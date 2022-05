Tηλεδιάσκεψη Κικίλια με φορείς της αυστραλιανής αγοράς - Συνομίλησε με πάνω από 100 εκπροσώπους

Στο επίκεντρο η ενίσχυση των παραδοσιακών δεσμών της Ελλάδας με την Αυστραλία, η οποία έπειτα από δύο χρόνια αυστηρών περιορισμών τοποθετείται εκ νέου στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Η ενίσχυση των παραδοσιακών δεσμών της Ελλάδας με την Αυστραλία, η οποία έπειτα από δύο χρόνια αυστηρών περιορισμών -εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης- τοποθετείται εκ νέου στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης του Υπουργού Τουρισμού, Βασίλη Κικίλια, με σημαντικούς φορείς της αυστραλιανής αγοράς. Ο κ. Κικίλιας συζήτησε με μέλη του Trade Commissioner of Greece in Australia, του Consulate General of Greece in Sydney και του Business Sydney, σχετικά με τις πρωτοβουλίες προώθησης του τουριστικού προϊόντος και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

«Το να δημιουργείς περιεχόμενο, δίνει προστιθέμενη αξία στο τουριστικό σου προϊόν και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τουρισμό δώδεκα μήνες τον χρόνο. Αυτός, ακριβώς, είναι ο στόχος μας, στην Ελλάδα. Και σε αυτό, ακριβώς, ενώνουμε τις δυνάμεις μας», επισήμανε ο Υπουργός Τουρισμού.

Απαντώντας στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων στην τηλεδιάσκεψη, ο κ. Κικίλιας ανέπτυξε τα βασικά σημεία του στρατηγικού σχεδίου του Υπουργείου Τουρισμού για αύξηση των τουριστικών ροών προς στη χώρα μας, τη φετινή τουριστική περίοδο, ένα σχέδιο που -όπως είπε- έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς.

«Έχουμε δουλέψει σκληρά τον χειμώνα και η στρατηγική μας να φέρουμε νωρίτερα την έναρξη της τουριστικής περιόδου έχει ήδη αποτελέσματα», σημείωσε χαρακτηριστικά και στάθηκε ιδιαίτερα στις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί όλο αυτό το διάστημα για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τη στήριξη της μέσης ελληνικής οικογένειας.

Ο Υπουργός Τουρισμού μίλησε για τα πρώτα στοιχεία που επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι οι ελληνικοί προορισμοί αναδεικνύονται ως οι πλέον περιζήτητοι για τους ταξιδιώτες από το εξωτερικό, ακόμη και από αγορές μη παραδοσιακές. Όπως ανέφερε, μεγάλες αεροπορικές εταιρείες προσθέτουν συνεχώς νέους προορισμούς και απευθείας πτήσεις προς τη χώρα μας, η κρουαζιέρα σημειώνει αύξηση-ρεκόρ, ενώ σε αρκετές τουριστικές περιοχές οι αφίξεις προσεγγίζουν ακόμη και τα επίπεδα του 2019.

«Ο σχεδιασμός του Υπουργείου για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και αύξηση των προορισμών -ακόμη και τους χειμερινούς μήνες- απέδωσε. Επενδύσαμε στο city break στις μεγάλες πόλεις μας και “φωτίσαμε” νησιά, καθώς και μέρη στην ηπειρωτική Ελλάδα που, μέχρι σήμερα, δεν ήταν ιδιαίτερα προβεβλημένα», υπογράμμισε.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Τουρισμού, έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πανδημίας, το brand της Ελλάδας έχει αναβαθμιστεί, γεγονός που οφείλεται στον τρόπο που η χώρα μας στάθηκε απέναντι στην πρωτοφανή αυτή υγειονομική κρίση, στα πρωτόκολλα τα οποία εφάρμοσε και στην επιτυχή διαχείριση που της επέτρεψε να καταστεί ένας από τους πλέον ασφαλείς προορισμούς για τους ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο.

«Δεν παραγνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε εν μέσω μίας ακόμη παγκόσμιας πρωτοφανούς κρίσης», είπε ο κ. Κικίλιας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το ρευστό σκηνικό που διαμορφώνεται σε γεωπολιτικό επίπεδο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι η Ελλάδα έχει αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί να μετατρέπει κάθε κρίση σε ευκαιρία. «Οργανώνουμε τη χώρα και αναλαμβάνουμε εγκαίρως -πολλές φορές ακόμη και πριν από τις επίσημες ευρωπαϊκές αποφάσεις- όλες εκείνες τις θεσμικές πρωτοβουλίες που θα αποτελέσουν “ασπίδα” για την αντιμετώπιση κάθε πιθανής νέας κρίσης στο μέλλον», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός Τουρισμού έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αναβάθμιση σημαντικών υποδομών -αεροδρόμια, λιμάνια, οδικό δίκτυο- που σχετίζονται άμεσα με τον τουρισμό, στις επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο με την έλευση σημαντικών κεφαλαίων από μεγάλα funds του εξωτερικού, αλλά και στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μέσω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ιδίως σε ό,τι σχετίζεται με την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, προκειμένου -όπως είπε- ο επισκέπτης να έχει στη διάθεσή του όλα όσα χρειάζεται για να σχεδιάσει το ταξίδι του.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης του θεματικού τουρισμού που θα επιτρέψει στο τουριστικό μοντέλο να καταστεί βιώσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. «Η παράδοση και η ιστορία αποτελούν μέρος της μοναδικής εμπειρίας που προσφέρει στον επισκέπτη το ταξίδι του στην Ελλάδα. Προωθούμε τη γαστρονομία, τον οινικό τουρισμό, εναλλακτικές δραστηριότητες -όπως η αναρρίχηση, η πεζοπορία και το birdwatching- και ενισχύουμε τον αθλητικό και τον θρησκευτικό τουρισμό», τόνισε.

Ξεχωριστή, δε, ήταν η αναφορά του κ. Κικίλια στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού που αφορά στη στήριξη των «ψηφιακών νομάδων». Πρόκειται για μία παγκόσμια τάση που -όπως είπε- ενισχύει κατά κύριο λόγο τον off-season τουρισμό και, αυτή τη στιγμή, γνωρίζει ιδιαίτερη «άνθιση» σε περιοχές όπως τα νησιά των Κυκλάδων, η Κρήτη και η Πελοπόννησος.

Κλείνοντας, ο Υπουργός Τουρισμού εξήρε τον ρόλο της ελληνικής ομογένειας στην Αυστραλία και προανήγγειλε την ανάληψη όλων των απαραίτητων πρωτοβουλιών, καθώς στρατηγική στόχευση του Υπουργείου και του ΕΟΤ είναι να δρομολογηθεί η λειτουργία γραφείου ΕΟΤ και στην Αυστραλία, το αμέσως επόμενο διάστημα.

«Τόσο το Υπουργείο Τουρισμού, όσο και η Κυβέρνηση συνολικά είναι δίπλα στους Έλληνες της διασποράς. Υπολογίζουμε πολύ στη βοήθεια και τη συνεισφορά σας. Και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που η αγορά της Αυστραλίας είναι ανοικτή και πάλι. Η Ελλάδα είναι μία χώρα με ακαταμάχητες ομορφιές, μία χώρα που οι διακοπές αποκτούν το πραγματικό τους νόημα. Με μεγάλη χαρά, λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να σας καλωσορίσουμε στη χώρα μας, ξανά και ξανά», σημείωσε ο Υπουργός Τουρισμού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ