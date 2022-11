Nintendo: Οι πωλήσεις του νέου παιχνιδιού Pokémon ξεπέρασαν τα 10 εκατομμύρια σε 3 ημέρες

Είναι το υψηλότερο επίπεδο πωλήσεων για το ντεμπούτο ενός παιχνιδιού στην ιστορία της Nintendo.

Ρεκόρ πωλήσεων σημείωσε η Nintendo με τα τελευταία παιχνίδια Pokémon, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη, καθώς συνεχίζει να παράγει επιτυχίες ενόψει της κρίσιμης εορταστικής περιόδου.

Η εταιρεία ηλεκτρονικών παιχνιδιών με έδρα το Κιότο της Ιαπωνίας είπε ότι οι πωλήσεις των παιχνιδιών Pokémon Scarlet και Pokémon Violet για το Nintendo Switch ξεπέρασαν τα 10 εκατομμύρια τις πρώτες τρεις ημέρες από την παγκόσμια κυκλοφορία τους στις 18 Νοεμβρίου.

Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο πωλήσεων για το ντεμπούτο ενός παιχνιδιού στην ιστορία της Nintendo.

Η επιτυχία της Nintendo με τα Pokémon έρχεται δύο μήνες αφότου το Splatoon 3 σημείωσε ρεκόρ εγχώριων πωλήσεων στην Ιαπωνία, σημάδια αμφότερα ότι ο γίγαντας των παιχνιδιών «βρίσκει στόχο» με τους παίκτες ενόψει των γιορτών.

Το Pokémon είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και μακροβιότερα franchise της Nintendo. Η Nintendo έδωσε νέα πνοή στη σειρά κυκλοφορώντας τα Pokémon Sword και Pokémon Shield πριν από τρία χρόνια και το Brilliant Diamond and Shining Pearl πέρυσι.

Το Pokémon Scarlet και το Pokémon Violet είναι διαφορετικά καθώς είναι παιχνίδια open world, επιτρέποντας στους παίκτες να εξερευνήσουν το περιβάλλον του παιχνιδιού χωρίς να ολοκληρώνουν αποστολές με γραμμικό τρόπο.

Η βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών σημείωσε έκρηξη κατά τη διάρκεια της πανδημίας το 2020 και το 2021, καθώς οι άνθρωποι έμειναν κολλημένοι στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια των lockdown. Αλλά καθώς οι οικονομίες άνοιξαν ξανά, η ζήτηση άρχισε να ομαλοποιείται, κάτι που έχει επιβαρύνει τους γίγαντες των βιντεοπαιχνιδιών, όπως η Nintendo, η Sony

και η Microsoft.

«Με το νέο Pokémon, η Nintendo πέτυχε ένα σπάνιο επίτευγμα μεταξύ όλων των εταιρειών βιντεοπαιχνιδιών: σημειώνοντας δύο υπερπαραγωγές σε ένα δύσκολο 2022 για τη βιομηχανία», δήλωσε στο CNBC ο Serkan Toto, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Kantan Games με έδρα το Τόκιο.

«Σίγουρα, το Pokémon είναι σχεδόν πάντα ένα ασφαλές στοίχημα, αλλά ο νέος τίτλος έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες, όπως έκανε το Splatoon 3 νωρίτερα φέτος».

Οι επενδυτές υποστηρίζουν τη Nintendo χάρη στις πρόσφατες επιτυχίες της. Οι μετοχές της εταιρείας αυξήθηκαν περισσότερο από 11% φέτος, υπερβαίνοντας τον δείκτη Nikkei 225 της Ιαπωνίας. Τον Σεπτέμβριο, η Nintendo πραγματοποίησε μια διάσπαση μετοχών 10 προς 1 που ενδυνάμωσε περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα.

Η Nintendo έχει επίσης μια ισχυρή σειρά παιχνιδιών. Ο Toto αναμένει ότι το The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο θα είναι η επόμενη μεγάλη επιτυχία της εταιρείας.