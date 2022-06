Ψύχωση: Το πρώτο τους επεισόδιο βιώνουν ετησίως 3.000 ελληνόπουλα - Έρχονται 10 Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης

Με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, το υπουργείο Υγείας θα προκηρύξει σύντομα διαγωνισμό για τη δημιουργία δέκα Μονάδων Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση, με πανελλαδική κάλυψη.

Μετά από πολυετείς προσπάθειες του Καθηγητή Ψυχιατρικής και διευθυντή της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκου Στεφανή, η μεταρρύθμιση αυτή αναμένεται να έχει βαθύτατη επίδραση στις ζωές χιλιάδων νέων και των οικογενειών τους, καθώς στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 3.000 ελληνόπουλα βιώνουν το πρώτο τους ψυχωσικό επεισόδιο.

«Εφόσον το εγχείρημα πετύχει, ελπίζουμε οι μονάδες αυτές να μην μοιάζουν με νοσοκομειακά ιδρύματα ή τα τυπικά εξωτερικά ιατρεία ούτε στην εμφάνισή τους ούτε στον τρόπο λειτουργίας τους. Είναι θεωρητικά αποστιγματοποιημένες υπηρεσίες που θα στεγάζονται για λόγους προσβασιμότητας π.χ. στο κέντρο της πόλης, φιλικές προς τους νέους χρήστες ψυχιατρικών υπηρεσιών. Στελεχώνονται από ομάδες διαφορετικών ειδικοτήτων ή επαγγελματιών της ψυχικής υγείας, πέραν των ψυχιάτρων, όπως ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, εργοθεραπευτών και επισκεπτών Υγείας.

Η πολυκλαδική αυτή ομάδα θα μεριμνά για την πολυεπίπεδη κάλυψη των αναγκών και την υποστήριξη του νεαρού ασθενούς και της οικογένειάς του ακόμη και μέσα στην κοινότητα, στον χώρο του αν παραστεί ανάγκη. Η υποστήριξη είναι πιο αποτελεσματική στα πρώτα στάδια εκδήλωσης μιας σοβαρής ψυχικής διαταραχής όπως του φάσματος των ψυχώσεων, εκεί όπου ο νεαρός ασθενής αρχίζει να χάνει σταδιακά και για πρώτη φορά στην ζωή του την επαφή του με την πραγματικότητα. Το αναμενόμενο όφελος από την παρέμβαση αυτή είναι η ελαχιστοποίηση, στο μέτρο του δυνατού, της μετάβασης στη χρονιότητα της σοβαρής ψυχικής νόσου και της απώλειας της λειτουργικότητας του νέου ασθενούς», διευκρινίζει ο καθηγητής.

Σε μια εξαιρετική συγκυρία για τη χώρα μας, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της επικείμενης μεταρρύθμισης, η Αθήνα θα υποδεχτεί κορυφαίες προσωπικότητες από το διεθνή χώρο της ψυχιατρικής, για το Συνέδριο της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρίας που έχει ως θεματολογία την ανάγκη εδραίωσης έγκαιρων παρεμβάσεων σε όλο το ηλικιακό φάσμα εμφάνισης των ψυχιατρικών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένων και των ανοιών στην τρίτη ηλικία (WPA Thematic Congress on Early Intervention in Psychiatry across the life span).

Το συνέδριο φιλοξενείται, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στις 23-25 Ιουνίου 2022, με Πρόεδρο τον Καθηγητή, Νίκο Στεφανή και 33 επίλεκτους ομιλητές από την Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία. Aπευθύνεται σε ψυχιάτρους, ειδικευόμενους, ψυχολόγους, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές και φοιτητές. Στις 22 Ιουνίου, παραμονή του συνεδρίου, θα διοργανωθούν 4 εξειδικευμένα εργαστήρια έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση από το Διεθνές Δίκτυο Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψυχική Υγεία (IEPA Early Intervention in Mental Health International Network). Οι εγγραφές τόσο στο συνέδριο όσο και στα εργαστήρια γίνονται on-line στη διεύθυνση www.wpathematic.org.