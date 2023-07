Πιο οικονομικά κι εκτός σεζόν θα ταξιδέψουν φέτος πολλοί Ευρωπαίοι

Το κόστος των διακοπών προβληματίζει φέτος τους Ευρωπαίους - Τι δείχνει έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ταξιδίων

To αποτύπωμά τους στην τουριστική δραστηριότητα της Ευρώπης αναμένεται να αφήσουν φέτος οι πληθωριστικές πιέσεις και η ακρίβεια που έχει πλήξει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Σύμφωνα με την 16η έκδοση της μελέτης Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Travel – Wave 16 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων (ETC), οι Ευρωπαίοι που σχεδιάζουν φέτος να κάνουν ταξίδια από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο είναι λιγότεροι από πέρυσι ενώ πολλοί εξ αυτών αναζητούν εναλλακτικές ταξιδιωτικές επιλογές στα ταξίδια τους, ώστε να περιορίσουν το κόστος.

Λιγότεροι ευρωπαίοι σχεδιάζουν ταξίδια εντός σεζόν

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η μελέτη, οι Ευρωπαίοι που σχεδιάζουν φέτος κάνουν ταξίδια από Ιούνιο έως τον Νοέμβριο είναι μειωμένοι κατά 4% σε σχέση με πέρυσι, όπου ήταν το πρώτο καλοκαίρι χωρίς τους περιορισμούς του κορονοϊού και η διάθεση για αποδράσεις ήταν πολύ έντονη ακόμα. Παρά τη μείωση βέβαια, το ποσοστό παραμένει υψηλό με το 69% των ερωτηθέντων να σχεδιάζουν να πάνε διακοπές.

Σύμφωνα με κατοίκους από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Ιταλία, το Βέλγιο, την Ελβετία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Αυστρία που ερωτήθηκαν τον Μάιο του 2023 όπου και διεξαγόταν η έρευνα, το 59% των Ευρωπαίων σχεδιάζει να κάνει διακοπές εντός της ηπείρου φέτος. Ωστόσο ένα 12% των ερωτηθέντων επιθυμεί να ταξιδέψει εκτός Ευρώπης, ποσοστό αυξημένο κατά 3% σε σχέση με πέρυσι, όπου πολλοί long haul προορισμοί ήταν κλειστοί. Επιπρόσθετα, η επιλογή του εσωτερικού τουρισμού καταγράφεται μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, κατά 6%, με μόλις το 26% των Ευρωπαϊων να την επιλέγουν φέτος.

Οι χώρες που κυριαρχούν στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων

Όσον αφορά στις ευρωπαϊκές χώρες προτίμησης η χώρα μας βρίσκεται στην τέταρτη θέση, μετά την Ισπανία που κυριαρχεί στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών, την Γαλλία, και την Ιταλία. Συγκεκριμένα το 8% των ερωτηθέντων επιλέγουν την Ισπανία, το 7% την Γαλλία και την Ιταλία ενώ το 5% την Ελλάδα και την Κροατία.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, οι μεσογειακοί προορισμοί παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 10% ως προς του επισκέπτες που σχεδιάζουν το ταξίδι τους σε αυτούς φέτος. Αντίθετα, προορισμοί όπως η Τσεχική Δημοκρατία, η Βουλγαρία, η Ιρλανδία και η Δανία παρουσιάζουν αύξηση της δημοτικότητας, αφενός λόγω καιρικών συνθηκών κι αφετέρου λόγω οικονομικότερων επιλογών που διατίθενται σε κάποιες από αυτές τις χώρες.

Μεγαλύτερο δισταγμό ως προς το να πραγματοποιήσουν διακοπές τους επόμενους μήνες παρουσιάζουν οι Αυστριακοί, οι Ελβετοί και οι Γερμανοί, με το ποσοστό των ερωτηθέντων που έχουν ταξιδιωτικά σχέδια φέτος να περιορίζεται σε 45%, 56% και 62% αντίστοιχα. Σημειωτέον ότι η διστακτικότητα των Γερμανών, βασική χώρα για τον Ελληνικό τουρισμό, αποτυπώνεται ήδη στις κρατήσεις και τις αφίξεις του φετινού καλοκαιριού. Στον αντίποδα, Γάλλοι, Βέλγοι και Βρετανοί σχεδιάζουν ταξίδια σε ποσοστό 80%, 79% και 75% αντίστοιχα.

«Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τα οικονομικά προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται μεταξύ των Ευρωπαίων ταξιδιωτών. Σε αυτό το πλαίσιο οι Ευρωπαίοι παραμένουν πρόθυμοι να ταξιδέψουν τους επόμενους μήνες, με πολλούς εξ αυτούς να αναζητούν οικονομικότερες επιλογές ή ταξίδια εκτός σεζόν», ανέφερε σχετικά ο Miguel Sanz, Πρόεδρος της ETC.

Το κόστος προβληματίζει τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες

Σε αυτό το πλαίσιο το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων ταξιδιωτών περίπου (24%) ανησυχεί για τη συνολική αύξηση του κόστους ταξιδιού η οποία φτάνει το 6% σε σχέση με πέρυσι, ενώ το το 17% ανησυχεί για την οικονομική του κατάστασή.

Κατ επέκταση και με στόχο να περιορίσουν τα αυξημένα έξοδα ταξιδιού, οι Ευρωπαίοι προσαρμόζουν τις συμπεριφορές τους πριν φτάσουν στον προορισμό τους και κατά την άφιξή τους. Το 17% στοχεύει να ταξιδέψει εκτός εποχής για να έχει καλύτερες τιμές και το 14% σχεδιάζει να κάνει διακοπές σε προορισμούς που θεωρεί πιο προσιτές. Οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες αναζητούν επίσης φθηνότερα αεροπορικά εισιτήρια, με το 13% να στοχεύει να κάνει κράτηση πτήσεων νωρίτερα από το συνηθισμένο για να έχει την καλύτερη προσφορά και το 12% να σχεδιάζει να πετάξει με αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους.

Οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν επίσης να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους στον προορισμό τους σύμφωνα με τους διαθέσιμους προϋπολογισμούς. Το 17% θα μειώσει τα έξοδα αγορών, το 15% θα αναζητήσει φθηνότερα εστιατόρια και το 15% θα επιλέξει φθηνότερα καταλύματα.