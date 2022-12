Περισσότερα data, απεριόριστη ομιλία και δωρεάν άδειες Microsoft 365 για επαγγελματίες & επιχειρήσεις

Νέα προγράμματα COSMOTE BUSINESS GIGAMAX με αναβαθμισμένες υπηρεσίες, παροχές, αλλά και εργαλεία παραγωγικότητας προσφέρει η COSMOTE σε επαγγελματίες κι επιχειρήσεις.

Νέα προγράμματα COSMOTE BUSINESS GIGAMAX με αναβαθμισμένες υπηρεσίες, παροχές, αλλά και εργαλεία παραγωγικότητας προσφέρει η COSMOTE σε επαγγελματίες κι επιχειρήσεις. Κύριο χαρακτηριστικό των νέων προγραμμάτων (Standard, Value, Advanced, Ultimate, Ultimate Plus) είναι o πρωτοποριακός συνδυασμός αδιάλειπτης συνδεσιμότητας, ομιλίας χωρίς όρια και διαθεσιμότητας ψηφιακών εργαλείων ενίσχυσης της παραγωγικότητας & της συνεργασίας.

Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά στα προγράμματα Advanced, Ultimate και Ultimate Plus παρέχονται δωρεάν άδειες προγραμμάτων Microsoft 365 για την αδιάλειπτη λειτουργία της επιχείρησης από παντού.

Τα νέα προγράμματα διαθέτουν απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα, περισσότερα data, καθώς και την υπηρεσία Data Boost που παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης απεριόριστων δεδομένων για 24 ώρες, χωρίς να καταναλώνονται τα υφιστάμενα data του προγράμματος. Επιπλέον, στα νέα προγράμματα διατίθεται δωρεάν η υπηρεσία COSMOTE Mobile Security για ενισχυμένη προστασία των κινητών συσκευών, αλλά και των αρχείων της επιχείρησης κι έως 1.000 δωρεάν λεπτά ομιλίας προς διεθνείς προορισμούς.

Ακόμα, όσοι ταξιδεύουν εκτός Ε.Ε. με τα νέα COSMOTE BUSINESS GIGAMAX Ultimate & Ultimate Plus απολαμβάνουν δωρεάν περιαγωγή με τα ενσωματωμένα COSMOTE Travel Pass τις ημέρες που θα επιλέξουν.

Κορυφαία εμπειρία Ιnternet με το μεγαλύτερο δίκτυο 5G στην Ελλάδα

Tο COSMOTE 5G είναι το μεγαλύτερο 5G δίκτυο στη χώρα με πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη που πλησιάζει το 80%, ενώ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η κάλυψη έχει ήδη φθάσει στο 97% και 90% αντίστοιχα. Το δίκτυο συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά, με στόχο το 90% πανελλαδικής πληθυσμιακής κάλυψης μέχρι το τέλος του 2023. Φέτος, το δίκτυο κινητής της COSMOTE βραβεύτηκε για μία ακόμη χρονιά για την ταχύτητα και την ποιότητα των υπηρεσιών του. Σύμφωνα με το Speedtest® της Ookla®, η COSMOTE διακρίθηκε ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα» για 6η συνεχόμενη χρονιά, ενώ για τις υπηρεσίες Mobile Internet και φωνής έλαβε την πιστοποίηση «Best in Test» από την umlaut για 8η συνεχόμενη φορά.

Ταχύτητες 5G και στο εξωτερικό

Η COSMOTE, ο πρώτος πάροχος στην Ελλάδα που προχώρησε σε συμφωνίες με ξένα δίκτυα για 5G Roaming, φροντίζει οι συνδρομητές της να έχουν πρόσβαση στην εμπειρία 5G και στο εξωτερικό μέσω 5G Roaming. Ήδη, έχει εξασφαλίσει για τους συνδρομητές της συμφωνίες για 5G περιαγωγή με δίκτυα από 54 χώρες σε όλο τον κόσμο.