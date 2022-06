Μελέτη: Ο εμβολιασμός προστατεύει τους νεφροπαθείς σε αιμοκάθαρση από σοβαρή Covid-19

Η μελέτη αναδεικνύει τη σημασία του εμβολιασμού σε αυτή την ομάδα ασθενών.

Οι νεφροπαθείς που κάνουν αιμοδιάλυση (αιμοκάθαρση) λόγω σοβαρής νεφρικής ανεπάρκειας και οι οποίοι εμβολιάζονται κατά του κορονοϊού, έχουν μικρότερο κίνδυνο για βαριά Covid-19, νοσηλεία και θάνατο, δείχνει μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα. Η μελέτη αναδεικνύει τη σημασία του εμβολιασμού σε αυτή την ομάδα ασθενών.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι ασθενείς σε αιμοκάθαρση έχουν κάπως μειωμένη ανοσιακή απόκριση στα εμβόλια Covid-19 σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Η νέα μελέτη δείχνει πάντως ότι όσοι εμβολιάζονται και μετά μολύνονται από τον κορονοϊό, έχουν μικρότερη πιθανότητα να αρρωστήσουν σοβαρά σε σχέση με τους ανεμβολίαστους νεφροπαθείς.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Ντεμπασίς Μπάνερτζι του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St.George του Λονδίνου, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό CJASN (Clinical Journal of the American Society of Nephrology) της Αμερικανικής Εταιρείας Νεφρολογίας, ανέλυσαν στοιχεία για 1.323 ασθενείς, από τους οποίους 1.047 ανεμβολίαστοι (79%), 87 (7%) είχαν κάνει μία δόση και 190 (14%) δύο δόσεις.

Διαπιστώθηκε ότι από τους ασθενείς που διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό, οι περισσότεροι εμφάνισαν ήπια νόσο, το 39% χρειάστηκαν νοσηλεία και το 13% πέθαναν. Μεγαλύτερο κίνδυνο για βαριά νόσο είχαν οι νεφροπαθείς μεγάλης ηλικίας, με διαβήτη και σε ανοσοκαταστολή.

Εκτιμήθηκε ότι ο εμβολιασμός με δύο δόσεις σχετιζόταν με μικρότερο κατά 75% κίνδυνο για νοσηλεία και 88% για θάνατο, σε σχέση με τους ανεμβολίαστους. Δεν διαπιστώθηκε μικρότερη προστασία του εμβολίου στους άνω των 65 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ