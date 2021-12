Συνάντηση εκπροσώπων της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management με τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Φ.

Στο πλαίσιο των δράσεων διασύνδεσης και γόνιμου διαλόγου που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.) με τους θεσμικούς Φορείς του κλάδου της Υγείας, τριμελής ομάδα εκπροσώπων της Ε.Ε.Φα.Μ. συναντήθηκε την Τρίτη 30 Νοεμβρίου με τον Προέδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), Δημήτρη Φιλίππου.

Kατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Ντανιέλα Μάλο Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ε.Φα.Μ. ο Παναγιώτης Κοσμαράς, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ε.Φα.Μ και ο Κώστας Σπυρόπουλος, Μέλος της Ομάδας Εκπαίδευσης, παρουσίασαν στον κ. Φιλίππου το όραμα, την αποστολή και το πολύπλευρο έργο της Ε.Ε.Φα.Μ., με απώτερο στόχο τη θεμελίωση ισχυρότερων σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων στο εγγύς μέλλον.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΦ ενημερώθηκε αναλυτικά για τις δράσεις που υλοποιεί η Ε.Ε.Φα.Μ για την ανάδειξη της Φαρμακοβιομηχανίας ως παράγοντα δημιουργίας αξίας για τους ασθενείς και την κοινωνία, εκπληρώνοντας το όραμά της να αποτελεί σημείο αναφοράς για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών του χώρου της Υγείας. Βασικό άξονα της συζήτησης αποτέλεσε επίσης η παρουσίαση του νέου Κώδικα Ηθικής & Δεοντολογίας της Ε.Ε.Φα.Μ. ο οποίος αποτυπώνει τις Αξίες και Αρχές της Εταιρείας και καθορίζει τα πρότυπα ηθικών κανόνων και συμπεριφορών που καθοδηγούν τα μέλη της ώστε να εκπληρώσουν καλύτερα τις δεσμεύσεις τους απέναντι στους ασθενείς, τους Επαγγελματίες Υγείας και τους εταίρους του φαρμακευτικού κλάδου. Όπως υπογραμμίστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το περιεχόμενο του πρόσφατα επικαιροποιημένου Κώδικα παραμένει πλήρως εναρμονισμένο με την ελληνική νομοθεσία και τους σχετικούς Κώδικες των θεσμικών οργάνων της Φαρμακοβιομηχανίας.

Επιπλέον, έγινε εκτενής αναφορά στο πολυδιάστατο και σημαντικό εκπαιδευτικό έργο της Ε.Ε.Φα.Μ, μέσω του οποίου συνεισφέρει για περισσότερα από 30 χρόνια στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη των στελεχών του ελληνικού φαρμακευτικού κλάδου. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν οι στόχοι και το πλαίσιο του Συνεδρίου Φαρμακευτικού Management, το οποίο πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και έχει πλέον καταξιωθεί ως ο κορυφαίος εκπαιδευτικός θεσμός του κλάδου. Αποτελώντας το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Ε.Ε.Φα.Μ. για την τελευταία διετία, το Συνέδριο παρουσιάζει τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στο πεδίο του φαρμακευτικού management και τάσεις της αγοράς, προάγοντας παράλληλα την παραγωγική ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων μεταξύ των στρατηγικών εταίρων του χώρου της Υγείας.

Ο κ. Φιλίππου ενημερώθηκε επίσης για το πρωτοποριακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "mini-mba in Pharma", το οποίο υλοποιεί η Ε.Ε.Φα.Μ. σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School, the American College of Greece, από το 2018. Όπως σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το ιδιαίτερα επιτυχημένο αυτό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για τα στελέχη μεσαίας βαθμίδας των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, με σκοπό να προσφέρει στους συμμετέχοντες τα θεωρητικά και πρακτικά εφόδια που θα τους επιτρέψουν να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.

Αναγνωρίζοντας τέλος, την ανάγκη για ολιστική προσέγγιση των αναδυόμενων προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα ο φαρμακευτικός κλάδος, τα δύο μέρη δεσμεύτηκαν για στενότερη συνεργασία κατά την υλοποίηση μελλοντικών εκπαιδευτικών δράσεων, ώστε να προσφέρουν από κοινού την ευκαιρία στους επαγγελματίες του κλάδου να εκπληρώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πρωταρχική αποστολή τους: την εξυπηρέτηση των αναγκών του Έλληνα ασθενή και χρήστη υπηρεσιών υγείας.