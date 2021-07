Στέλεχος Δέλτα: Διπλασιάστηκαν τα κρούσματα - Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται

Εξήντα επτά (67 ) νέα κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα, ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, για το διάστημα από τις 21 Ιουνίου ως την 1η Ιουλίου, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 121.

Η πλειονότητα αυτών εντοπίζεται στο Ηράκλειο και στην Αττική, ενώ ακολουθούν η Θεσσαλονίκη, η Λέσβος, το Ρέθυμνο, η Πάρος, η Αργολίδα, η Αχαΐα, η Κόρινθος, η Λάρισα και η Χαλκιδική.

Ειδικότερα, το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, ολοκλήρωσε τη γονιδιωματική ανάλυση σε 1.372 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 01 Μαΐου 2021 έως 02 Ιουλίου 2021.

Από τον έλεγχο των 1.372 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 904 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC), 390 δείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring) και 1 δείγμα με στέλεχος ενδιαφέροντος (Variant of Interest - VOI).

Εκ των 904 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 821 αφορούν στο στέλεχος Alpha, 14 αφορούν στο Βeta, 67 αφορούν στο Delta και 2 αφορούν στο Gamma. Εκ των 390 δειγμάτων με στελέχη υπό παρακολούθηση, τα 385 αφορούν στο στέλεχος B.1.1.318 (Variant E484K) και 5 αφορούν στο C.36. Το ένα στέλεχος ενδιαφέροντος αφορά στο 1 με B.1.621.

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 20.932 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 18.327 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 1.880 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 725 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.

Μεταξύ των 18.327 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τέσσερα πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το Alpha, με ποσοστό 76,89%, ακολουθούμενο από το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 11,07%, το Beta με ποσοστό 0,31% και το Delta με ποσοστό 0,20%.