Τα νέα iPhone 14 και όλα όσα θα μας παρουσιάσει η Apple στις 7 Σεπτεμβρίου

Τα νέα iphone 14, τα νέα Apple Watch Series 8 και πολλά άλλα

Μόλις δύο ημέρες έμειναν για τα αποκαλυπτήρια των νέων μοντέλων iPhone 14, καθώς και όλων των άλλων προϊόντων που θα μας συστήσει η Apple στη ετήσιο Σεπτεμβριανό event της, που θα πραγματοποιηθεί φέτος νωρίτερα από το συνηθισμένο, στις 7 Σεπτεμβρίου. Η φημολογία για την αναβαθμισμένη σειρά iPhone ήταν έντονη όλο το προηγούμενο διάστημα και τα μάτια, φανατικών και μη, είναι πλέον στραμμένα στο ποιες από προαναφερθείσες πληροφορίες θα επιβεβαιωθούν.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν αναφερθεί μέχρι και σήμερα, ειδοποιός διαφορά της φετινής παρουσίασης θα είναι ότι δεν θα υπάρξει αναβάθμιση στο μικρότερο μοντέλο της σειράς, iPhone 14 mini, των 5,4 ιντσών, δεδομένου ότι οι πωλήσεις του δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες της Apple. Κάπως έτσι το iPhone 13 mini θα είναι το τελευταίο iPhone 5,4 ιντσών που λάνσαρε η εταιρεία. Ακόμα κι έτσι όμως η εταιρεία αναμένεται να παρουσιάσει και φέτος 4 νέα μοντέλα της σειράς iPhone 14.

Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τόσα αναφέρουν δημοσιεύματα από τον διεθνή Τύπο, το iPhone 13 mini θα αντικατασταθεί με ένα μοντέλο 6,7 ιντσών. Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε

Όσον αφορά στα δύο οικονομικότερα μοντέλα, iPhone 14 και iPhone 14 Plus ή Μax, οι γνώμες διίστανται, θα μοιάζουν αρκετά με τους προκατόχους τους, χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές στο design ή επί της οθόνης - το notch θα παραμείνει ως έχει ενώ δεν αναμένεται να υιοθετήσουν όλα τα μοντέλα την Promotion Technology.

Αρκετοί μάλιστα επισημαίνουν ότι και τα δύο αυτά μοντέλα θα συνεχίσουν να φορούν το τσιπ A15 Bionic όπως και τα μοντέλα της προηγούμενης σειράς iPhone 13.

Οι βελτιώσεις που θα υπάρξουν θα αφορούν κυρίως σε χαρακτηριστικά όπως η κύρια κάμερα, θα ενσωματώσουν την ultra wide κάμερα των περσινών ακριβότερων μοντέλων ενώ η εμπρόσθια κάμερα θα έχει το μεγαλύτερο διάφραγμα F/1,9 και δυνατότητα αυτόματης εστίασης.

Επιπλέον αναμένεται όλα τα μοντέλα να έχουν 6 GB RAM, από 4 που είχαν πέρυσι αυτά της οικονομικότερης κατηγορίας, και τα περισσότερα εξ’ αυτών θα διαθέτουν τα ενημερωμένα μόντεμ Snapdragon X65 10 gigabit 5G της Qualcomm.

Apple’s Far Out Event includes launch of iPhone 14 Pro, AirPods Pro 2 and Apple Watch Series 8 - Bloomberg #AppleEvent #iPhone pic.twitter.com/a8h9SjMPEu

Νέο γνώρισμα του iPhone 14 θα είναι και η υποστήριξη WiFi6 ενώ η συσκευή φημολογείται ότι θα κυκλοφορήσει και σε ένα νέο μωβ χρώμα που θα έρθει να προστεθεί στο λευκό, το μαύρο, το κόκκινο και το μπλε που έχουμε ήδη γνωρίσει. Όσο για την τιμή, οι φήμες υποδεικνύουν ότι θα κινηθεί στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι, στην περίπτωση της Αμερικής δηλαδή θα ξεκινά από τα 799 δολάρια.

Παρότι τα οικονομικότερα μοντέλα δεν θα έχουν μεγάλες αλλαγές, η Pro σειρά έρχεται με σημαντικές αναβαθμίσεις. Και μπορεί τα μεγέθη της οθόνης των συσκευών να παραμένουν ίδια ωστόσο η μπροστινή τους όψη θα αλλάξει, χάρη στις διαφοροποιήσεις στην περίφημη εγκοπή (notch).

Για την ακρίβεια λέγεται ότι στη θέση της μακρόστενης εγκοπής που υπάρχει σήμερα, θα υπάρξουν δύο οπές, μια οβάλ σχήματος και μία άλλη μικρότερη, στρογγυλού σχήματος, στις οποίες θα φιλοξενούνται η selfie κάμερα και το σύστημα TrueDepth που απαιτείται για το Face ID, την αναγνώριση προσώπου δηλαδή.

Παρότι βέβαια πρόκειται για δύο ξεχωριστές οπές, η εταιρεία ενδέχεται με τη βοήθεια ενός λογισμικού να τις ενοποιεί και ο χώρος μεταξύ των δύο να μαυρίζει παίρνοντας το σχήμα μιας και μόνο εγκοπής, καθώς το iPhone είναι σε χρήση.

Τα iPhone 14 Pro μοντέλα φημολογείται ότι θα περιλαμβάνουν και οθόνη ProMotion 1Hz έως 120 Hz, η οποία θα επιτρέπει την πολυαναμενόμενη λειτουργία Always on Display, που συναντά κανείς στο Apple Watch.

Η μπροστινή κάμερα θα διαθέτει το ίδιο ευρύτερο διάφραγμα και τις ίδιες δυνατότητες αυτόματης εστίασης με το iPhone 14. Θα υπάρχει ωστόσο μεγαλύτερο και πιο εμφανές εξόγκωμα στη θέση της βασικής κάμερας στο οποίο θα φιλοξενείται ένας νέος ευρυγώνιος φακός 48 megapixels με έναν κατά 21% μεγαλύτερο αισθητήρα, για να υποστηρίζει εικόνες υψηλότερης ανάλυσης και βίντεο 8K. Θα δούμε δηλαδή μια από τις μεγαλύτερες αναβαθμίσεις κάμερας που έχουμε δει στο iPhone τα τελευταία χρόνια. Όσο για τον τηλεφακό θα αναβαθμιστεί από 6 στοιχείων σε 7 στοιχείων ενώ δεν αποκλείονται πρόσθετες βελτιώσεις και στην ultra white κάμερα.

Η μνήμη και στην περίπτωση των Pro μοντέλων θα είναι 6 GB, ίδια με αυτή των προκατόχων τους, ενώ αναμένουμε και εδώ το Snapdragon X65 10 Gigabit 5G μόντεμ, ένα WiFi 6E αλλά και αποθηκευτικό χώρο έως και 2 TB. Αυτό που μένει να φανεί είναι αν θα επιβεβαιωθεί ο γνωστός αναλυτής Ming-Chi Kuo, ο οποίος ήδη από τον Μάρτιο διευκρίνιζε ότι μόνο τα 6,1-ιντσών iPhone 14 Pro και 6,7-ιντσών iPhone 14 Pro Max θα ενσωματώνουν το νέο A16 SoC της Apple. Επίσης, και στην ακριβή σειρά δεν αποκλείεται να δούμε ένα νέο μωβ χρώμα, το οποίο θα εμπλουτίσει την γκάμα του γκρι, χρυσού και ασημί που ήδη ξέρουμε.

This new purple colour looks great on the dummy iPhone 14 Pro Max..

Let's see how good it actually is IRL pic.twitter.com/fsHo7spaih

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 25, 2022