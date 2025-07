Ερευνώ-Καινοτομώ: Κάτω από τη βάση πήραν 2 στις 3 ΜμΕ στην καινοτομία - Στο ράφι τα κονδύλια του ΕΣΠΑ

Από τις 113 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση στην παρέμβαση ΙΙΙ «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» μόλις 33 πέρασαν τη βάση και θα λάβουν χρηματοδότηση.

Κάτω από τη βάση πήραν δύο στις τρεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση στην παρέμβαση ΙΙΙ «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» του Εξοικονομώ - Ερευνώ. Από τις 113 αιτήσεις που υποβλήθηκαν, εγκρίθηκαν μόλις οι 33 αιτήσεις με συνολική δημόσια δαπάνη 14,1 εκατ. ευρώ από τα 39 εκατ. ευρώ του προγράμματος.

Όλες οι υπόλοιπες δράσεις δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν την απαιτούμενη βαθμολογία βάσει της προκήρυξης του προγράμματος, ή δεν κάλυπταν άλλες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αλλάξει κάπως μετά από την εξέταση των ενστάσεων που μπορούν να υποβληθούν έως τις 10 Ιουλίου, όμως σύμφωνα με στελέχη της αγοράς δεν αναμένονται μεγάλες ανατροπές και εν τέλει ένα μεγάλο κομμάτι του προϋπολογισμού του «Ερευνώ - Καινοτομώ» που στόχευε ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μείνει στο… ράφι.

Σημειώνεται πως η παρέμβαση για την «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» αφορά αποκλειστικά μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστον 1 χρόνο ζωής και χρηματοδοτεί με ποσό έως 2 εκατ. ευρώ την δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών με την εφαρμογή ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Κάτω από την βάση

Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι συγκριτική. Αυτό σημαίνει πως τα σχέδια που θα εξεταστούν θα λάβουν χρηματοδότηση με σειρά βαθμολογίας βάσει τριών κριτηρίων μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού.

Το πρώτο κριτήριο είναι η επιστημονική και τεχνική αρτιότητα (Excellence) των επενδυτικών σχεδίων.

Το δεύτερο κριτήριο είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (Impact) επιπλέον βαθμοί δίνονται σε έργα για τα οποία υπάρχει η δέσμευση ότι το έργο θα οδηγήσει σε τουλάχιστον μια αίτηση διπλώματος ευρυσιτεχνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το τρίτο κριτήριο είναι η ποιότητα και αποτελεσματικότητα της υλοποίησης (Quality and efficiency of the implementation). Στο τρίτο κριτήριο πριμοδοτείται η κατοχή διπλώματος/των ευρεσιτεχνίας την τελευταία πενταετία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή διεθνές επίπεδο (Patent Cooperation Treaty - PCT).

Υπενθυμίζεται πως, η Δράση «Ερευνώ-Καινοτομώ» έχει συνολικό προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας, μέσω της διασύνδεσης μεταξύ επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, ώστε να αναδειχθούν καινοτόμα προϊόντα που θα βοηθήσουν στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Η ανακοίνωση της αξιολόγησης

«Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Δράσης «Ερευνώ-Καινοτομώ» της Παρέμβασης IΙΙ: «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027 δημοσιεύθηκαν με την απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΚ: 1752/30.06.2025 (Κωδικός Πρόσκλησης 08ΚΕ – Κωδικός ΟΠΣ 9833).

Εξετάσθηκαν εκατόν δεκατρείς (113) αιτήσεις με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας (first in - first out) και σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ και τους διαθέσιμους πόρους με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 87.779.453,63€ και συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 49.307.968,79€.

Ειδικότερα, τριάντα τρεις (33) αιτήσεις χρηματοδότησης με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 24.625.811,63€ και Δημόσια Δαπάνη 14.177.504,74€ κρίνονται ως επιλέξιμες και ογδόντα (80) αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 63.153.642,00€ απορρίπτονται λόγω μη κάλυψης των προϋποθέσεων που τίθενται από την Πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων, ήτοι μέχρι την Πέμπτη 10/7/2025, να υποβάλουν διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999) αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ, σύμφωνα με την Ενότητα 9.7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Πρόσκλησης της Δράσης όπως ισχύει.