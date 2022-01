Κυριακίδου: Να εμβολιαστούν οι έγκυες για να μειώσουν τον κίνδυνο πιο σοβαρών επιπλοκών του κορονοϊού

Έκκληση στις εγκύους να εμβολιαστούν απευθύνει η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, κατόπιν και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

«Η συμβουλή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων είναι σαφής: Τα εμβόλια κατά της Covid-19 προστατεύουν τόσο τη μητέρα όσο και το μωρό χωρίς να προκαλούν επιπλοκές στην εγκυμοσύνη», αναφέρει η κ. Κυριακίδου.

«Ενθαρρύνω τις έγκυες σε όλη την ΕΕ να εμβολιαστούν το συντομότερο δυνατό, για να μειώσουν τους κινδύνους των πιο σοβαρών επιπτώσεων του ιού», επισημαίνει.

The advice of the European Medicines Agency is clear: COVID19 vaccines protect both mother and baby without causing pregnancy complications.







I encourage pregnant women across the EU to seek vaccination as soon as possible, to reduce risks of the most severe effects of the virus.

Stella Kyriakides, January 11, 2022