H Σκόπελος στους 12 καλύτερους νησιωτικούς προορισμούς του κόσμου για το 2023 για τους Βρετανούς

Σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε η Σκόπελος στην πρώτη λίστα που ανακοινώθηκε μετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης διεθνούς έκθεσης τουρισμού WTM και που προτείνει τους καλύτερους νησιωτικούς προορισμούς του κόσμου για το 2023 https://wherelifeisgreat.com/top-12-islands-to-visit-in-2023/.

Τα αποτελέσματα προέκυψαν μετά από εκτενή επιτόπια έρευνα της βραβευμένης ως «the most influential talent on the web» blogger Μάρτα Οστόγια που συνδύασε τις νέες ταξιδιωτικές τάσεις της μετά Covid εποχής με τους προορισμούς που παρουσιάστηκαν στη μεγάλη έκθεση τουρισμού στο Λονδίνο. Σύμφωνα με το δημοφιλές ταξιδιωτικό blog «Where Life is Great» που διαβάζεται από εκατοντάδες χιλιάδες ζευγάρια και φίλους των activities, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Σκόπελος και ακολουθούν η Τενερίφη, η Σαρδηνία, η Προτσίντα, η Ισλανδία, το Μπαλί, η Ιαπωνία, η Σρι–Λάνκα, οι Μαλδίβες, οι Σεϋχέλλες, τα νησιά Μπαρμπάντος και η Μαγιόρκα.

Η αρθρογράφος που είχε επισκεφτεί τη Σκόπελο μετά από πρόσκληση του δήμου αναφέρει πως με «τη φήμη του πιο πράσινου νησιού της Ελλάδας, η Σκόπελος προκαλεί δέος με την αρμονική φυσική χρωματική παλέτα της αλλά και την πληθώρα ποιοτικών επιλογών από πεζοπορία και ποδηλασία μέχρι καταδύσεις, Mamma Mia tours, θαλάσσιες εκδρομές στα λημέρια των πειρατών και μαγείρεμα παραδοσιακής τυρόπιτας».

Σημειώνεται επίσης πως πρόσφατα ολοκληρώθηκε πρωτότυπη συνεργασία του Δήμου Σκοπέλου με τη γαστρονομική μουσικοχορευτική παράσταση Mamma Mia The Party στο Λονδίνο. «Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα που εισπράξαμε στην έκθεση WTM. Παρά τη διεθνή κρίση, το ενδιαφέρον για Σκόπελο παραμένει σε υψηλά επίπεδα από tour operators και μικρότερα γραφεία. Όλο αυτόν τον καιρό ʺεπενδύσαμεʺ σε θεματικά τουριστικά ʺπροϊόνταʺ που γοητεύουν το ταξιδιωτικό κοινό και τα διεθνή ΜΜΕ», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του δήμου, Ιωάννα Ευσταθίου.

