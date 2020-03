Η πρώτη ληστεία σε τράπεζα στη Νέα Υόρκη έγινε σε κατάστημα της «The City Bank of New York».

Σαν σήμερα, το 1831 σημειώθηκε η πρώτη ληστεία τράπεζας στη Νέα Υόρκη, στην The City Bank of New York, η οποία αργότερα μετονομάστηκε Citibank!

Μάλιστα, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Ephemeral New York, αυτή δεν ήταν απλά η πρώτη ληστεία σε τράπεζα της πόλης, αλλά της χώρας...

Όπως αναφέρεται, οι λεπτομέρειες για τον τρόπο που σημειώθηκε η ληστεία δεν είναι ξεκάθαρες, όμως ξέρουμε πως έγινε στο κατάστημα της The City Bank of New York (σημερινή Citibank), στη Wall Street και ο ληστής έφυγε με «λεία» 245.000 δολαρίων.

Ο Άγγλος ληστής

Όπως αναφέρεται, ο ληστής ήταν ένα Άγγλος μετανάστης, ονόματι Έντουαρντ Σμιθ, ο οποίος εκτιμάται πως απέσπασε 245.000 δολάρια από το κατάστημα που βρίσκεται στον αριθμό 52 της Wall Street, όμως δεν κατάφερε να πάει μακριά.

Σύντομα συνελήφθη και καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκισης στο σωφρονιστικό ίδρυμα Σινγκ Σινγκ.