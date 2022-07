«Πρεσβευτής του ελληνικού τουρισμού» ο Μάτζικ Τζόνσον

Ο «ζωντανός θρύλος» του μπάσκετ και του ΝΒΑ, Μάτζικ Τζόνσον, βρίσκεται για ένα ακόμη καλοκαίρι για διακοπές στην Ελλάδα και δεν σταματά να αναρτά φωτογραφίες και βίντεο από τη χώρα μας.

Δεν είναι μόνο ο... δικός μας Γιάννης Αντετοκούνμπο που διαφημίζει την Ελλάδα όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Ο «ζωντανός θρύλος» του μπάσκετ και του ΝΒΑ, Μάτζικ Τζόνσον, βρίσκεται για ένα ακόμη καλοκαίρι για διακοπές στην Ελλάδα και δεν σταματά να αναρτά φωτογραφίες και βίντεο από τη χώρα μας στους προσωπικούς λογαριασμούς του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Μετά τη Σαντορίνη και το «τζετ σκι στη Μεσόγειο», όπως είχε επιλέξει για λεζάντα σε σχετικό βίντεο, ο παλαίμαχος σταρ των Λέικερς, ο Μάτζικ Τζόνσον ταξίδεψε στην Αθήνα και επισκέφτηκε τον Παρθενώνα.

Today I had a life changing experience filled with so much biblical history. We visited the Acropolis of Athens, a fortified citadel located on the top of a hill with four Temples. We saw historical landmarks including the Parthenon dedicated to Athena the Virgin in 447 BC, pic.twitter.com/MCaaKArp5S

