Τουρισμός: Οι προϋποθέσεις για νέα ρεκόρ, η βιώσιμη στόχευση και οι αστερίσκοι για την συνέχεια

Ο τουρισμός και η επόμενη ημέρα του επί τάπητος στο 2ο International Business & Hospitality Conference του insider.gr.

Προς νέα ρεκόρ βαδίζει ο τουρισμός το 2023, εκμεταλλευόμενος την διάθεση των τουριστών για ταξίδια αλλά και το καλό brand name που έχτισε, τα προηγούμενα χρόνια η χώρα, χάρη στη σωστή διαχείριση της υγειονομικής κρίσης. Την ίδια στιγμή ωστόσο, ο κλάδος δρομολογεί τον μετασχηματισμό του, με την αρωγή των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και την αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχμής, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την βιωσιμότητά του για την επόμενη ημέρα.

Οι προϋποθέσεις για νέα ρεκόρ στον τουρισμό

«Τα επόμενα 25 χρόνια θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά το τουριστικό προϊόν, εάν κάνουμε τις επενδύσεις που πρέπει στις υποδομές», ανέφερε χαρακτηριστικά από το βήμα του 2ου International Business & Hospitality Conference που διοργάνωσε το insider.gr, ο πρώην υπουργός Τουρισμού κ. Βασίλης Κικίλιας, τονίζοντας ότι το παραπάνω αποτελεί και «το στοίχημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία».

«Μετά από 2 σοκαριστικά χρόνια για τον πλανήτη, η Ελλάδα κατάφερε να επαναπροσδοριστεί ως ασφαλής προορισμός, ως μια σοβαρή χώρα με σωστή διοίκηση, που αντιμετώπισε επιτυχώς, μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις των τελευταίων 100 ετών. Χάρη σε αυτό το rebranding, o τουρισμός ανέκτησε τον ηγετικό του ρόλο, εισφέροντας πέρυσι 17,6 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία», επεσήμανε ο κ. Κικίλιας. Για την τρέχουσα χρονιά, σύμφωνα με τον ίδιο, τα αποτελέσματα αναμένονται θεαματικότερα. «Τα τουριστικά έσοδα θα ξεπεράσουν τα αντίστοιχα του 2019 και του 2022, πλησιάζοντας τα 18,5 με 19 δισ. ευρώ, όπως λένε οι ειδικοί» ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι ήδη «η μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη έχει αυξηθεί κατά 8%. Στόχος για την συνέχεια είναι η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος μέσα από την επιμήκυνση της σεζόν, την συνέχιση των επενδύσεων στον τουρισμό, αλλά και την αξιοποίηση βιώσιμων πρακτικών και τεχνολογιών αιχμής.

«Στρέψαμε την προσοχή όλων στην Ελλάδα, επενδύσαμε στις ψηφιακές δεξιότητες με 500 ξενοδοχεία να έχουν κάνει σχετική εκπαίδευση και να εμφανίζουν βιώσιμα χαρακτηριστικά και στηρίξαμε τις επενδύσεις στην τουριστική βιομηχανία και τις υποδομές - 8 στις 10 επενδύσεις που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια να είναι τουριστικής φύσης ή να αφορούν υποδομές στον τουριστικό τομέα» σημείωσε ο πρώην υπουργός. «Η προσπάθεια συνεχίζεται και το τουριστικό στοίχημα της επόμενης τετραετίας για την νέα κυβέρνηση και την Ελλάδα, είναι να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες επενδύσεις στον τουρισμό, ώστε να διασφαλιστεί η ανοδική του πορεία και τα επόμενα χρόνια».

Πόλος έλξης επενδύσεων ο τουριστικός κλάδος

Στην αλλαγή που συντελείται τα τελευταία 4 χρόνια σε σχέση με την πέτρινη δεκαετία της οικονομικής κρίσης στάθηκε και η Γενική Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), κα Βίκυ Λοΐζου. Από το βήμα του 2o International Business & Tourism Conference του insider.gr η Γενική Γραμματέας τόνισε ότι αυτή η «τεράστια αλλαγή» μας δίνει «την ευκαιρία να δυναμώσουμε την παγκόσμια εικόνα μας» αλλά και να ενισχύσουμε την τουριστική μας βιομηχανία. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στις επενδύσεις που δρομολογήθηκαν στην χώρα την τελευταία τετραετία, κυρίαρχος τομέας ήταν ο τουρισμός, σύμφωνα με την ίδια.

Αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος με την βοήθεια του ΤΑ

Τροφοδότη της ανοδικής πορείας του τουρισμού αναμένεται να αποτελέσει και το Ταμείο Ανάκαμψης, χάρη στα κονδύλια που αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν της χώρας, όπως επεσήμανε ο κ. Νίκος Μαντζούφας, Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης στο Υπουργείο Οικονομικών, μιλώντας 1ο στο πάνελ «Η παγκόσμια οικονομία και ο μεγάλος μετασχηματισμός: Προοπτικές και επιπτώσεις για την τουριστική βιομηχανία και τις ξενοδοχειακές επενδύσεις» στα πλαίσια του 2ου International Business & Tourism Conference του insider.gr

Ήδη, κατά τον κ. Μαντζούφα, σε ό,τι αφορά στα δάνεια από το ΤΑΑ, υπάρχουν 30 τουριστικά επενδυτικά σχέδια αξίας 600 εκατ. ευρώ ενώ στο pipeline των τραπεζών βρίσκονται άλλα τόσα.

Μάλιστα η πράσινη αλλά και ψηφιακή στόχευση του ΤΑΑ οδηγεί και τον κλάδο του τουρισμού σε μια αλλαγή κουλτούρας όσον αφορά στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, η οποία προχωρά πέρα από τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στο σύνολο της επικράτειας.

Ψηφιακή και βιώσιμη στόχευση

Ειδοποιός διαφορά για την συνέχεια, θα αποτελέσει και η στροφή του τουρισμού σε ένα ψηφιακό, πράσινο και με βιώσιμα χαρακτηριστικά μοντέλο. Στροφή που έχει ήδη ξεκινήσει, όπως επεσήμαναν στελέχη του τεχνολογικού κλάδου που αναπτύσσουν εφαρμογές και υπηρεσίες για τον κλάδο του τουρισμού.

H εφαρμογή Chronos και ο ψηφιακός βοηθός Κλειώ που λάνσαρε πρόσφατα η Cosmote και επιτρέπει στον επισκέπτη να δει την Ακρόπολη της αρχαίας Αθήνας μέσα από ψηφιακές αναπαραστάσεις, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής όπως το AR και το VR, η ψηφιακή εκπαίδευση των στελεχών του τουρισμού, που προωθεί τα τελευταία χρόνια η Google Ελλάδος, έχοντας εκπαιδεύσει μέχρι σήμερα 275.000 άτομα και το πρότζεκτ της «Athens. The City is the Museum» αποτελούν μόνο μερικά από τα παραδείγματα αυτής της στροφής. Παραδείγματα που συμπληρώνονται από τεχνολογικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και εξάγουν καινοτομία και στο εξωτερικό, όπως η Clio Muse, η Welcome Pickups και η Vscope.

Οι προκλήσεις

Παρά τις ευοίωνες προοπτικές για την επόμενη ημέρα, από την τουριστική σκακιέρα δεν λείπουν βέβαια και οι προκλήσεις. Η έλλειψη προσωπικού, το υψηλό κόστος κατασκευής και δανεισμού, η γραφειοκρατία, αλλά και οι υψηλές τιμές σε σχέση με τις αποδόσεις είναι μερικές από αυτές όπως επεσήμαναν τα στελέχη που δραστηριοποιούνται ευρύτερα στον κλάδο.