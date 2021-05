Στην επόμενη φάση περνούν οι σταθερές συνδέσεις στην Ελλάδα

Στην επόμενη φάση φαίνεται να περνούν οι σταθερές συνδέσεις στην Ελλάδα με το σύνολο των παρόχων της χώρας να δρομολογεί επενδύσεις στις οπτικές ίνες και το δίκτυο του χαλκού να οδεύει σταδιακά στη λήθη. Στόχος να αυξηθούν οι συνδέσεις με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH), προσφέροντας στους καταναλωτές υπερυψηλές ταχύτητες - τόσο στο download όσο και στο upload, ικανές να καλύψουν τις διευρυμένες διαδικτυακές τους ανάγκες.

Την εβδομάδα που μας πέρασε ο ΟΤΕ ανέφερε στο πλαίσιο των οικονομικών αποτελεσμάτων του α’ τριμήνου του ότι η διαθεσιμότητα στις υποδομές οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), φθάνει τις 360.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, θέτοντας τον πήχη στις 500.000 μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ο αριθμός των συνδρομητών FTTH, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού κ. Μιχάλης Τσαμάζ, ανέρχεται κατά προσέγγιση σε 25.000, μέγεθος που αντιστοιχεί περίπου στο 8% της συνολικής διαθεσιμότητας τέτοιου είδους συνδέσεων και επιδιώκεται να αγγίξει το 25% τα επόμενα χρόνια.

Σχετικά σχέδια ανακοίνωσε και η Vodafone Ελλάδας, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, κ. Χάρη Μπρουμίδη να αναφέρει στο φόρουμ των Δελφών ότι στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού πλάνου της εταιρείας θα κατασκευαστούν ακόμα 150.000 νέες γραμμές Fiber to the Home (FTTH) μέσα στην επόμενη τριετία. Αυτό, όπως εξήγησε, θα γίνει εφικτό και με την μετατροπή των δικτύων Fiber to the Cabinet (FTTC), δηλαδή των δικτύων οπτικών ινών που τερματίζουν στην υπαίθρια καμπίνα, σε FTTH, επεκτείνοντας τα δίκτυα οπτικών ινών έως τα σπίτια των τελικών καταναλωτών.

Τέλος και ο διευθύνων σύμβουλος της Wind κ. Νάσος Ζαρκαλής συμμετέχοντας στο Forum σημείωσε h χώρα δεν βρίσκεται μόνο σε καλό σημείο στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας όπου και προωθούνται επενδύσεις σε δίκτυα 5G αλλά προοδεύει και στην σταθερή με επενδύσεις σε οπτικές ίνες που φτάνουν μέχρι το τελευταίο σπίτι. Οι τελευταίες μάλιστα, όπως σημείωσε αναμένεται να αυξηθούν, με την αρωγή και του Ταμείου Ανάκαμψης. «Υπάρχουν τα σχέδια των παρόχων, αλλά το Ταμείο μπορεί να βοηθήσει στην επιτάχυνση αυτής της εξέλιξης» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι επενδύσεις των παρόχων έρχονται να συνδυαστούν με την υψηλή ζήτηση που καταγράφεται για τέτοιου τύπου συνδέσεις ήδη από την αρχή της πανδημίας, η οποία πολλαπλασίασε τις διαδικτυακές ανάγκες των καταναλωτών προσθέτοντας το «e» σε πολλαπλές καθημερινές δραστηριότητες όπως εργασία, εκπαίδευση κ.ά.

Η αύξηση της ζήτησης αποτυπώθηκε ευθύς εξαρχής της πανδημίας όπου και καταγράφηκε αύξηση της χρήσης του κουπονιού Super Fast Broadband που τρέχει τα τελευταία χρόνια και αφορά σε τέτοιου είδους συνδέσεις. Να σημειωθεί ότι βάσει των στοιχείων του προγράμματος Super Fast Broadband (SFBB) το οποίο επιδοτεί την λειτουργία γραμμών οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι και η απορρόφησή του από το 2018 μέχρι και την αρχή της πανδημίας κινούνταν σε χαμηλά επίπεδα, ο αριθμός των αιτήσεων επιδότησης έφτανε στις αρχές Απριλίου 2021 τις 31.400 από τις 5.800 που είχαν κατατεθεί έως το τέλος Μαρτίου του 2020, σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr. Τα περιθώρια βέβαια είναι ακόμα μεγαλύτερα αφού από τα 50 εκατ. του προϋπολογισμού του έχουν δαπανηθεί μέχρι στιγμής λίγο περισσότερα από 11 εκατ. ευρώ.

Ενισχυτικά αναμένεται να λειτουργήσει και το κουπόνι τύπου «Εξοικονομώ» για την σύνδεση οπτικών ινών μέχρι το κτήριο, ένα έργο της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού που περιλαμβάνεται στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα ανέλθει στα 73 εκατ. ευρώ τα οποία θα διατεθούν για την χρηματοδότηση με τη μορφή επιδότησης της εγκατάστασης υποδομών οπτικών ινών σε κτήρια. Στόχος να δημιουργηθούν «Fiber Ready» κτήρια κατοικιών, προκειμένου η εγκατάσταση των νέων συνδέσεων οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (Fiber To The Home - FTTH), να γίνεται απρόσκοπτα.

Η μετάβαση στα δίκτυα οπτικών ινών (NGA – FTTC/FTTH) εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια δεδομένης και της σταδιακής κατάργησης του χαλκού, η οποία έχει ήδη προταθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων και βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση η οποία θα ολοκληρωθεί στις 21 Μαΐου. Η κατάργηση του χαλκού δεν αφορά μόνον τον ΟΤΕ αλλά όλους του παρόχους (Vodafone, Wind και Forthnet) και έχει σημαντικό κόστος που μέχρι στιγμής δεν έχει εκτιμηθεί.

Να θυμίσουμε ότι η ανάπτυξη των δικτύων οπτικών ινών δεν είναι νέα, τώρα όμως διαμορφώνεται η κατάλληλη συγκυρία για να διευρυνθεί αισθητά αφενός η διαθεσιμότητά κι αφετέρου η χρήσης της από τους καταναλωτές.

Ήδη από το 2012, οπτικές ίνες αντικατέστησαν τον χαλκό στο τμήμα του δικτύου από την υπαίθρια καμπίνα έως το ΑΚ. Ο ενεργός εξοπλισμός μεταφέρθηκε πιο κοντά στον τελικό χρήστη ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη ταχύτητα και καλύτερη ποιότητα.

Τα τέσσερα τελευταία χρόνια, υλοποιείται νέα αναβάθμιση στα δίκτυα πρόσβασης, κυρίως με την εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο αρχιτεκτονικής FTTC, καθώς και την ανάπτυξη δικτύων FTTH, με την οπτική ίνα να φτάνει μέχρι τον τελικό χρήστη. Πλέον, οι εμπορικά προσφερόμενες ταχύτητες ευρυζωνικής πρόσβασης φτάνουν τα 200 Mbps.

Το παραδοσιακό δε δίκτυο χαλκού λειτουργεί παράλληλα με τα δίκτυα επόμενης γενιάς, χωρίς να μπορεί να τα ανταγωνιστεί ούτε σε επίπεδο ταχύτητας της προσφερόμενης υπηρεσίας, ούτε σε επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας. Η μετάβαση είναι άλλωστε μονόδρομος αφού περιλαμβάνεται και στους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για σταδιακή κατάργηση του χαλκού έως το 2030 και διαθεσιμότητα και κάλυψη των δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς.