προβλήματα στο καρδειαγγειακό σύστημα, ειδικά εάν η έκθεση στα σωματίδια είναι μεγάλη σε διάρκεια.

Εκείνο που συστήνεται είναι η χρήση μάσκας, ο περιορισμός του χρόνου που βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους, αλλά και η απολύμανση του αέρα με φίλτρο στους εσωτερικούς χώρους.

Η συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα της Αττικής αναμένεται να είναι αυξημένη μέσα στις επόμενες δύο με τρεις ημέρες.

Μόνο από τις φωτιές σε Έβρο και Ροδόπη ένα τεράστιο σύννεφο καπνού σκεπάζει την Ελλάδα, σύμφωνα με εικόνα από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Το πέρασμα του Σταθμού πάνω από τον σταθμό έγινε στις 23 Αυγούστου, στις 14:18, ωστόσο από την κάμερα δεν φαίνεται η Αττική ή η Βοιωτία που είναι και τα δύο μεγάλα μέτωπα

The pass track over Greece (and other countries nearby) pic.twitter.com/woTjOQw1T4

— ISS Above (@ISSAboveYou) August 23, 2023