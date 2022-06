Η υβριδική ανοσία παρέχει τη μεγαλύτερη προστασία από τη συμπτωματική λοίμωξη με Όμικρον 

Τι αναφέρει πρόσφατη δημοσίευση στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση The New England Journal of Medicine.

Ο εμβολιασμός ενισχύει σημαντικά την ανοσία σε ασθενείς που είχαν ήδη νοσήσει από λοίμωξη COVID-19 και η υβριδική ανοσία, ως αποτέλεσμα προηγούμενης νόσησης και πρόσφατου εμβολιασμού με τρίτη δόση, παρέχει τη μεγαλύτερη προστασία από την συμπτωματική λοίμωξη με την παραλλαγή Όμικρον, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση The New England Journal of Medicine.

Πρόκειται για μια μελέτη ασθενών-μαρτύρων η οποία διενεργήθηκε στο Qatar, από τον Δεκέμβριο του 2021 έως και το Φλεβάρη του 2022. Σκοπός της μελέτης ήταν να εξετάσει την αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού έναντι της COVID-19 είτε με το εμβόλιο BNT162b2 (Phizer-BioNTech) είτε με το mRNA-1273 (Moderna), και της φυσικής ανοσίας με στελέχη εκτός της Όμικρον, καθώς και της υβριδικής ανοσίας (πρώην νόσηση με SARS-CoV-2 και εμβολιασμό) έναντι της συμπωματικής νόσησης με το στέλεχος Όμικρον και της σοβαρής και πιθανώς θανατηφόρας λοίμωξης.

Το ποσοστό ανοσίας για τον ανεμβολίαστο πληθυσμό, ο οποίος ανέφερε ιστορικό προηγούμενης νόσησης με SARS-CoV-2, ήταν 46.1%. Παράλληλα, το ποσοστό της αποτελεσματικότητας έναντι του στελέχους Όμικρον BA.2 των δύο εμβολιασμών με το εμβόλιο της Pfizer-ΒιοΝTech (ο 2ος τουλάχιστον 6 μήνες πριν) και χωρίς γνωστό ιστορικό νόσησης, ήταν αμελητέο. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου μετά από 3 δόσεις του εμβολίου, χωρίς γνωστή προηγούμενη νόσηση ήταν 52.2%. Η προστασία μετά από προηγούμενη νόσηση και εμβολιασμό με 2 δόσεις ήταν 33.1% ενώ μετά από προηγούμενη νόσηση και εμβολιασμό με 3 δόσεις ανήλθε στο 77.3%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι άνθρωποι που είχαν είτε μόνο νοσήσει, είτε εμβολιαστεί διπλά με το BNT162b2 είτε είχαν αποκτήσει υβριδική ανοσία, είχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 70% ως προς την προστασία από σοβαρή ή κρίσιμη ακόμα και θανατηφόρα λοίμωξη COVID-19 από το στέλεχος BA.2. Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα για τους ασθενείς που είχαν νοσήσει από λοίμωξη BA.1, καθώς και όσους είχαν εμβολιαστεί με το mRNA-1273.

«Δεν υπήρχαν ιδιαίτερες διαφορές μεταξύ όσων είχαν νοσήσει από παλαιότερα στελέχη SARS-CoV-2 ή είχαν εμβολιαστεί ή είχαν υβριδική ανοσία όσον αφορά στην προστασία έναντι του στελέχους Όμικρον. Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης μελέτης, ήταν ότι ο εμβολιασμός ενίσχυσε σημαντικά την ανοσία σε ασθενείς που είχαν ήδη νοσήσει από λοίμωξη COVID-19 και ότι η υβριδική ανοσία που ήταν αποτέλεσμα προηγούμενης νόσησης και πρόσφατου εμβολιασμού με τρίτη δόση παρείχε την μεγαλύτερη προστασία», αναφέρουν συμπερασματικά οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης, Συρίγου Ροδάνθη Ελένη και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα της μελέτης.