Έπεσε το WhatsApp - Προβλήματα σύνδεσης και στην Ελλάδα

Προβλήματα εμφανίζει η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp σε όλο τον κόσμο.

Τελευταία ενημέρωση 11:25

Προβλήματα εμφανίζει η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp σε όλο τον κόσμο, με εκατομμύρια χρήστες της πλατφόρμας να μην μπορούν να συνδεθούν ή να στείλουν μηνύματα. Το πρόβλημα εντοπίζεται και στην Ελλάδα.

Μετά το άνοιγμα της εφαρμογής και ενώ οι χρήστες εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στις συνομιλίες τους, η εφαρμογή δεν μπορεί να παραδώσει νέα μηνύματα. Ένα μόνιμο μήνυμα εμφανίζεται για πολλούς χρήστες στο επάνω μέρος της εφαρμογής, λέγοντας ότι «συνδέεται» με τον διακομιστή, αλλά στη συνέχεια φαίνεται να αποτυγχάνει.

«Γνωρίζουμε ότι μερικοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή πρόβλημα για να στείλουν μηνύματα και εργαζόμαστε για να αποκαταστήσουμε τη WhatsApp για όλους το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε εκπρόσωπος της Meta Platforms, σύμφωνα με το Reuters.

Έως τώρα δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα σε άλλες εφαρμογές της Meta.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Downdetector, τα ζητήματα λειτουργίας ξεκίνησαν λίγα λεπτά μετά τις 10:00 π.μ..

User reports indicate Whatsapp is having problems since 3:17 AM EDT. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if you're also having problems #Whatsappdown

— Downdetector (@downdetector) October 25, 2022