Disrupt Lead AI Forum: Το Σημείο Συνάντησης της Ηγεσίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης το 2025

Μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή των τριών συνεδρίων του Disrupt AI Summit Series — μιας πρωτοβουλίας που αναδεικνύει τις δυνατότητες της AI στους κλάδους της επιχειρηματικότητας και της τεχνολογίας — με συνολική συμμετοχή 1500+ συνέδρων από Ελλάδα και εξωτερικό, το Product-Led Hub παρουσιάζει το επίλογο της φετινής τετραλογίας. Tο Disrupt Lead AI Forum 2025 που θα πραγματοποιηθεί στις 14–15 Οκτωβρίου 2025 στο Μουσείο Μπενάκη.

Το συνέδριο αποτελεί το πρώτο θεσμικό και business development forum σχεδιασμένο για CxOs, μέλη διοικητικών συμβουλίων, ανώτατα στελέχη, διευθυντές ψηφιακού μετασχηματισμού, επενδυτές και πολιτικούς φορείς, που επιδιώκουν να κατανοήσουν και να επενδύσουν στρατηγικά στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Η διοργάνωση του συνεδρίου θα προσφέρει απαράμιλλες ευκαιρίες δικτύωσης και one to one meetings δια ζώσης αλλά και online καθώς και την δυνατότητα online streaming σε tech hubs της Ευρώπης (Λονδίνο, Άμστερνταμ, Παρίσι κ.α.) και των Βαλκανίων.

Η διοργάνωση συνεργάζεται και υποστηρίζεται άμεσα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς όπως το Praxis Network, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΣΕΒ, ΣΕΚΕΕ, Enterprise Europe Network και το Joist Innovation Park και Conferience. Η διοργάνωση ανακοίνωσε την Comsys σαν χρυσό χορηγό.

Με στόχο να αναδείξει πως το AI επηρεάζει και αναδιαμορφώνει την ηγεσία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και πως η επιρροή του αλλάζει ριζικά τη λήψη αποφάσεων, τις οργανωτικές δομές, τις υποδομές και τις επενδυτικές προτεραιότητες το πρόγραμμα του συνεδρίου θα δομηθεί γύρω από έξι στρατηγικές ενότητες:

- Reshaping Strategic Leadership in the Age of AI

- Ethical AI & Governance: Building Trusted Intelligence at Scale

- GEN AI vs AGENTIC AI: From Tools to Autonomous Systems

- Hiring & Upskilling for AI-Driven Growth

- Integrating AI into Core Systems & Strategic Infrastructure

- ROI-Driven AI: Making Every Innovation Count

Η ατζέντα θα περιλαμβάνει keynotes, roundtables, case studies, fireside chats, συνεντεύξεις διακεκριμένων στελεχών από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και product & solution demos από ηγετικές επιχειρήσεις της αγοράς.

Η διοργάνωση του Disrupt Lead AI Forum ανακοίνωσε ως πρώτο keynote speaker τον Simon See, Global Head Nvidia AI Technology Centre NVIDIA, που θα μιλήσει για το πως το Agentic AI επαναπροσδιορίζει τη στρατηγική των επιχειρήσεων, επιτρέποντας την ταχύτερη, αξιόπιστη και καινοτόμο ανάπτυξη AI λύσεων.

Άλλοι ανακοινωθέντες ομιλητές αποτελούν:

Emmanouil Serrelis Group CTO Alphabet Education Group

Ioannis Papikas CTO E-Satisfaction, Thanasis Navrozoglou President & CEO, Natech

Alexandros Basakidis Founder and Managing Partner, Agile Actors, Marion Nikoloudaki Head of Data, Analytics, AI/ML ITT Inc., Yannis Imelos Founder & CEO, Linq, Ioannis Tsiliras, Customer Experience Transformation & Data Strategy Director, OTE

Aleksandar Preradovic, Managing Director and Chairman, Greece, Cyprus, and Malta, Dell, Vasilis Galakos CEO Comsys κ.α.

Συμμετοχές & Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες: https://productledhub.com/ai-leadership-forum

Ερωτήσεις, αιτήματα συμμετοχής και εταιρικές συνεργασίες: [email protected]