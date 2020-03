Μεγάλη απήχηση στο ευρύ καταναλωτικό κοινό καταγράφει η βιομηχανία του mobile money, ήτοι οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, που παρέχονται μέσω κινητών τηλεφώνων και φορητών συσκευών. Μάλιστα το 2019 ο αριθμός των εγγεγραμμένων λογαριασμών ξεπέρασε το 1 δισ. γεγονός που εκτίναξε και την αξία των συναλλαγών που διενεργήθηκαν μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες των κινητών συσκευών.

Καταρρίπτοντας συνεχώς νέα ρεκόρ, το 2019 ο κλάδος επεξεργάστηκε 371 δισ. συναλλαγές, το ύψος των οποίων έφτασε τα 690,1 δισ., αυξημένες κατά 26% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ένωσης Φορέων Εκμετάλλευσης Κινητής Τηλεφωνίας (GSMA) για τη βιομηχανία του «mobile money» (State of the Industry Report on Mobile Money). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η αξία των χρηματοοικονομικών συναλλαγών μέσω του κινητού τηλεφώνου με τη χρήση των σχετικών πλατφορμών ανερχόταν σε 1,9 δισ. δολάρια ημερησίως.

290 υπηρεσίες online μεταφοράς χρημάτων το 2019

Σύμφωνα με την GSMA μέχρι τα τέλη του 2019 υπήρχαν ενεργές 290 υπηρεσίες online μεταφοράς χρημάτων σε 95 χώρες ανά τον κόσμο. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι από το 1 δισεκατομμύριο εγγεγραμμένους λογαριασμούς, τα 372 εκατ. θεωρήθηκαν ενεργοί, δηλαδή χρησιμοποιούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε 90 ημέρες.

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή την υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση των λογαριασμών σε φορητές online πλατφόρμες συναλλαγών παρουσίασε η περιοχή της Ανατολικής Ασία και του Ειρηνικού καταγράφοντας αύξηση 24% σε σχέση με το 2018.

Στην Ευρώπη, το 2019, υπήρχαν 20 εκατ. εγγεγραμμένοι χρήστες σε αντίστοιχες υπηρεσίες, ενώ διενεργήθηκαν 217 εκατ. συναλλαγές, συνολικής αξίας 3,8 δισ. δολάρια.

Και το 2019, η Υποσαχάρια Αφρική παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά για τις ψηφιακές πλατφόρμες μεταφοράς χρημάτων. Η τελευταία διαπίστωση επιβεβαιώνει ότι η χρήση του «mobile money», ειδικά σε κάποιες γεωγραφικές ζώνες του πλανήτη, που είναι αποκλεισμένες από το τραπεζικό σύστημα, είναι πολύ σημαντική για τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες.

Όπως σχολιάζει ο επικεφαλής της GSMA, John Giusti, «η πρόοδος της βιομηχανίας του “κινητού χρήματος” είναι τεράστια. Ωστόσο ο δρόμος που πρέπει να διανυθεί είναι ακόμη μακρής. Ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι - ανά τον κόσμο - εξακολουθούν να υπάρχουν 1,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι, που είναι οικονομικά αποκλεισμένοι, χωρίς πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες».

Να σημειωθεί, στο μεταξύ, σύμφωνα με την έρευνα της GSMA, ότι εκτός από την ποσοτική της διεύρυνση, η παγκόσμια αγορά «mobile money» αλλάζει και ποιοτικά. Για πρώτη φορά, όπως παρατηρούν οι αναλυτές, οι περισσότερες συναλλαγές και συγκεκριμένα σχεδόν οι έξι στις δέκα, αφορούσαν πιο προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως διεθνή εμβάσματα και ηλεκτρονικό εμπόριο και λιγότερο τις παραδοσιακές υπηρεσίες cash-in-out.