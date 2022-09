Καρδιαγγειακή νόσος: Παραμένει η 1η αιτία θανάτου – Οι παράγοντες κινδύνου

Το οικογενειακό ιστορικό, το εθνικό υπόβαθρο, το φύλο και η ηλικία μπορούν επίσης να επηρεάσουν δυσμενώς τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου ενός ατόμου.

Για τους μισούς σχεδόν θανάτους (περίπου 18 εκατομμύρια κάθε έτος παγκοσμίως) από μη μεταδοτικές ασθένειες η καρδιαγγειακή νόσος, ενώ παραμένει η νούμερο ένα αιτία θνητότητας και νοσηρότητας στον κόσμο.

ανθρώπινη καρδιά είναι ο ισχυρότερος μυς στο σώμα. Με κάθε καρδιακό παλμό, η καρδιά αντλεί αίμα, μεταφέροντας οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά σε όλα τα όργανα του σώματος.

Οι καρδιαγγειακές νόσοι, με κύριο εκπρόσωπο τη στεφανιαία νόσο η οποία μπορεί να οδηγήσει σε έμφραγμα του μυοκαρδίου, μπορούν να προκληθούν από έναν συνδυασμό συμπεριφορικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων κινδύνου, όπως η χρήση καπνού, η υψηλή αρτηριακή πίεση, η ανθυγιεινή διατροφή, η υψηλή χοληστερόλη, ο σακχαρώδης διαβήτης, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η παχυσαρκία, η νεφρική νόσος, έλλειψη σωματικής άσκησης, επιβλαβής χρήση αλκοόλ και το άγχος.

Το κύριο μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Καρδιάς (29 Σεπτεμβρίου 2022) είναι «Χρησιμοποιείστε καρδιά για κάθε καρδιά» (USE HEART FOR EVERY HEART). Αυτή η μέρα είναι μια ευκαιρία για τον καθένα να σκεφτεί πώς να χρησιμοποιήσει καλύτερα την καρδιά για την ανθρωπότητα, τη φύση και πολύ περισσότερο για τον κάθε άνθρωπο. Η αντιμετώπιση της καρδιαγγειακής νόσου είναι κάτι που αφορά κάθε καρδιά που χτυπά.

«Χρησιμοποιούμε καρδιά» σημαίνει να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις και να ενεργούμε με κουράγιο για να βοηθούμε τους άλλους. Η καρδιά είναι το μοναδικό όργανο που μπορούμε να ακούσουμε και να αισθανθούμε και είναι το πρώτο και το τελευταίο σημάδι της ζωής. Η καρδιά είναι ένα από τα λίγα πράγματα με τη δυναμική να μας ενώσει όλους μας ως ανθρώπους.

Στο φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Καρδιάς συμπεριλαμβάνονται τρεις πυλώνες: Η Ανθρωπότητα, Η Φύση και Ο Άνθρωπος.

Ατμοσφαιρική ρύπανση, στρες και πρόσβαση στη θεραπεία

Η πρόσβαση στη θεραπεία και η υποστήριξη των ασθενών για την καρδιαγγειακή νόσο ποικίλλει ευρέως σε όλο τον κόσμο. Πάνω από το 75% των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα συμβαίνουν σε χώρες χαμηλού έως μεσαίου εισοδήματος, αλλά η πρόσβαση για αντιμετώπιση και θεραπεία της νόσου μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα οπουδήποτε. Οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Καρδιάς έχουν ως στόχο να κάνουν τη διαφορά στις ζωές όλης της ανθρωπότητας.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση ευθύνεται για το 25% των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα, με αποτέλεσμα να πεθαίνουν 7 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο. Είτε πρόκειται για πιο άμεσες ενέργειες όπως το περπάτημα ή το ποδήλατο αντί για ταξίδια με αυτοκίνητο, είτε για μακροπρόθεσμες προσπάθειες, όπως η υποστήριξη της νομοθεσίας για τον καθαρό αέρα, ο καθένας από εμάς μπορεί να συνεισφέρει σε έναν πιο υγιή πλανήτη με τον δικό του τρόπο.

Το ψυχολογικό στρες, από την άλλη πλευρά, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής. Η άσκηση, η ξεκούραση και ο επαρκής ποιοτικός ύπνος συμβάλλουν στη μείωση των επιπέδων στρες. Αντιστεκόμενοι στις επιβλαβείς και κακές συνήθειες που προκαλούνται από το στρες, μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την υγεία της καρδιάς μας.

Οι δράσεις της ΕΚΕ

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, αναλαμβάνει κάθε χρόνο πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, με στόχο να τους ενθαρρύνει να ελέγχουν αποτελεσματικά τους παράγοντες κινδύνου όπως η χρήση καπνού, η ανθυγιεινή διατροφή και η μειωμένη σωματική άσκηση, καθώς θα μπορούσαν να αποφευχθούν τουλάχιστον το 80% των πρόωρων θανάτων από καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλικό.

Με ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό σποτ σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικά κανάλια, αφίσες και δελτία Τύπου, καθώς και με στοχευμένη ενημέρωση για θέματα που άπτονται της πρόληψης από τα καρδιαγγειακά νοσήματα, δίνει το μήνυμα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στον αγώνα κατά της νόσου, για μια καλύτερη και πιο υγιή ζωή.