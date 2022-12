«Μαζί σας προσφέρουμε περισσότερα!» Η Pharma PLUS φέτος τα Χριστούγεννα στηρίζει το MDA Eλλάς

Με πνεύμα αλληλεγγύης και προσφοράς, η Pharma PLUS, μέλος του Ομίλου Lavipharm, υποδέχεται τον πιο γιορτινό μήνα του χρόνου με μια νέα πρωτοβουλία.

Όσοι επισκεφθούν τα φαρμακεία του Δικτύου Pharma PLUS έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στην ενίσχυση των σκοπών του MDA Ελλάς, Σωματείου για άτομα με νευρομυϊκές παθήσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι κάτοχοι της κάρτας +plus card, εξαργυρώνοντας 1.000 πόντους, αποκτούν εντελώς δωρεάν ένα εορταστικό γούρι και δωρίζουν αυτόματα 2€ στο Σωματείο MDA Ελλάς. Εναλλακτικά, δίνεται η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να το αγοράσουν σε τρία διαφορετικά σχέδια από το φαρμακείο του Δικτύου, όπου και πάλι αυτόματα 2€ θα διατεθούν για τους σκοπούς του Σωματείου. Με το μήνυμα «Μαζί σας προσφέρουμε περισσότερα!», η Pharma PLUS καλεί όλους τους επισκέπτες των φαρμακείων του Δικτύου να αγκαλιάσουν τη δράση ώστε και φέτος τα Χριστούγεννα να χαρίσουν με τις πράξεις τους χαμόγελα και αισιοδοξία.

Οι καταναλωτές μπορούν να βρουν πληροφορίες για τη δράση προς το ΜDA Ελλάς αλλά και τις άλλες ενέργειες που γίνονται αυτή την εορταστική περίοδο, όπως το Pharma PLUS X-Mas Fest, τόσο στο έντυπο φυλλάδιο στα φαρμακεία του Δικτύου, όσο και στο site www.pharmaplusonline.gr. Χωρίς αναμονή, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας από όπου κι αν βρίσκεστε και να παραλάβετε την παραγγελία σας από το φαρμακείο Pharma PLUS που σας εξυπηρετεί. Μέσα από το Pharma PLUS X-Mas Fest, οι καταναλωτές μπορούν να ωφεληθούν από τις μοναδικές προσφορές που προσφέρουν με τη συμμετοχή τους τα μεγαλύτερα brands του ελληνικού φαρμακείου σε καλλυντικά και συμπληρώματα διατροφής, με πόντους στην +plus card και επιπλέον δωροεπιταγές των 5€ και 10€!

Στη Pharma PLUS μελετάμε την πορεία της αγοράς και σχεδιάζουμε ενέργειες που καλύπτουν κυρίαρχα τις ανάγκες ανάπτυξης των φαρμακείων του Δικτύου, αλλά και τις ανάγκες των πελατών, προσφέροντας αποκλειστικά προνόμια και σημαντικές εκπτώσεις σε μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων υγείας και ομορφιάς. Γιατί εμείς φροντίζουμε!

Αναγνωρίστε τα φαρμακεία του δικτύου Pharma PLUS με σήμα τον σταυρό στην πορτοκαλί κάψουλα.