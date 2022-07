Κικίλιας: Με 100 εκατομμύρια ευρώ στον εγχώριο τουρισμό, στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια

Αυτός είναι και λόγος, όπως τόνισε ο Υπουργός Τουρισμού, που ο βασικός πυλώνας της στρατηγικής που αναπτύχθηκε εφέτος ήταν η προσέλκυση ταξιδιωτών οι οποίοι ξοδεύουν πολλά χρήματα στις διακοπές τους, ενισχύοντας με «ζεστό χρήμα» τις επιχειρήσεις και τη μέση ελληνική οικογένεια.

Στη στρατηγική και στο πλέγμα παρεμβάσεων που έχουν ως αποτέλεσμα το "brand" Ελλάδα να είναι εφέτος στην πέμπτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξή του στον ρ/σ Παραπολιτικά 90,1 και στους δημοσιογράφους Δημήτρη Τάκη και Χριστίνα Κοραή, επισημαίνοντας ότι «η φετινή τεράστια επιτυχία στον ελληνικό τουρισμό είναι αποτέλεσμα πολύ σκληρής προσπάθειας».

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι τα οφέλη που αποκομίζουν από την τουριστική ανάπτυξη όλοι οι κρίκοι της ελληνικής οικονομίας - από τον πρωτογενή τομέα με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που εφοδιάζουν με τα προϊόντα τους ξενοδοχεία, καταλύματα και καταστήματα, μέχρι το εμπόριο, την εστίαση και βεβαίως τις τουριστικές επιχειρήσεις- αποδεικνύουν ότι ο τουρισμός δεν είναι σε καμία των περιπτώσεων μονοκαλλιέργεια και, προσφέροντας το 25% του ΑΕΠ, αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας.

Αυτός είναι και λόγος, όπως τόνισε ο Υπουργός Τουρισμού, που ο βασικός πυλώνας της στρατηγικής που αναπτύχθηκε εφέτος ήταν η προσέλκυση ταξιδιωτών οι οποίοι ξοδεύουν πολλά χρήματα στις διακοπές τους, ενισχύοντας με «ζεστό χρήμα» τις επιχειρήσεις και τη μέση ελληνική οικογένεια.

Όσον αφορά τις υποδομές, θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα 320 εκ. ευρώ που προβλέπονται για τον τουρισμό από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας καθώς και οι πόροι από το νέο ΕΣΠΑ, τη στιγμή που έρχονται συνεχώς νέες επενδύσεις από διεθνείς κολοσσούς.

«Βλέπετε ότι δεν είναι πλέον μόνο οι εγχώριες επενδύσεις, αλλά η One and Only, η Mandarin, η HYAΤT, η Marriott, η Accor, η Brown, έρχονται όλες και επενδύουν στη χώρα. Τι σημαίνει αυτό; Νέες θέσεις εργασίας, περισσότεροι ταξιδιώτες και τουρίστες, περισσότερα προϊόντα από την ελληνική γη, περισσότερες υπηρεσίες- από το packaging μέχρι τους ξεναγούς, τα σκούτερ, τις ξαπλώστρες- μέχρι την πρώτη ύλη, τη φέτα, τα παξιμάδια, τις ελιές», είπε ο Υπουργός Τουρισμού.

Σχετικά με τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, δήλωσε ότι πρώτη φορά μια κυβέρνηση της χώρας δίνει 100 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να στηρίξει τους πολίτες που δεν μπορούν ή δεν έχουν σε μια πολύ δύσκολη χρονιά. «'Αρα είναι 30 εκατομμύρια από το πρόγραμμα "Τουρισμός για Όλους" συν άλλα 30 του ίδιου προγράμματος που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, φτάνουμε τα 60 εκ. ευρώ. Επιπλέον 30 εκατομμύρια από το Υπουργείο Εργασίας και τον ΟΑΕΔ συν 5 εκ. ευρώ που είναι το ειδικό e-pass για τη Βόρεια Εύβοια και για τη Σάμο. 'Αρα στο σύνολό τους θα διατεθούν σχεδόν 100 εκατομμύρια ευρώ», όπως ανέφερε.

Μιλώντας για την επιλογή να «φωτιστούν» νέοι προορισμοί της χώρας- στόχος που από τα μέχρι στιγμής στοιχεία φαίνεται ότι επιτυγχάνεται- αναφέρθηκε στο χαρακτηριστικό και απόλυτα επιτυχημένο παράδειγμα της Μεσσηνίας, στην οποία έγιναν σημαντικές επενδύσεις με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί ραγδαία και πλέον να έχει τουρισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Αναφορικά με την πρωτοβουλία του να προσκαλέσει Γερμανούς και βορειοευρωπαίους συνταξιούχους να περάσουν το χειμώνα στην Ελλάδα λόγω τις ενεργειακής κρίσης, η οποία θα επιβαρύνει πολύ περισσότερο τις χώρες που έχουν ψυχρό κλίμα, ο κ. Κικίλιας ανακοίνωσε ότι τον Σεπτέμβριο, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, θα πραγματοποιήσει ταξίδι στη Γερμανία με σκοπό την προσέλκυση ταξιδιωτών στο πλαίσιο της στρατηγικής για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

«Η λογική είναι η εξής: Καλούμε στην Ελλάδα τους συνταξιούχους της βόρειας Ευρώπης (γιατί οι υπόλοιποι εργάζονται, πηγαίνουν τα παιδιά τους σχολείο), τους Γερμανούς, τους Ελβετούς, τους Αυστριακούς, τους Σκανδιναβούς και τους δίνουμε τη δυνατότητα να τους φιλοξενήσουμε εδώ στη χώρα μας τους χειμερινούς μήνες, καθώς, λόγω της ενεργειακής κρίσης, τους συμφέρει να περάσουν το χειμώνα τους στην Ελλάδα. Ήδη μιλήσαμε με τις επαγγελματικές ενώσεις και τους ξενοδόχους σε περιοχές, όπως για παράδειγμα η Κρήτη. Το δέχονται και το υποστηρίζουν. Επίσης είμαστε σε συνεννοήσεις με τους μεγάλους tour operators της Γερμανίας, την TUI και την Intertouristik και είχα την τιμή να φιλοξενήσω στο Υπουργείο Τουρισμού τον Γερμανό Πρέσβη. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα ταξιδέψουμε στη Γερμανία, με ειδική καμπάνια και ένα road show γι΄ αυτό ακριβώς, τη δυνατότητα να επιμηκύνουμε κι άλλο την τουριστική περίοδο για τους Βορειοευρωπαίους στην Ελλάδα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο Β. Κικίλιας επεσήμανε ότι «εργαζόμαστε για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου τουριστικού μοντέλου, φιλικού προς το περιβάλλον και στην προστασία του».