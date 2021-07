Τεχνικό πρόβλημα «έριξε» δεκάδες ιστότοπους παγκοσμίως

Δεκάδες ιστότοποι και εφαρμογές μεγάλης επισκεψιμότητας βρέθηκαν εκτός λειτουργίας, λίγο μετά τις επτά το απόγευμα της Πέμπτης εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος που επηρέασε το δίκτυο internet.

Η «πτώση» φαίνεται να αποδίδεται σε τεχνικό πρόβλημα του δικτύου DNS των εταιρειών παροχής υπηρεσιών περιεχομένου, κυβερνοασφάλειας και cloud Akamai και Oracle. Ενώ μερικά από τα sites που «έπεσαν» ήταν των Delta Air Lines, British Airways και Capital One.

Αναλυτικά οι ιστοσελίδες που «έπεσαν»:

PlayStation Network

HSBC

Steam

Barclays

Lloyds Bank

Halifax

Airbnb

TSB

Call of Duty

Warframe

Channel 4

Waitrose

Sky Bet

Xero

EA

ITV

British Airways

Tesco Bank

LastPass

Fifa

Argos

John Lewis

UPS

McDonalds

Premiere Inn

Fortnite

Cloudfare

123 Reg

Credit Karma

Nvidia

Bank of Scotland

Now TV

Barclaycard

Amazon Web Services

Sainsbury's Bank

Epic Games Store

Aldi