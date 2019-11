Έρευνα κατά της Apple Card και της Goldman Sachs για σεξιστική διάκριση ξεκινούν οι Οικονομικές Υπηρεσίες της Νέας Υόρκης, καθώς ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για να καθορίσει τα πιστωρικά όρια των νέων χρηστών της Apple Card, φαίνεται να είναι προβληματικός.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Guardian και του Bloomberg, η έρευνα ξεκινά με αφορμή μια σειρά από tweets και παράπονα χρηστών της πιστωτικής κάρτας για «σεξιστικά κριτήρια» και «διακρίσεις» απένταντι σε γυναίκες, καθώς οι σύζυγοι τους έλαβαν έως και 20 φορές υψηλότερο πιστωτικό όριο - ακόμα και αν τα πληρούν τα κριτήρια, όπως υποστηρίζουν οι ίδοι.

Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία ανακοίνωσε πως ερευνά τις συνθήκες και τη διαδικασία που ακολουθείται από την Goldman Sachs, η οποία είναι ο πάροχος της Apple Card.

The @AppleCard is such a fucking sexist program. My wife and I filed joint tax returns, live in a community-property state, and have been married for a long time. Yet Apple’s black box algorithm thinks I deserve 20x the credit limit she does. No appeals work.

Ο εκπρόσωπος της Goldman Sachs, Άντριου Γουίλιαμς, σε δηλώσεις του, στο Bloomberg, σχολίασε: «Οι αποφάσεις για το πιστωτικό όριο των πελατών μας λαμβάνονται με βάση την πιστωτική τους 'αξία' και όχι με παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, η σεξουαλική επιλογή ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ο οποίος απαγορεύεται απο το νόμο».

Η Apple Card, κυκλοφόρησε τον Αύγουστο και αποτελεί την πρώτη πιστωτική κάρτα της Goldman Sachs.

My husband and business partner are Co-CEO’s, earn exactly the same and he received a credit limit that was more thank double mine and my credit score is higher. Not ok.