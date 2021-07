Σχέδιο Ανάκαμψης: Τελευταία ευκαιρία για εκσυγχρονισμό του ΕΣΥ

Την τελευταία ευκαιρία για εκσυγχρονισμό του ΕΣΥ αποτελεί το Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 στην Υγεία, όπως αναδείχθηκε στο Pharma & Health Conference 2021.

Οι ελλείψεις και τα κενά έχουν πλέον εντοπιστεί και αναμένονται πλέον παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν στην εφαρμογή του σχεδίου, ώστε να επέλθει η μεταρρύθμιση του ΕΣΥ. Είναι ανάγκη η αρχή, όπως προέκυψε και κατά την περίοδο της πανδημίας, να γίνει από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε η Clare Hague, PhD, Therapy Area Market Access Leader for Hematology της Janssen EMEA Region, η οποία επεσήμανε ότι ο χρόνος πρόσβασης των ασθενών σε νέα φάρμακα ποικίλλει σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπως αποδεικνύεται από τις διαφορές στο μέσο χρόνο μεταξύ της άδειας κυκλοφορίας και της πρόσβασης των ασθενών σε διάφορες χώρες. Η ίδια σχολίασε ότι απαιτείται εξέλιξη των μεθόδων HTA προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχύτερη έγκριση για την πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες όπως για παράδειγμα για τον καρκίνο. Συμπερασματικά, η φαρμακευτική καινοτομία οδηγεί σε βελτιωμένα αποτελέσματα για τους ασθενείς και μπορεί να έχει ευρύτερα οικονομικά οφέλη για την κοινωνία.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του πρώτου Στρογγυλού Τραπεζιού για το «Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 στην Υγεία» ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης το χαρακτήρισε «φιλόδοξο». Ο ίδιος τόνισε ότι μπορεί να προβλέπει επενδύσεις 1,5 δις ευρώ, ποσό που φαίνεται μικρό αλλά σημείωσε, ότι θα προστεθούν και άλλες οριζόντιες δράσεις. Σχετικά με την μεταρρύθμιση του συστήματος claw back δεσμεύτηκε ότι θα γίνει προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί, ενώ προωθείται ο μηχανισμός risk sharing. Επίσης, ο κος Κοντοζαμάνης ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται νομοθετική πρωτοβουλία που ρυθμίζει ζητήματα μη παρεμβατικών μελετών.

Ο Θεόδωρος Ε. Τρύφων, Συνδιευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΠΕΝ, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ) ισχυρίστηκε πως το σχέδιο αποτελεί σημαντική ευκαιρία. Με σειρά άλλων αλλαγών όπως είναι η μείωση της γραφειοκρατίας ,θα φέρουν «έκρηξη της φαρμακευτικής βιομηχανίας» ανέφερε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι έχουμε μείνει πίσω ως χώρα σε επενδύσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Κυριάκος Σουλιώτης, Καθηγητής Πολιτικής Υγείας του Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, συμφώνησε ότι το σχέδιο «είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε για να λύσουμε χρόνια πρόβλημα», τα οποία έγιναν πιο έντονα κατά την κρίση. Ο καθηγητής υπενθύμισε ότι η διόρθωση ήταν επώδυνη με τα μέτρα του συστήματος επιστροφών.

Προϋποθέσεις έθεσε ο Παντελής Αγγελίδης, Ιδρυτής της Vidavo – τ. Πρόεδρος, Σύνδεσμος Εταιρειών Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ) σημειώνοντας ότι «τα χρήματα είναι απαραίτητα αλλά όχι αρκετά. Έχει δείξει η εμπειρία από προηγούμενες χρηματοδοτικές περίοδούς, πως αρκετά χρήματα μπήκαν στο κομμάτι της ψηφιοποίησης». Σύμφωνα με τον κο Αγγελίδη θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι «ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν θα πέτυχει εάν δεν συνοδεύεται με κανονιστικό πλαίσιο».

Θετικό σημείο θεωρεί ο Πασχάλης Αποστολίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε. ότι αναγνωρίζεται η υποχρηματοδότηση του ΕΣΥ. Tο σχέδιο ανάκαμψης δίνει προτεραιότητα στην Υγεία και το Φάρμακο και οι πόροι του €1,5 δις θα τεθούν στην σωστή κατεύθυνση.

Την σημασία της επιλογής των κατάλληλων ανθρώπινων πόρων επεσήμανε ο Νίκος Κωστάρας, Γενικός Διευθυντής της IQVIA Ελλάδας για την ευόδωση του σχεδίου. Ο κος Κωστάρας πρόσθεσε ότι θα πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός και να αποφευχθούν οι ελληνικές δυσκαμψίες, οι οποίες προκαλούν καθυστερήσεις.

Στη δεύτερη ενότητα του συνεδρίου η Αγγελίνα Μαυράκη, Υπεύθυνη Τμήματος Κλινικών Μελετών της Sanofi σημείωσε ότι η κλινική έρευνα αποτελεί μία αποδοτική επένδυση κάτι που έχει ήδη αναγνωριστεί και από την Πολιτεία με την ένταξη στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 2.0. Ο αριθμός των κλινικών μελετών που πραγματοποιούνται στη χώρα μας βαίνει συνεχώς αυξανόμενος. Ωστόσο, η επένδυση σε κλινικές μελέτες στην Ευρώπη είναι πάνω από 36 δις. ευρώ, ενώ η Ελλάδα απορροφά μόλις 51 εκατομμύρια ευρώ, όταν χώρες αντίστοιχου μεγέθους με την Ελλάδα όπως για παράδειγμα η Ουγγαρία ή το Βέλγιο απορροφούν 5 και 70 φορές αντίστοιχα περισσότερο.

Στις καινοτόμες αλλαγές που μπορεί να επιφέρει στα ελληνικά νοσοκομεία το Ινστιτούτο DRG, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών, Παντελής Μεσσαρόπουλος. Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή των υγειονομικών στις εκπαιδευτικές δράσεις ακόμη και εν μέσω πανδημίας. Πλέον έχουν εκπαιδευτεί 100 ιατροί από 21 κλινικές, έχουν κωδικοποίηθεί 2.536 περιστατικά και έχουν εξαχθεί 294 διαφορετικά DRG.

Η χρηματοδότηση του συστήματος Υγείας

Κατά το δεύτερο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα τη «Χρηματοδότηση συστήματος υγείας: Ο μεγάλος ασθενής», ο Ιωάννης Κωτσιόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας έκανε λόγο για ένα άναρχο υγειονομικό χάρτη, με υπηρεσίες υποστελεχομένες και κάποιες που λείπουν. Το νέο μοντέλο που μελετά η κυβέρνηση τσεκαρίστηκε στην πανδημία, υποστήριξε ο κος Κωτσιόπουλος, όταν τα μεγάλα νοσοκομεία διασυνδέθηκαν με τα μικρά και τα βοήθησαν στην διαχείριση της κρίσης. Οι μικρές, αλλά δοκιμές αλλαγές θα αποτελέσουν μια καλή αφετηρία και για αλλαγές στη χρηματοδότηση του ΕΣΥ.

Υπέρ των αλλαγών τάχθηκε και ο Θανάσης Παπαμίχος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος περιέγραψε ως κοστοβόρο το υπάρχον σύστημα με προσωπικό μη κατανεμημένο κατάλληλα. Στα λεγόμενά του ο κος Παπαμίχος υπογράμμισε την ανάγκη για νέο χάρτη υγείας, με συγχωνεύσεις δομών που προαναγγέλλονται αλλά ποτέ δεν γίνονται πράξη. Επίσης, ο ίδιος εκτίμησε ότι με την εφαρμογή των συστημάτων με DRG θα επιχειρηθεί ο εξορθολογισμός των αδυναμιών των συστημάτων των νοσοκομείων.

Σχετικά με την εφαρμογή των DRG ο Παντελής Μεσσαρόπουλος Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. διέβλεψε ότι κονδύλια του ταμείου ανάκαμψης θα εξυπηρετήσουν την ενσωμάτωση τέτοιων εργαλείων. Εφικτός κρίνεται ο στόχος στο τέλος του χρόνου ακόμη 5 με 7 νοσοκομεία να έχουν ενταχθεί στο σύστημα.

Ο Δρ Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε), Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London School of Economics (LSE) εστίασε στη στρέβλωση στη χρηματοδότηση και το καθεστώς αθέμιτου ανταγωνισμού, ο οποίος εντάθηκε με τα rebate και clawback. Ο ίδιος στηλίτευσε φαινόμενα παραβατικότητας στον κλάδο του που ευνοούνται από την έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών.

Στη τρίτη ενότητα του συνεδρίου ο Βασίλης Μπαλάνης MSc, MBA, MIHMEP, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας Υγείας (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) τοποθετήθηκε με θέμα «Το έργο του ΟΔΙΠΥ στην πράξη». Ο χάρτης υγείας έχει χρηματοδοτηθεί πολλές φορές, σύμφωνα με τον κο Μπαλάνη αλλά ποτέ δεν έχει υλοποιηθεί. Πλέον το έχει αναλάβει να το φέρει σε πέρας ο νέος οργανισμός. Στόχος είναι η κατάκτηση της εικόνας από τα επιδημιολογικά στοιχεία σε κάθε γεωγραφική περιοχή της χώρας καθώς και των υπηρεσιών από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Συνεπώς, θα είναι δυνατόν ανά περιοχή να γνωρίζουμε τις ανάγκες και τις υπηρεσίες διευκολύνοντας τις στρατηγικές αποφάσεις για την ανακατανομή των πόρων.

Αναδιοργάνωση του συστήματος Υγείας

Κατά το τρίτο Στρογγυλό Τραπέζι «Αναδιοργάνωση συστήματος υγείας» ο Γιάννης Τούντας, Ομότιμος καθηγητής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, Διευθυντής Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής χαρακτήρισε παρωχημένο το ΕΣΥ και υποστήριξε ότι πρέπει να απαγκιστρωθεί από τον κρατισμό, από τη δημοσιο-υπαλληλική λογική και από την κομματοκρατία. «Πρέπει να γίνει τομή με το παρελθόν» σημείωσε χαρακτηριστικά και ο ίδιος πρότεινε έναν αυτόνομο οργανισμό, που θα διοικεί το ΕΣΥ.

Ο Φώτης Σερέτης DDS MSC Διοικητής 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας υποστήριξε ότι «πάμε για μια μεταρρύθμιση εν πτήση», ένα εγχείρημα που έχει μεγάλη δυσκολία γι’ αυτό χρειάζεται συναίνεση και διάλογο. Κατά την άποψή του θα πρέπει να δοθούν στις ΔΥΠΕ περισσότερες αρμοδιότητες για να έχουν καλύτερο εποπτικό ρόλο.

Επίσης, ο Κωνσταντίνος Μπαργιώτας, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, πρώην Βουλευτής Λάρισας, Υπεύθυνος του τομέα υγείας στο ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ συμφώνησε με τον καθηγητή πως το ριζικό πρόβλημα του ΕΣΥ διαχρονικά είναι η κακοδιοίκηση, η πελατοκρατία και η εξάρτηση νοσοκομείων από κομματικούς μηχανισμούς. Προβληματικό είναι κατά τον κο Μπαργιώτα ότι το πολιτικό σύστημα δεν έχει διάθεση να διερευνήσει την προοπτική μιας μεταρρύθμισης κοινής αποδοχής. Με τα χρόνια όμως υπάρχει μια συμφωνία για την μεταρρύθμιση της ΠΦΥ, για ένα δίκτυο δομών.

Σε μια αναγκαία πλέον κουλτούρα αναδιοργάνωσης αναφέρθηκε ο Γεώργιος Βασιλόπουλος, Γενικός Διευθυντής Galenica A.E., Εντεταλμένος Σύμβουλος ΠΕΦ για να δημιουργηθεί χώρος για τη καινοτομία σε ένα ανθεκτικό μοντέλο Συστήματος Υγείας που θα επιτρέπει τη μείωση της απόστασής προς το πολίτη. Σε μια προσπάθεια νοικοκυρέματος ο κος Μπαλάνης εξήγησε ότι στάλθηκαν κλιμάκια του ΟΔΙΠΥ σε όλη την ελληνική επικράτεια και διαπιστώθηκε το έλλειμμα των αναγκαίων δεδομένων ώστε να διασφαλιστεί η ορθή διοίκηση.

Στο ίδιο πνεύμα και ο Δρ Αθανάσιος Ν. Χαλαζωνίτης, Συντονιστής Διευθυντής Ακτινολογικού Εργαστηρίου και Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα», κατέταξε στα ελλείμματα την μη συστηματική χαρτογράφηση επιδημιολογικών και κλινικών δεδομένων σχετικά με τα μηχανήματα των νοσοκομείων. Αναφορικά με τον χάρτη υγείας, ο κος Χαλαζωνίτης επεσήμανε τις γερασμένες υποδομές αλλά και το γερασμένο προσωπικό του ΕΣΥ.

Δίκτυα ΠΦΥ

Στο τέταρτο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Δίκτυα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: Προοπτικές – προκλήσεις», ο Μάριος Θεμιστοκλέους, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας εξήρε την προσφορά των δημόσιων δομών της ΠΦΥ που σηκώνουν το βάρος από την αρχή του προγράμματος «Ελευθερία». Σύμφωνα με τον κο Θεμιστοκλέους έχει εντοπιστεί το έλλειμμα στη συνέχεια της φροντίδας από την διάγνωση στην παρακολούθηση. Στις ελλείψεις αυτές θα εστιάσει η μεταρρύθμιση της ΠΦΥ, όπως διαβεβαίωσε ο γενικός γραμματέας.

Ο δρόμος που χαράκτηκε με τους εμβολιασμούς, υποστήριξε ο Χρήστος Λιονής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Παν. Κρήτης & στο Institute of Medicine and Health, Medical Faculty στο University of Linkoping της Σουηδίας μπορεί να ακολουθηθεί σε μια προσέγγιση σχεδιασμού και εφαρμογής για την ολοκληρωμένη φροντίδα των ασθενών στην ΠΦΥ όχι μόνο για τα οξέα λοιμώδη νοσήματα αλλά και για τα χρόνια. Η παρούσα υγειονομική κρίση μπορεί να αποτελέσει την αφορμή να εξετάσουμε τους επιμέρους ρόλους της ΠΦΥ.

Στις θέσεις αυτές ο Ανάργυρος Δ. Μαριόλης, Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Διευθυντής Κέντρου Υγείας της Αρεόπολης Μάνης, Υπεύθυνος της Ομάδας Πρωτοβουλίας για την Ανασυγκρότηση της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας πρόσθεσε ότι ο οικογενειακός γιατρός μπορεί να αποτελέσει τον σηματοδότη στο σύστημα Υγείας. Η εθνική πολιτική πρέπει να εστιάσει στην αναβάθμιση της ΠΦΥ, δίνοντας υψηλή προτεραιότητα και εφαρμόζοντας μεταρρυθμιστική ατζέντα.

Η αξία της ΠΦΥ καταδείχθηκε με την προσφορά του οικογενειακού γιατρού στην διαχείριση της πανδημίας, σύμφωνα με τον Ευάγγελο Φραγκούλη, Γενικό/ Οικογενειακό Ιατρό, Αν. Αρχίατρος ΕΔΟΕΑΠ, Μέλους της Ομάδας Πρωτοβουλίας για την Ανασυγκρότηση της Γενικής/ Οικογενειακής Ιατρικής και της ΠΦΥ. Ωστόσο, ακόμη και τώρα η αποζημίωση του ιδιώτη γιατρού για τους κατ’οικον εμβολιασμούς είναι τρία ευρώ στην χώρα μας, ενώ στις ΗΠΑ ο εμβολιασμός έφθασε να αποζημιώνεται με €40 και στη Μ. Βρετανία με 12,5 λίρες.