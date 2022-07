Oppo: Έρχεται στην Ελλάδα o τέταρτος μεγαλύτερος κατασκευαστής smartphones παγκοσμίως

Νέος παίκτης στην ελληνική αγορά smartphones. Τα σχέδια για ανάπτυξη.

Το ντεμπούτο του στην εγχώρια αγορά smartphones, κάνει αυτή την περίοδο ένας ακόμα νέος παίκτης, φιλοδοξώντας να κερδίσει μερίδιο από την πίτα που μοιράζεται παραδοσιακά σε λίγους κατασκευαστές. Ο λόγος για την κινεζική Oppo, τον δεύτερο μεγαλύτερο παίκτης της κινεζικής αγοράς και τον τέταρτο μεγαλύτερο παίκτη παγκοσμίως από άποψη πωληθέντων συσκευών, ο οποίος θα τοποθετηθεί στα ράφια των ελληνικών καταστημάτων στις 4 Ιουλίου.

Το ντεμπούτο της Oppo στην ελληνική αγορά θα πραγματοποιηθεί με τρία νέα smartphones. Τα Reno7 Lite 5G και Α96, που εντάσσονται στην χαμηλή και μεσαία κατηγορία, αλλά και την περίφημη ναυαρχίδα της κινεζικής εταιρείας, Find X5 Pro, που ανήκει στις premium συσκευές τόσο από άποψη χαρακτηριστικών όσο κι από άποψη τιμής. «Στόχος μας ήταν να κάνουμε την αρχή με νέα κ όχι πολυκαιρισμένα μοντέλα, γι αυτό και το ξεκίνημα πραγματοποιείται με αυτές τις τρεις συσκευές» ανέφερε ο Ιούλιος Μώκος, Sales Director, OPPO AED Greece and Balkan Region στο πλαίσιο πρόσφατης συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε για το λανσάρισμα της Oppo στην χώρα μας. Στη συνέχεια βέβαια, σύμφωνα με τον ίδιο, η Oppo θα εμπλουτίζει την γκάμα των συσκευών της, φέρνοντας και στην Ελλάδα τα smartphones που λανσάρονται στη διεθνή αγορά και μάλιστα την ίδια στιγμή, αλλά και άλλες έξυπνες συσκευές που έχει στο χαρτοφυλάκιό της ώστε να δημιουργήσει ένα πλήρες portfolio συσκευών μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έλευση της Oppo στην ελληνική αγορά φημολογούνταν τα τελευταία δύο χρόνια, ωστόσο ο κορονοϊός και οι αρρυθμίες που έφερε στην διαθεσιμότητα και τις παραδόσεις των συσκευών ανέβαλε προσωρινά τα σχέδια της. Πλέον, έχοντας προχωρήσει στην σύσταση τοπικού γραφείου κι έχοντας διασφαλίσει το στοκ της, τα προϊόντων της θα διατίθεται μέσω του διανομέα Smart for All από όλους τους μεγάλους retailers (Κωτσόβολος, Πλαίσιο, Public, Media Markt, Γερμανός, Electro Net, Euronics, Welcom Stores, You.gr) και από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών (Cosmote, Vodafone, Wind), ενώ το after sales service αναλαμβάνει η Smartec. «Έχοντας αποδείξει ότι μπορούμε να μετατρέπουμε καινοτόμες ιδέες σε προϊόντα, εκτιμούμε ότι η Ελλάδα θα εξελιχθεί σε μία σημαντική αγορά για την OPPO», ανέφερε ο Mars Cui, Γενικός Διευθυντής της OPPO για την Ελλάδα και την περιοχή των Βαλκανίων, δεσμευόμενος μάλιστα να αξιοποιήσει το ανθρώπινο ταλέντο που υπάρχει στην χώρα μας, προκειμένου να αναπτύξει το brand». Σημειωτέον ότι το ελληνικό γραφείο της Oppo θα αποτελεί την έδρα της εταιρείας για ακόμα δέκα χώρες στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, όπως η Κροατία (που θα είναι και η πρώτη χώρα από το επόμενο κύμα λανσαρισμάτων), η Κύπρος, η Σλοβενία, η Σερβία, η Βουλγαρία κ.α.

Με την βοήθεια και του ελληνικού γραφείου, η εταιρεία θα στοχεύσει αρχικά στην αύξηση του brand awareness της στην Βαλκανική αγορά και στην σταδιακή διεύρυνση των μεριδίων της, ώστε να προσεγγίσουν δυνητικά τα μερίδια που καταγράφει σε διεθνές επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης μάλιστα, τα στελέχη της ξεκαθάρισαν ότι δεν θα ακολουθήσουν την επιθετική εμπορική πολιτική άλλων ανταγωνιστών.

Ποια είναι η OPPO

Αρχής γενομένης από το 2004 όπου και ιδρύθηκε, η Oppo παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης ιδίως στη μεσαία και την υψηλή κατηγορία συσκευών και έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε έναν εκ των κορυφαίων κατασκευαστών «έξυπνων» συσκευών τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Μόνο στην περίπτωση των κινητών, το α’ τρίμηνο του 2022, ανακηρύχθηκε ο τέταρτος μεγαλύτερος κατασκευαστής smartphones παγκοσμίως. Αξιόλογο μερίδιο ωστόσο κατέχει και στο ευρύτερο οικοσύστημα των έξυπνων συσκευών της (ακουστικά, smartwatches και router).

Έχοντας μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές έξυπνων κινητών τηλεφώνων παγκοσμίως η Oppo έχει σήμερα παρουσία σε 50 χώρες και απασχολεί συνολικά πάνω από 40.000 εργαζόμενους. Ο αριθμός των χρηστών των συσκευών της δε, ξεπερνά τα 450 εκατ., ενώ τα προϊόντα της εταιρείας διατίθενται σε περισσότερα από 280.000 σημεία λιανικής πώλησης σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σε αυτή την ταχεία ανάπτυξη συμβάλλει και η έμφαση που δίνει στην έρευνα και την καινοτομία. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021, η OPPO είχε καταθέσει πάνω από 73.000 αιτήσεις για πατέντες και είχε στην κατοχή της περισσότερες από 33.000 πατέντες σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελώντας μια εκ των 6 κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως, όσον αφορά στην κατάθεση αιτήσεων για πατέντες, σύμφωνα με τον World Intellectual Property Organization (WIPO).

Τα τρία νέα smartphones που καταφθάνουν στην ελληνική αγορά

Όσο για τα προϊόντα που θα συστήσει στην ελληνική αγορά, ξεχωρίζουν τόσο για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους όσο και για την σχέση ποιότητας - τιμής.

Find X5 Pro

Η ναυαρχίδα της εταιρείας, Find X5 Pro, η οποία θα διατίθεται στην τιμή των 1.299 ευρώ, αποτελεί το κορυφαίο smartphone που έχει παρουσιάσει ποτέ η Oppo η κάμερα του οποίου κατασκευάζεται σε συνεργασία με την σουηδική Hasselblad. Συνδυάζοντας προηγμένα χαρακτηριστικά με έναν φουτουριστικό design το κινητό δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε φωτογραφίες και video ενώ εγκαινιάζει καινοτόμες λειτουργίες. Ειδικότερα, ένα εξειδικευμένο chip (Neural Processing Unit) υπόσχεται λήψεις video κορυφαίας ποιότητας ακόμη και σε εξαιρετικά δύσκολα περιβάλλοντα, συνεπικουρούμενο από το κορυφαίο σύστημα κάμερας IMX766. Η εξειδικευμένη μονάδα NPU, MariSilicon X αποτυπώνει ακόμα και τις πιο μικρές λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ο προηγμένος ΑΙ αλγόριθμος μείωσης του θορύβου (AINR - έχει δημιουργηθεί από το Oppo Research Institute) μειώνει το θόρυβο σε κάθε frame. Το αποτέλεσμα είναι τέσσερις φορές υψηλότερη ανάλυση video όσον αφορά στις νυχτερινές λήψεις, αλλά και καλύτερη αναπαραγωγή χρωμάτων, κάνοντας εφικτή -για πρώτη φορά σε Android smartphone- τη δυνατότητα για 4K Ultra Night Video. Εντυπωσιακές είναι και οι επιδόσεις λειτουργίας σε δίκτυα 5G καθώς και η τεχνολογία γρήγορης φόρτισης στα 80W SUPERVOOC.

Reno7 Lite 5G

Κορυφαία στην κατηγορία της όσον αφορά στις επιδόσεις φωτογραφίας και video, χαρακτηρίζεται και η έτερη συσκευή της Oppo, Reno7 Lite 5G, που θα φτάσει στην Ελλάδα στις 4 Ιουλίου και θα 399€ προσφέροντας 3 χρόνια εγγύηση. Κι αυτό γιατί το Reno7 Lite 5G χρησιμοποιεί υψηλής ανάλυσης κύρια κάμερα στα 64MP, μία 2MP macro κάμερα, μία 2MP κάμερα βάθους (depth camera), αλλά και μία εμπρόσθια κάμερα στα 16MP οι οποίες εμπλουτίζονται με μια σειρά από καινοτόμα χαρακτηριστικά όπως είναι τα: Bokeh Flare Portrait, Selfie HDR, AI Palettes, AI Color Portrait και Portrait Retouching.

Μην παραβλέποντας το design η συσκευή έρχεται με προεγκατεστημένο το ColorOS 12, το οποίο προσφέρει έξτρα λειτουργίες και χαρακτηριστικά όπως τα Air Gestures, AI System Booster, Quick Startup, Game Focus Mode και AI Frame Rate Stabilizer. Το ColorOS 12 μάλιστα, εγγυάται την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των δεδομένων του χρήστη, ενώ υπάρχουν διάφορες λειτουργίες προστασίας της ιδιωτικότητας όπως είναι το anti-peeping, το οποίο «κρύβει» τις ειδοποιήσεις της συσκευής όταν αυτή «καταλάβει» ότι κάποιος άλλος κοιτάζει την οθόνη.

OPPO A96

​​​​​​​

Τέλος το OPPO A96, το οποίο θα διατίθεται στην τιμή των 299€ και πάλι με 3 χρόνια εγγύηση, ξεχωρίζει για την μπαταρία του - έχει χωρητικότητα 5000mAh - και την τεχνολογία γρήγορης φόρτισης στα 33W SUPERVOOCTM. Επιπλέον, η συσκευή διαθέτει το Oppo Glow Design, το οποίο κάνει το κινητό ανθεκτικό σε πτώσεις και γρατζουνιές ενώ η οθόνη του, 6,59 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης στα 90Hz, έχει την τεχνολογία Adaptive Refresh Rate Technology της Oppo για κορυφαία εμπειρία θέασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από το λανσάρισμά της, η εταιρεία εντάσσει στο χαρτοφυλάκιό της και τα ασύρματα ακουστικά Enco Air2 και Enco Buds, τα οποία θα διατίθενται στην τιμή των 89€ και 59€ αντίστοιχα. Μέχρι και τις 24 Ιουλίου δε, με κάθε αγορά smartphone Reno7 Lite 5G η OPPO κάνει δώρο τα Enco Air2, ενώ για κάθε αγορά A96 προσφέρει δωρεάν ένα ζευγάρι Enco Buds.