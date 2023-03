Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία: Επένδυση με υψηλή απόδοση για τις επιχειρήσεις

Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο είναι μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις μίας επιχείρησης, καθώς συνδέεται με τους δείκτες παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των εργαζομένων και τελικά με την επιτυχία της.

Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο είναι μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις μίας επιχείρησης, καθώς συνδέεται με τους δείκτες παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των εργαζομένων και τελικά με την επιτυχία της.

Η επίτευξη ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό κοινωνικο-οικονομικής ευημερίας και προόδου σε μια σύγχρονη και ευνομούμενη κοινωνία, ενώ παράλληλα συμβάλλει καθοριστικά στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης, μέσω της διασφάλισης της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία.

Πέραν της κατάρτισης, της εξέλιξης και της ικανοποιητικής αμοιβής των εργαζομένων, η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία αποτελούν μέρος της ίδιας επένδυσης, με πολλά δυνητικά οφέλη για μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις:

Η εξασφάλιση καλών συνθηκών επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας είναι μία επένδυση με υψηλή απόδοση, καθώς μέσω αυτής της πρακτικής περιορίζονται οι πιθανότητες εργατικών ατυχημάτων, εργασιακής εξουθένωσης, μείωσης της παραγωγικότητας λόγω συμπτωμάτων που σχετίζονται με την υγεία και αναρρωτικών αδειών. Παράλληλα, μεταξύ άλλων, δίνεται κίνητρο και επιτυγχάνεται αφοσίωση των εργαζομένων και αυξάνεται η εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Μιλώντας με αριθμούς, η πείρα έχει δείξει ότι για κάθε ευρώ που επενδύει o εργοδότης στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, μπορεί να αναμένει απόδοση άνω των δύο ευρώ.

«Ο όρος εργασιακή κουλτούρα υγείας και ασφάλειας χρησιμοποιείται πλέον ευρέως στο χώρο των επιχειρήσεων, αντικαθιστώντας όρους όπως η πολιτική ή το πρόγραμμα υγείας και ασφάλειας. Η αλλαγή αυτή δεν αποτελεί μόνο μια τυπική τροποποίηση διατύπωσης αλλά δηλώνει μια ουσιαστική αλλαγή που απαιτείται στην αντίληψη, τη νοοτροπία, τις στάσεις και τις συμπεριφορές των εργαζομένων και διοικητικών στελεχών μιας επιχείρησης ως προς την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Η καλλιέργεια μιας θετικής κουλτούρας υγείας και ασφάλειας αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την εφαρμογή μιας επιτυχημένης και αποτελεσματικής στρατηγικής υγείας και ασφάλειας», αναφέρει ο Κυριάκος Κοκλώνης, Phd, Quality & Research Director Biosafety S.A.. Και προσθέτει: «Μπορεί η ιδέα αλλαγής κουλτούρας να μοιάζει ανέφικτη εξαιτίας όλων αυτών των εδραιωμένων μοτίβων που προϋπάρχουν στον χώρο εργασίας. Η διατήρηση όμως λανθασμένων πρακτικών και συνηθειών μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες, όπως ατυχήματα, τραυματισμούς, ασθένειες, ακόμη και απώλεια ζωής».

Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ τον Ιούλιο και αφορούν στο 2020, στη χώρα μας καταγράφηκαν 3.963 εργατικά ατυχήματα, από τα οποία τα 41 ήταν θανατηφόρα.

«Γίνεται, επομένως, επιτακτική η ανάγκη να ενισχυθεί η αλλαγή προς μια θετική κουλτούρα ασφάλειας. Μια αλλαγή πέρα από θεωρητικά σχήματα, η οποία πραγματοποιείται μέσα από ένα σύνολο δράσεων της επιχείρησης σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρίες συμβούλους Υγείας & Ασφάλειας», επισημαίνει ο κ. Κοκλώνης.

Καθοριστικός ο ρόλος ενός συμβούλου Υγείας και Ασφάλειας

Επιχειρήσεις όπως η Biosafety εξειδικεύονται στην Εργασιακή Υγεία, προσφέροντας ένα ολιστικό Πρόγραμμα Υγείας & Ευεξίας σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Λειτουργούν ως σύμβουλοι δίπλα στη διοίκηση μιας επιχείρησης και τα τμήματα HR και Health & Safety, έτσι ώστε να δημιουργούν το κατάλληλο πρόγραμμα υγείας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, ανάλογα με τη φύση της εργασίας, τη δραστηριότητα, το μέγεθος κλπ.

Η εργασιακή υγεία και ευεξία, η ασφάλεια, η ποιότητα και το περιβάλλον αποτελούν τους τέσσερις κύριους πυλώνες της Biosafety. Σκοπός της μέσα από το Πρόγραμμα Υγείας & Ευεξίας είναι η υποστήριξη, προώθηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα φυσικής και ψυχικής υγείας και ευεξίας όλων των εργαζομένων.

Τι μπορεί να περιλαμβάνει ένα Πρόγραμμα Υγείας και Ευεξίας για μια επιχείρηση

1. Ιατρούς και Νοσηλευτές

Πέρα από τον Ιατρό Εργασίας, ο ρόλος και οι ώρες του οποίου είναι απόρροια της νομοθεσίας, οι ανάγκες μιας επιχείρησης για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δε μένουν εκεί. Ιατροί Παθολόγοι και Νοσηλευτές είναι απαραίτητοι για τη διεξαγωγή των απαραίτητων ιατρικών ελέγχων αλλά και για την παροχή επείγουσας θεραπείας σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου.

2. Εξετάσεις & Εμβολιασμούς

Πέρα από τη συνεργασία μιας επιχείρησης ή του συμβούλου Υγείας με ένα εξεταστικό κέντρο, είναι δυνατή η διεξαγωγή εξετάσεων αλλά και εμβολιασμού στο χώρο εργασίας με σκοπό να υποστηρίξει τους εργαζόμενους στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας τους. Κάποιες από τις εξετάσεις που μπορούν να γίνουν με τη βοήθεια ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού είναι ο Πνευμονολογικός, ο Οφθαλμολογικός, ο Ωτορινολαρυγγολογικός, ο Καρδιολογικός και ο Μυοσκελετικός έλεγχος.

3. Ιατρείο & Σταθμό Α’ Βοηθειών

H στελέχωση των επιχειρήσεων με το κατάλληλο υγειονομικό προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παροχή Α’ βοηθειών, αποτελεί προϋπόθεση για την έγκαιρη αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, όπως η αντιμετώπιση ενός τραυματισμού, η αποφυγή μιας αναπηρίας ή ακόμη και ενός θανάτου.

4. Ιδιωτικό Ασθενοφόρο

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η έγκαιρη και ασφαλής διακομιδή των ασθενών σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο, ώστε να τους προσφέρεται η ταχύτερη και η καταλληλότερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Με αυτό τον τρόπο, αποτρέπεται η μεγάλης διάρκειας αναμονή της διακομιδής και καθίσταται άμεση η αντιμετώπιση του περιστατικού.

5. Προγράμματα Ψυχικής Υγείας

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο σύγχρονο περιβάλλον, όπως το καθημερινό stress και η διαχείριση ψυχοφθόρων καταστάσεων στην εργασία σε συνδυασμό με τη σημασία της ψυχικής ισορροπίας στη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα στην εργασία, γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική η ανάγκη για προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης είτε από απόσταση είτε δια ζώσης με τη βοήθεια ειδικών ψυχολόγων- ψυχοθεραπευτών στο εργασιακό περιβάλλον.

6. Πρόγραμμα Διατροφής

Η διατροφή είναι ένας σημαντικός παράγοντας, που επηρεάζει την υγεία. Οι εργαζόμενοι που ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή, είναι πιο υγιείς, πιο λειτουργικοί και έχουν περισσότερη ενέργεια, ώστε να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη επιτυχία στις καθημερινές τους υποχρεώσεις. Tα Προγράμματα Διατροφής περιλαμβάνουν Εκπαιδεύσεις, Ατομικές & Ομαδικές συνεδρίες διατροφής αλλά και εξετάσεις λιπομέτρησης.

7. Εκπαιδεύσεις

Η εκπαίδευση αποτελεί μια διαδικασία όχι μόνο απόκτησης γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων αλλά κυρίως διαμόρφωσης αξιών. Η εκπαίδευση σε θέματα Υγείας & Ευεξίας αποτελεί βασικό πυλώνα για την καλλιέργεια μιας θετικής κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας και είναι πολύτιμη για την θωράκιση της υγείας στον εργασιακό χώρο και όχι μόνο. Εκπαιδεύσεις που αφορούν την Παροχή Πρώτων Βοηθειών αποδεικνύονται σωτήριες για την ανθρώπινη ζωή και για αυτό είναι απαραίτητες για όλους μας.

Έως και το 59% των προνοσοκομειακών θανάτων από τραυματισμό θα μπορούσαν να αποφευχθούν με τηn παροχή πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με νέα έρευνα που ανατέθηκε από τον Βρετανικό Ερυθρό Σταυρό και διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Επιπλέον σεμινάρια εργονομίας συμβάλλουν στην αντιμετώπιση μυοσκελετικών βλαβών, τραυματισμών και καταπονήσεων αλλά και όλες οι εκπαιδεύσεις πάνω στην ψυχική υγεία, τη διαχείριση του άγχους, τη ψυχική ανθεκτικότητα και ηθική παρενόχληση έχουν γίνει πλέον απαραίτητες στον εργασιακό χώρο.

Βρείτε τη Biosafety SA στο Facebook, στο Instagram και στο LinkedIn.

*Wagner et al. Int J Occup Environ Med, 2016 Brierley et al., Sports Medicine, 2019; Proper & van Oostrom, Scand J Work Environ Health, 2019; Grimani et al. BMC Public Health, 2019; Drewnowski, Nutr Rev, 2019