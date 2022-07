NASA: Οι πρώτες φωτογραφίες νεφελωμάτων και εξωπλανητών από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb

Η NASA αποκάλυψε σήμερα όλες τις πρώτες εικόνες που τράβηξε το πανίσχυρο τηλεσκόπιο James Webb.

Μετά τη φωτογραφία που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο, η NASA αποκάλυψε σήμερα όλες τις πρώτες εικόνες που τράβηξε το πανίσχυρο τηλεσκόπιο James Webb, τις οποίες περίμεναν επί χρόνια οι αστρονόμοι σε όλον τον πλανήτη.

Σε απευθείας μετάδοση, οι φωτογραφίες αυτές παρουσιάστηκαν μία προς μία: δύο νεφελώματα που παρουσιάζουν τον κύκλο ζωής των άστρων, ένας εξωπλανήτης και μια συστάδα γαλαξιών.

«Κάθε εικόνα είναι και μια νέα ανακάλυψη», σχολίασε ο διευθυντής της NASA Μπιλ Νέλσον. «Η καθεμιά από αυτές θα δώσει στην ανθρωπότητα μια άποψη του σύμπαντος, την οποία δεν είχαμε δει ποτέ στο παρελθόν».

Είχε προηγηθεί η παρουσίαση μιας πρώτης φωτογραφίας που τραβήχτηκε από το τηλεσκόπιο, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να μιλάει για «ιστορική στιγμή». Η εικόνα αυτή δείχνει τους γαλαξίες που σχηματίστηκαν λίγο μετά το Μπιγκ Μπανγκ, πριν από 13 δισεκατομμύρια χρόνια.

Μια από τις βασικές αποστολές του James Webb, του ισχυρότερου διαστημικού τηλεσκοπίου που έχει κατασκευαστεί ποτέ, είναι η εξερεύνηση των αρχών του σύμπαντος. Αυτή η πρώτη «επίδειξη» είχε ως στόχο να δείξει τις δυνατότητές του στον τομέα αυτόν. Ήταν όμως μόνο ένας από τους πέντε στόχους της NASA, που κρατήθηκαν μυστικοί για να αποκαλυφθούν σήμερα.

Μεταξύ αυτών: οι φωτογραφίες δύο νεφελωμάτων, φωτογενών και γιγαντιαίων νεφών από αέρια και σκόνη.

Search no more: the wonders of the cosmos, brought right to your screen. Today's @GoogleDoodles features the first full-color images from the world's most powerful space telescope, @NASAWebb. #UnfoldTheUniverse: https://t.co/0eYk8Q8oQB pic.twitter.com/myuQ1QSpLJ

— NASA (@NASA) July 12, 2022