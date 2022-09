Niky Ellison (We Are Immersive): Το Μetaverse είναι ήδη εδώ

O Niky Ellison, Head of Marketing της «We Are Immersive», της βραβευμένης εταιρείας που εξειδικεύεται σε πρωτοπόρα βίντεο VR, AR και 360°, μιλά στο insider.gr για τις πολλαπλές εφαρμογές των εργαλείων εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας αλλά και για το πόσο απέχουμε από το Metaverse.

Ο κ. Ellison, ο οποίος επισκέπτεται την Ελλάδα για να συμμετάσχει ως ομιλητής στο συνέδριο που θα πραγματοποιεί στο πλαίσιο της έκθεσης BEYOND - της έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας η οποία θα λάβει χώρα από 29 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ-HELEXPO στη Θεσσαλονίκη - αναλύει τα πλεονεκτήματα χρήσης των εν λόγω τεχνολογιών αλλά και τις πολλαπλές εφαρμογές που μπορούν να έχουν, οι οποίες εκτείνονται από το ηλεκτρονικό εμπόριο έως την δημόσια διοίκηση. Επισημαίνει ωστόσο ότι ο σκοπός και οι προδιαγραφές των AR/VR εφαρμογών θα πρέπει να είναι σαφείς εξ αρχής ώστε να αποφύγουμε τυχόν ηθικά προβλήματα που προκύπτουν από την κακόβουλη χρήση τους.

Όσο για το Μetaverse, επισημαίνει ότι τα εργαλεία για να το χτίσουμε είναι ήδη εδώ, η μετάβασή όμως στο παράλληλο αυτό σύμπαν, θα πάρει τον χρόνο της.

-Οι περισσότεροι από εμάς πρωτογνωρίσαμε την Επαυξημένη και την Εικονική Πραγματικότητα στον κόσμο του gaming. Παρόλα αυτά, οι υπέρμαχοι των τεχνολογιών αυτών επισημαίνουν ότι θα μπορούσαν να μετασχηματίσουν το μέλλον μας με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Εσείς, που εξειδικεύεστε σε αυτές τις τεχνολογίες εκτιμάτε ότι θα έχουν καταλυτική επίδραση και σε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα στην αγοραστική εμπειρία, κι αν ναι με ποιο τρόπο;

Θα επιδράσουν ναι, αλλά με συγκεκριμένο τρόπο. Για την ακρίβεια, δεν θεωρώ πιθανή την μετάβαση της αγοραστικής εμπειρίας στο σύμπαν της Εικονικής Πραγματικότητας. Σίγουρα όμως, ήδη το εμπόριο, και ειδικά το ηλεκτρονικό εμπόριο, υιοθετεί την Επαυξημένη Πραγματικότητα. Σήμερα υπάρχουν αρκετά ηλεκτρονικά καταστήματα που προσθέτουν εργαλεία εικονικής δοκιμής των προϊόντων τους ενώ εμπλουτίζουν τις ιστοσελίδες τους και τις εφαρμογές τους και με εργαλεία Επαυξημένης Πραγματικότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι εταιρείες αθλητικών ειδών. Ειδικά οι εταιρείες αθλητικών υποδημάτων υπήρξαν θερμοί υποστηρικτές των εργαλείων εικονικής δοκιμής, όπως το WANNA, το GOAT ή ακόμα και την αντίστοιχη εφαρμογή της Amazon.

-Επεκτείνοντας τα παραδείγματα χρήσης των εν λόγω τεχνολογιών, θεωρείτε ότι η Εικονική ή η Επαυξημένη Πραγματικότητα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στην δημόσια διοίκηση ή στις συναλλαγές των πολιτών με το κράτος;

Σε διάφορες περιπτώσεις ναι. Τα εργαλεία αυτά για παράδειγμα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στον τομέα της εκπαίδευσης. Υπάρχουν σήμερα πολλές έρευνες που δείχνουν ότι με την βοήθεια των μέσων εμβύθισης, δηλαδή με το AR, το VR ή ακόμα κι με τα βίντεο 360, ο χρήστης μπορεί να συγκρατήσει πολλές περισσότερες πληροφορίες από ότι αν η πληροφορία μεταδοθεί με τα παραδοσιακά μέσα.

Σκεφτείτε επίσης τα εργαλεία πλοήγησης Επαυξημένης πραγματικότητας, τα οποία είναι η μετεξέλιξη των γνωστών έντυπων χαρτών. Η πληροφορία που παρέχουν είναι πιο ολοκληρωμένη και έτσι οι χρήστες τους μπορούν, για παράδειγμα, να βρουν εύκολα όχι απλά ένα κυβερνητικό κτήριο ή ένα πάρκο αλλά και τις προσβάσιμες σε αυτές τις δομές εισόδους. Με τον τρόπο αυτό το κράτος αλληλεπιδρά κι επικοινωνεί καλύτερα με τους πολίτες.

-Δεδομένης της ευρείας χρήσης των εν λόγω τεχνολογιών, υπάρχουν κατά την γνώμη σας συγκεκριμένες «αντενδείξεις», δηλαδή ηθικοί προβληματισμοί στους οποίους πρέπει να εστιάσουμε;

Το μεγαλύτερο ηθικό «πρόβλημα» που πρέπει να λύσουμε, δεν είναι ακριβώς ακριβώς πρόβλημα αλλά διαδικασία. Όπως και με τις άλλες τεχνολογίες, έτσι και με τις τεχνολογίες εμβύθισης, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι γνωρίζουμε γιατί αλλά και για ποιον τις αναπτύσσουμε. Εάν ξεκινήσουμε να δημιουργούμε τεχνολογία μόνο για να την δημιουργήσουμε, τότε το ρίσκο του να φτιάξουμε εργαλεία που δεν βοηθούν κανένα και δυνητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κακόβουλα, αυξάνει.

-Πέρα από τις ποικίλες εφαρμογές τους, Επαυξημένη και Εικονική πραγματικότητα αποτελούν και τα βασικά εργαλεία ενεργοποίησης του Metaverse. Πόσο κοντά πιστεύετε ότι είμαστε στο να μετατραπεί το Metaverse στη νέα καθημερινή μας πραγματικότητα;

Το Metaverse είναι ήδη εδώ, όπως και τα εργαλεία για να το χτίσουμε. Δεν θα πάρει μία μέρα για να φτιαχτεί. Αυτό θα γίνει σταδιακά, όπως η οικοδόμηση μιας μεγάλης πόλης. Για να χτιστεί κάτι τόσο σημαντικό, θα πάρει χρόνο. Μια μέρα όμως θα κοιτάζουμε γύρω μας και θα συνειδητοποιήσουμε ότι πράγματι συνέβη.

