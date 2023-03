Πρωτοβουλία για την ανάδειξη του ρόλου των γυναικών στην τεχνολογική επανάσταση

Η δυνατότητα συμμετοχής στο MWC επιτεύχθηκε μετά από σχετικό διαγωνισμό έκθεσης ιδεών που οργάνωσε το European Leadership Academy της Huawei.

Τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στον τομέα των νέων τεχνολογιών αλλά και γενικότερα να ενημερωθούν και να αποκτήσουν μια πρώτη εμπειρία για τα χαρακτηριστικά που θα τους οδηγήσουν στη κορυφή, στη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, όποιο κλάδο και εάν ακολουθήσουν, έχουν οι γυναίκες που συμμετέχουν στη δράση Summer School for Female Leadership που διοργανώνεται από το European Leadership Academy της Huawei.

Την εμπειρία αυτή μεταφέρει η Έλια Κωστοπούλου, φοιτήτρια στο τέταρτο έτος στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, που συμμετείχε με επιτυχία στη σχετική διαδικασία επιλογής και εκπροσώπησε την χώρα μας στο τελευταίo Summer School for Female Leadership που έγινε στην Πράγα με την συμμετοχή συνολικά 29 γυναικών (ηλικίας 18-25) από 29 Ευρωπαϊκές χώρες (από συνολικά 6000 αιτήσεις που έγιναν) και έχει ως στόχο να πετύχει τη συνεχή δέσμευση της Huawei για την προώθηση της ψηφιακής ενσωμάτωσης.

Ειδικότερα, στοχεύει στην εξάλειψη του χάσματος μεταξύ των φύλων και τη δημιουργία ενός κόσμου όπου οι γυναίκες θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να μας οδηγήσουν σε ένα χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμο ψηφιακό μέλλον, αποτελώντας μια εξαιρετική ευκαιρία για τις μελλοντικές γενιές ηγέτιδων γυναικών να αποκτήσουν νέες γνώσεις σχετικά με τις νέες τεχνολογίες. Οι υποψήφιες λαμβάνουν πλήρη υποτροφία από την Huawei για την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Όπως αναφέρει η Έλια Κωστοπούλου, που συναντήσαμε στο μεγαλύτερο σε διεθνές επίπεδο συνέδριο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών το Mobile World Congress στη Βαρκελώνη, το Summer School for Female Leadership της Huawei πέρα από την βελτίωση στις ικανότητες των γυναικών που συμμετέχουν σε θέματα τεχνολογίας ήταν μια σημαντική ευκαιρία σε όσες το παρακολούθησαν, ώστε να αποκτήσουν τις βάσεις που απαιτούνται σήμερα για μια επιτυχημένη καριέρα.

Η ίδια, αναφέρει, ότι με την συμμετοχή της στο πρόγραμμα βελτίωσε, μεταξύ άλλων, σημαντικά την ικανότητά της για δημόσιες παρεμβάσεις και ομιλίες, και απέκτησε πολύτιμες γνώσεις στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας, της τεχνητής νοημοσύνης και της βιωσιμότητας. Η συμμετοχή στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα της Ακαδημίας, αποτελεί επίσης μια ευκαιρία για διεθνοποίηση του κύκλου γνωριμιών, τόσο μέσω της δημιουργίας σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων όσο και με την επικοινωνία με μέντορες και διεθνείς προσωπικότητες του προγράμματος. Στην περίπτωση της Ελληνίδας φοιτήτριας, η επικεφαλής του προγράμματος της Huawei Berta Herrero, Head of Equality, Diversity and Inclusion της Huawei Europe και Director of the Schools for Female Leadership in the Digital Age στη διάρκεια της παραμονής της στην Πράγα και των συζητήσεων που είχε με την Ελια Κωστοπούλου συνέβαλε ουσιαστικά προκειμένου η Ελια να αποκτήσει ιδιαίτερα σημαντικές ευκαιρίες στην επερχόμενη πρακτική που θα κάνει στις Βρυξέλλες.

Η Έλια αναφέρθηκε επίσης στην εμπειρία που είχε στο MWC. Η δυνατότητα συμμετοχής στο MWC επιτεύχθηκε μετά από σχετικό διαγωνισμό έκθεσης ιδεών που οργάνωσε το European Leadership Academy της Huawei με θέμα "Λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της τεχνολογίας, ποιο θα λέγατε ότι είναι «το επόμενο μεγάλο πράγμα» που θα γράψει πρωτοσέλιδα το 2023;" και η απάντηση που δόθηκε από την Ελληνίδα φοιτήτρια ήταν "το 3D printing στον τομέα της ιατρικής και της φαρμακευτικής". Η έκθεση της Ελιας ήταν μία εκ των νικητήριων και έτσι με το πρόγραμμα αυτό της Huawei επισκέφθηκε την έκθεση στην Βαρκελώνη. Αναφερόμενη στην εμπειρία αυτή είπε χαρακτηριστικά πως «ένας νέος κόσμος άνοιξε μπροστά μου. Tο πιο σημαντικό για το επάγγελμα του νομικού είναι το να γνωρίζει τους νόμους και τα policies του εκάστοτε αντικειμένου. Αλλά σε έναν κλάδο όπως η κυβερνοασφάλεια και ευρύτερα το ICT, είναι απαραίτητο να μπορείς να κατανοείς και το τεχνικό κομμάτι του κλάδου, όπου σε αυτή την κατεύθυνση συνέβαλε καταλυτικά η συμμετοχή στο MWC. Η λέξη δέος θα μπορούσε να περιγράψει άριστα το πως ένιωσα εκείνες τις μέρες στην έκθεση αλλά και στο περίπτερο της Huawei με τόσες νέες τεχνολογίες και εφαρμογές σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς αλλά και της καθημερινότητάς μας. Το MWC σίγουρα είναι ένα εξαιρετικό μέρος για νέες γνωριμίες, νέες γνώσεις και networking".

Η συνέχεια του προγράμματος

Μετά την επιτυχία της δεύτερης εκδήλωσης του Summer School for Female Leadership in the Digital Age (Θερινού Σχολείου για την Γυναικεία Ηγεσία στην Ψηφιακή Εποχή) που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2022 στην Πράγα της Τσεχίας, η European Leadership Academy (Η Ακαδημία Ευρωπαϊκής Ηγεσίας) της Huawei ανακοίνωσε ότι το τρίτο Summer School for Female Leadership in the Digital Age θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 30 Ιουνίου 2023 στη Βαλένθια της Ισπανίας. Όπως επισημάνθηκε το πρόγραμμα της Ακαδημίας θα συγκεντρώσει και πάλι κορυφαίους ομιλητές και μέντορες παγκόσμιου βελινεκούς, για μια εβδομαδιαία εκπαίδευση σε εντατικούς ρυθμούς που συναγωνίζεται εκείνη των MBA από κορυφαία πανεπιστήμια. Στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας της Huawei "Seeds for the Future", τα Schools for Female Leadership in the Digital Age αντιπροσωπεύουν τη συνεχή δέσμευση της εταιρείας για την προώθηση της ψηφιακής ενσωμάτωσης, και πιο συγκεκριμένα την εξάλειψη του χάσματος μεταξύ των φύλων και τη δημιουργία ενός κόσμου όπου οι γυναίκες θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να μας οδηγήσουν σε ένα χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμο ψηφιακό μέλλον.

O Tony Yong JIN, Vice-President του European Region και Chief Representative των European Institutions, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το Summer School 2023 θα αποτελέσει άλλη μια εξαιρετική ευκαιρία για τις μελλοντικές γενιές ηγέτιδων γυναικών να αποκτήσουν νέες γνώσεις σχετικά με τις νέες τεχνολογίες.

Η Berta HERRERO, Head of Equality, Diversity and Inclusion της Huawei Europe και Director of the Schools for Female Leadership in the Digital Age ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι σε θέση να βρίσκονται στο τιμόνι της τεχνολογικής επανάστασης, γι' αυτό και το πρόγραμμα σπουδών της Ακαδημίας τις εξοπλίζει με τα εργαλεία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ηγηθούν της ψηφιακής μετάβασης. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι άξιες υποψήφιες λαμβάνουν πλήρη υποτροφία για την ολοκλήρωση του προγράμματος, μετατρέποντας τις ίσες ευκαιρίες σε πραγματικότητα. Είτε προέρχονται από τις θετικές, είτε από τις ανθρωπιστικές επιστήμες, οι γυναίκες έχουν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη διαμόρφωση του κοινού μας μέλλοντος. Κανείς δεν πρέπει να αποκλείεται από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ